Ce SSD Samsung avec une énorme capacité (4 To) est à -49 % grâce aux soldes d’été

Avec ses 4 To, le SSD interne Samsung 870 QVO s'adresse à celles et ceux qui souhaitent augmenter considérablement la capacité de stockage de leur machine, tout en profitant de meilleures vitesses d'exécution. Le moment est idéal pour se le procurer puisque pendant ces soldes d'été, Amazon le propose à 199,99 euros au lieu de 389,99 euros. Un prix jamais atteint sur la plateforme pour cette référence.

Si vous avez besoin d’une solution de stockage avec une grosse capacité, tout en permettant à votre ordinateur de gagner en vitesse d’exécution et de transfert de fichiers, mieux vaut opter pour un SSD interne équipé de plusieurs To. Inutile pour autant de se ruiner pour se procurer une référence suffisamment performante. La preuve avec le SSD Samsung 870 QVO, qui a déjà largement fait ses preuves grâce à ses débits élevés, et dont la version munie de 4 To n’a jamais été aussi peu chère sur Amazon grâce à une promotion de 49 %.

Les points essentiels du SSD Samsung 870 QVO

Une capacité de 4 To

Des vitesses de transfert jusqu’à 560 Mo/s

Facile à installer sur un PC fixe ou portable

Initialement affiché à 389,99 euros, le SSD Samsung 870 QVO 4 To est désormais proposé à 199,99 euros sur Amazon. Il s’agit du prix le plus bas constaté sur la plateforme pour ce modèle.

Un SSD performant et facile à installer

Comme tous les SSD internes dotés du format standard SATA de 2,5 pouces, le Samsung 870 QVO a le net avantage de s’installer très facilement dans une tour PC ou un ordinateur portable. En revanche, il n’aura pas sa place dans un ultrabook, trop fin pour l’accueillir. Une fois installé, vous aurez droit à de très bonnes performances, bien supérieures à celles que proposait la version précédente, le 860 QVO. Avec le 870 QVO, la vitesse de transfert pourra grimper jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture, soit 10 Mo/s de plus que le 860.

Le Samsung 870 QVO bénéficie également de la technologie TurboWrite, qui accélère les vitesses d’écriture et maintient les hautes performances sur la durée, avec une mémoire tampon plus importante et adaptative. Et bien sûr, comme la majorité des (bons) SSD, ce modèle sera capable de réduire les temps de chargement de votre machine, tout en accélérant ses lancements. Quant à la mémoire V-NAND de 4ᵉ génération, elle apportera un boost d’endurance, lors de transferts de fichiers par exemple, et de rapidité, tout en économisant de l’énergie.

Une capacité de stockage considérable

Au total, le SSD Samsung 870 QVO est équipé de 4 To, ce qui est une capacité plus que considérable qui vous permettra d’installer et de stocker de nombreux fichiers volumineux, applications, et autres logiciels. Les créatifs et professionnels de la photo ou du montage vidéo, qui ont bien souvent besoin d’un stockage important, pourront par exemple enregistrer toutes leurs productions sans accroc. Les joueuses et joueurs pourront quant à eux installer toute une bibliothèque de titres sans craindre de manquer d’espace avant un certain moment.

Le tout sera bien conservé, puisque les SSD sont connus et réputés pour bien résister aux chocs et aux vibrations, et ce, grâce à l’absence de pièces mécaniques, contrairement aux HDD standards. En cas de pépin, vous pourrez tout de même compter sur une garantie de 3 ans, proposée par la marque. Enfin, le 870 QVO s’accompagne également du logiciel Samsung Magician, utile pour la gestion du SSD. Vous pourrez par exemple y installer des mises à jour pour booster sa performance et sa stabilité, ainsi que sélectionner des options de sécurité.

