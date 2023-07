Le Realme 9 Pro+ 5G se place à son meilleur prix grâce à cette offre

Le Realme 9 Pro+ 5G n'est pas en reste et propose une fiche technique bien équilibrée pour un prix très abordable. En ce Prime Day 2023, la version 128 Go descend au prix de 249 euros contre 379 euros précédemment.

Realme continue son incursion sur le terrain du milieu de gamme avec des smartphones intéressants. C’est ici une proposition alternative aux Redmi Note Pro+ 5G de Xiaomi qui a le mérite de devenir encore plus abordable que celui-ci puisque la marque le propose avec une remise de 130 euros sur son prix initial.

Les forces du Realme 9 Pro Plus 5G

Un écran OLED de 6,4 pouces 90 Hz

De bonnes performances grâce à son Dimensity 920

Une autonomie confortable et une charge rapide 60 W

Proposé au prix de 379,99 euros, le Realme 9 Pro Plus 5G (128 Go) est désormais en promo à 249 euros sur Amazon.

Un smartphone équilibré

Le Realme 9 Pro+ est propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 920 5G, la même puce que l’on retrouve à bord de son concurrent le Redmi Note 11 Pro+ 5G. Ce smartphone peut donc gérer du multitâche et même proposer une bonne expérience de jeu, bien que pour les titres les plus gourmands, il faudra rester en configuration moyenne. Cette puce lui permet également de faire tourner son interface Realme UI basée sur Android 12.

Pour ce qui est de l’autonomie, Realme intègre une batterie de 4500 mAh à son smartphone, ce qui lui fait de tenir une solide journée et demie en conditions normales. Mais aucune crainte à avoir, car du côté de la charge, car nous avons droit à une charge rapide SuperDart de 60 W, qui permet de recharger entièrement le smartphone en seulement 30 petites minutes.

Un petit brin de folie côté design et photo

Le smartphone propose un design somme toute assez classique avec une dalle Amoled Full HD+ de 6,4 pouces à 90 Hz pour une navigation plus fluide. Son design n’est pas en reste, puisqu’il propose une finition particulière au dos et des couleurs au dos qui changent en fonction de la façon dont la lumière est reflétée dessus.

En ce qui concerne la photo, au dos, nous avons ici un capteur de 50 Mpx Sony IMX 766 que l’on retrouve habituellement dans des smartphones bien plus onéreux. Celui-ci est capable de capter plus de lumière et de rendre des clichés beaucoup moins flous. Accompagnant ce capteur principal, on retrouve un ultra grand-angle de 8 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx.

Vous pouvez consulter notre test du smartphone pour avoir plus de détails sur ce milieu de gamme.

Amazon Prime Day 2023, c’est quoi ?

Le Prime Day est un événement propre à Amazon, où l’on trouve de nombreuses promotions sur des milliers de produits, exclusif aux abonnés Prime. Cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 juillet 2023, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment profiter des bons plans du Prime Day ?

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

