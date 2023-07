Les soldes d’été s’attaquent à ce chargeur Honor de 66 W à -40 % grâce à un code promo

Si vous êtes déçu de la puissance de recharge de votre bloc chargeur Samsung ou Apple, vous devriez vous diriger vers les constructeurs chinois. Les firmes comme Xiaomi et Honor proposent des chargeurs très puissants, comme ce Honor SuperCharge d'une puissance de 66 W capable de recharger vos appareils à la vitesse de l'éclair et compatible avec un grand nombre de protocoles. De plus, son prix passe de 49,90 euros à 29,90 euros à l'occasion de ces soldes d'été.

Si durant ces soldes d’été, vous avez reçu un nouveau smartphone, il se peut que celui-ci n’ait pas été livré avec un chargeur. Cette tendance est adoptée par une grande partie des constructeurs pour des considérations écologiques (et financières). Cependant, votre ancien chargeur n’est peut-être pas compatible avec la puissance maximale de votre nouveau smartphone. Vous avez donc besoin d’un nouveau modèle puissant et universel comme ce Honor SuperCharge qui profite d’une ristourne de 20 euros en boutique officielle.

Le chargeur Honor SuperCharge 66 W en bref

Une puissance de recharge de 66 W

Interface USB-C compatible avec un grand nombre d’appareils

Adaptation automatique de la charge selon les besoins des appareils

Au lieu de 49,90 euros habituellement, le chargeur Honor SuperCharge 66 W est maintenant disponible en promotion à 29,90 euros en boutique officielle grâce au code promo AAC20.

Un chargeur puissant et sécurisé

D’une qualité haut de gamme, ce chargeur Honor SuperCharge adopte un design classique et compact lui permettant de se faufiler dans les recoins étroits. Il est doté d’une puissance de 66 W, ce qui fait qu’il est capable de recharger les smartphones rapidement, tout comme les tablettes et les montres connectées. Il devrait même être possible de recharger efficacement votre PC portable. Si, par exemple, votre appareil n’a besoin que d’une puissance de 30 W, le chargeur adapte automatiquement sa puissance de sortie.

Ce Honor SuperCharge a également passé plusieurs tests de fiabilité pour que vous puissiez l’utiliser en toute sécurité. On retrouve ainsi une protection contre les courts-circuits, la surintensité ainsi que les sous-tensions et les surtensions, la surchauffe et même la foudre. Et si jamais tout cela ne suffisait pas, la coque extérieure du chargeur est hautement ignifuge et est capable d’absorber la chaleur.

Une sortie universelle pour les appareils grand public

L’un des grands atouts de ce Honor SuperCharge, en plus de sa puissance de recharge, est sa compatibilité avec tous les appareils grand public du marché. Ceci est dû d’une part à son interface USB-C et d’autre part à sa puce intelligente capable de reconnaître le protocole de charge de plusieurs appareils. Vous pouvez ainsi recharger aussi bien un smartphone qu’une tablette, une montre connectée ou une paire d’écouteurs sans fil, et ce, que l’appareil ait été conçu par Samsung, Apple, Xiaomi, Google ou Honor bien évidemment.

En clair, vous avez un chargeur puissant, discret, universel et fiable. À moins de 30 euros, c’est une affaire pour recharger tous vos appareils le plus efficacement possible.

