Dell Inspiron 15 : ce laptop abordable l’est encore plus avec cette offre Prime Day de 25 %

Oui, il y a de bonnes affaires qui font déjà penser à la rentrée des classes ou au retour sur les bancs de la fac. Ce Dell Inspiron 15 3520 est doté d'une configuration basique et affichait déjà un bon rapport qualité-prix, mais durant les Prime Day, c'est devenu une affaire à saisir sans tarder. Jusqu'à ce soir, ce laptop bureautique est disponible pour seulement 379 euros au lieu de 509 euros sur Amazon.

Si votre ordinateur portable est en train de lâcher et que vous n’avez pas le budget pour l’échanger avec un MacBook, privilégiez un appareil simple, surtout si vous vous cantonnez d’habitude à une utilisation basique comme le traitement de texte et la navigation sur le web. Avec les Prime Day, vous pouvez trouver de bonnes affaires autant parmi les châssis haut de gamme que les configurations les plus modestes, ce Dell Inspiron 15 3520 en est la preuve avec sa réduction de 26 % qui dure jusqu’à ce soir.

Le Dell Inspiron 15 3520 en quelques points

Un écran de 15,6 pouces en Full HD rafraîchi à 120 Hz

Un processeur Intel Core i5 de 11e génération

Un châssis léger avec une connectique généreuse

Au lieu d’un prix barré de 509 euros, le Dell Inspiron 15 3520 est maintenant disponible en promotion à 379 euros chez Amazon.

Un laptop qui réunit les fonctions basiques

Les Dell Inspiron sont des ordinateurs portables tout ce qu’il y a de plus classique et ce modèle-ci ne fait pas exception. Ce Dell Inspiron 15 3520 arbore un châssis couleur Carbon Black et un design sobre qui se fondra parfaitement dans un bureau. Le constructeur américain a fait attention à le rendre facilement transportable avec un poids de seulement 1,6 kg et une épaisseur de 16 mm à l’avant et de 21 mm à l’arrière. Par comparaison, la version Platinum Silver est plus fine d’un ou deux millimètres.

L’écran est une dalle de 15,6 pouces avec une définition en Full HD (1920 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui le démarque de la concurrence sur ce segment tarifaire : à ce prix, on se contente en général d’un écran rafraîchi à 60 Hz. Le visionnage de vidéos sur YouTube ou d’une série sur Netflix sera donc un peu plus agréable que d’ordinaire. Enfin, cet écran a un traitement antireflet qui vous permet de l’utiliser en plein soleil sans avoir à plisser des yeux.

Conçu uniquement pour la bureautique

Ce Dell Inspiron 15 3520 en promotion tourne avec un processeur Intel Core i5-1135G7, celui-ci est doté de 4 cœurs, 8 threads, et peut atteindre une fréquence de 4,2 GHz en mode turbo boost. Il est épaulé par 8 Go de RAM DDR4, ce qui est assez pour une utilisation basique du genre traitement de texte, visionnage de vidéos et navigation sur Internet. Le stockage est assuré par un SSD NVMe de 256 Go capable d’exécuter vos logiciels à une vitesse quasi instantanée.

La connectique généreuse permet un usage multimédia varié, nous avons ici un lecteur de carte SD, trois ports USB-A, un port HDMI et le traditionnel port jack 3,5 mm. En revanche, l’absence de port USB-C fait tache, surtout en 2023. Pour ce qui est de la connectivité, ce Dell Inspiron 15 3520 prend en charge le Wi-Fi 5. Enfin, la batterie de 41 Wh devrait tenir sans problème une journée de travail, mais le meilleur réside dans sa technologie ExpressCharge permettant de récupérer 80 % de son autonomie en une heure.

