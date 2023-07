Le Galaxy Z Flip 4 passe sous la barre des 700 euros sur Amazon

La quatrième itération du smartphone pliable compacte de Samsung est en promotion pour le Prime Day. On retrouve à cette occasion le plus accessible des modèles pliants actuels de Samsung au prix de 678 euros.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 n’est plus le maître incontesté du marché des smartphones pliants au format flip qu’il était autrefois. Pas mal d’acteurs ont depuis fait leur entrée en scène et font désormais face à Samsung, notamment Oppo avec son Find N2 Flip ou encore Motorola avec son dernier Motorola Razr 40 Ultra. Le Flip 4, dont le successeur est attendu pour cet été, apporte quant à lui quelques améliorations par rapport au modèle 3 et profite aujourd’hui d’une belle réduction puisqu’il est proposé à 430 euros de moins qu’au lancement à l’occasion du Prime Day d’Amazon.

Les atouts du Galaxy Z Flip 4

Son format pliant compact et son mode Flex

Son SoC Snapdragon 8+ Gen 1

Une autonomie revue à la hausse

Habituellement aperçu au prix de 1109 euros, le Samsung Galaxy Z Flip est maintenant disponible à 678 euros sur Amazon.

Une recette inchangée, mais efficace

Dans la forme, rien ne distingue le Galaxy Z Flip 4 du modèle précédent. Le Flip 4 reprend le format compact classique introduit par Samsung qui réduit la surface du smartphone par 2 pour pouvoir le glisser n’importe où l’on souhaite. On y retrouve le même écran Oled 120 Hz de 6,7 pouces et l’écran externe de 1,9 pouce qui permet de continuer d’utiliser le smartphone fermé par l’intermédiaire de widgets. Pratique lorsque l’on veut rapidement consulter une information ou un message ou décrocher un appel sans déplier le smartphone.

Le Flip 4 reprend le même double capteur photo de 12 Mpx et la même caméra frontale de 10 Mpx qui sont toujours un petit peu derrière celles des flagships de la firme coréenne comme le S23. On obtient facilement des images avec un bon piqué et une bonne plage dynamique, mais l’on note toujours l’absence d’un téléobjectif qui s’explique par le manque d’espace disponible.

On y retrouve également le fameux mode Flex qui permet au smartphone d’adapter son interface lorsque le smartphone se retrouve plié pour instaurer de nouveaux usages. La charnière peut être pliée à 110 degrés pour profiter d’un écran qui nous fait face avec la possibilité, par exemple, de prendre des photos, regarder une vidéo, d’écouter de la musique avec le contenu en haut et les commentaires / contrôles en bas, etc.

Un modèle avec quelques améliorations

Il apporte néanmoins son lot de nouveautés avec tout d’abord un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 couplé à 8 Go de mémoire vive pour une navigation encore plus fluide et réactive. On note de belles améliorations en ce qui concerne le jeu et l’expérience générale sans que le smartphone se mette trop à chauffer pour autant.

La gamme prend également encore quelques points niveau batterie avec une autonomie plus aboutie sur le modèle 4 grâce à une cellule de 3700 mAh. Ce nouvel accumulateur de plus grande capacité permettra aux utilisateurs du smartphone de mieux tenir la journée sur une charge selon les usages. La charge reste en revanche assez puisque toujours capée à 25 W qui ne fera remonter le smartphone que de 25 % en 30 minutes.

Pour en savoir plus sur le Galaxy Z Flip 4, n’hésitez pas à consulter notre test.

