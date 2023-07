Prime Day : le bundle Google Pixel 7a + coque officielle voit déjà son prix baisser

Sorti tout juste en mai dernier, le Google Pixel 7a est définitivement le meilleur rapport qualité-prix de Google. Il avait déjà tout pour plaire grâce à une fiche technique complète et un bon appareil photo lors de son lancement. Pour les Prime Day, son tarif perd déjà 40 euros pour arriver à 479 euros. Mieux, une coque est offerte avec le smartphone.

Petit dernier de la gamme Pixel, le Google Pixel 7a est un concentré de ce que Google fait de mieux au meilleur prix. Avec un design élégant et une excellente prise en main, ce « petit » smartphone de 6,1 pouces en a dans le ventre, à commencer par son module photo qui peut aller jusqu’à concurrencer des smartphones plus haut de gamme. Et si son prix de lancement de 509 euros était déjà très séduisant, pendant les Prime Day chez Amazon, le Google Pixel 7a passe à 479 euros et profite d’une coque offerte. Une belle promotion qui prendra fin dans 48 heures pour les membres adhérents à Amazon Prime.

Pourquoi on recommande le Google Pixel 7a :

Pour son module photo de 64+13 mégapixels et son zoom ×8 très performant ;

Pour la Pixel Experience, une interface unique qui rend la navigation extrêmement fluide ;

Pour son design élégant.

Lancé au prix de 509 euros, le Google Pixel 7a avec une coque de protection est actuellement au tarif de 479 euros sur Amazon.

Design élégant et photographie au rendez-vous

Le Google Pixel 7a fait partie des smartphones les plus compacts actuellement disponibles sur le marché. À l’avant, il est équipé d’un écran OLED 90 Hz de 6,1 pouces. C’est un form factor qui conviendra à tous ceux qui cherchent un smartphone relativement petit. Un écran d’excellente qualité au demeurant, avec des couleurs flatteuses et une fluidité appréciable.

À l’arrière, le dos en plastique, bien fini, pourrait presque passer pour un dos en verre au toucher. Il abrite également le double module photo composé de :

un capteur principal de 64 mégapixels avec objectif grand-angle ;

un module secondaire de 13 mégapixels avec une optique ultra grand-angle.

Sur la partie photo, Google a d’ailleurs particulièrement soigné son Pixel 7a. Le piqué est excellent, les contrastes sont maitrisés et le logiciel gère le détourage des portraits à merveille. Mieux, le mode nuit s’en sort extrêmement bien et, cerise sur le gâteau, le zoom numérique ×8 fait des merveilles. On retrouve ici toute l’expertise de Google dans son 7a qui rend une copie quasi parfaite pour un smartphone milieu de gamme.

Un excellent rapport qualité-prix

Design et photo ne sont d’ailleurs pas les seuls arguments de ce petit smartphone. La présence d’une puce Google Tensor G2 permet aisément de gérer le multitâche sans faire chauffer l’appareil. À cela, on ajoute un Android 13 au meilleur de sa forme qui profite de la Pixel experience. Pour rappel, cette interface minimaliste signée Google permet une très grande personnalisation et procure un réel confort de navigation.

Sur l’autonomie enfin, le Google Pixel 7a profite d’une batterie de 4385 mAh qui tient aisément toute une journée sans besoin de chargement. Et si vous oubliez votre câble, bonne nouvelle, le Google Pixel 7a intègre la charge sans fil 7,5 W.

Le Google Pixel 7a est donc un très bon choix si vous aimez la photo, et que vous voulez un smartphone qui regroupe le meilleur d’Android, le tout à un prix abordable. Car le Pixel 7a, c’est un peu le meilleur des deux mondes : il profite de l’expertise de Google sur quasi tous les plans, sans le prix de ses smartphones les plus haut de gamme.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test du Google Pixel 7a.

