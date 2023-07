Nanoleaf Elements : ces panneaux LED à l’aspect boisé sont à -36 % grâce aux Prime Day

Après ses gammes Essentials, Canvas et Shapes, Nanoleaf a dévoilé ses panneaux LED Elements. Le spécialiste de l'éclairage décoratif propose ici une nouvelle manière d'illuminer votre intérieur tout en l'embellissant. Durant les Prime Day, le kit de démarrage Nanoleaf Elements avec sept panneaux LED est disponible à 159,99 euros au lieu de 249,99 euros sur Amazon.

Nanoleaf se démarque depuis longtemps avec ses panneaux LED décoratifs qui ont fait le bonheur de beaucoup de personnes et particulièrement celui des streamers. Le spécialiste de l’éclairage décoratif propose un catalogue dans lequel vous en avez pour toutes les formes et pour toutes les couleurs. L’une des gammes les plus récentes, Elements, arbore un design boisé lui conférant un raffinement certain et son kit de démarrage est justement en promotion grâce à cette offre Prime Day lui appliquant une réduction de 36 %.

Ce que l’on apprécie avec l’éclairage Nanoleaf Elements

Un design boisé élégant et discret

Des panneaux LED interconnectés

Un système compatible avec Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit

Au lieu d’un prix barré de 249,99 euros, le kit de démarrage Nanoleaf Elements avec 7 panneaux LED est maintenant disponible en promotion à 159,99 euros chez Amazon. De plus, le pack d’extension de trois panneaux LED est aussi en promotion à 49,99 euros au lieu d’un prix barré de 79,99 euros.

Un design pour se sentir plus proche de Mère Nature

Avec sa gamme Elements, Nanoleaf délaisse le plastique blanc et morne pour une allure boisée, élégante et sobre sur ses panneaux hexagonaux. Leur principe de fonctionnement n’est pas compliqué à comprendre, ces panneaux modulables à l’envi sont interconnectés grâce à la technologie Connect+. Il suffit de les relier ensemble afin qu’ils fonctionnent en parfaite harmonie. L’intensité de l’éclairage s’élève à 22 lumens par panneau, avec une température modulable (de 1500 à 4000 K) à l’aide d’une application dédiée.

L’installation est simple comme bonjour grâce aux bandes adhésives au dos de chaque panneau. Il n’y a pas de placement particulier à respecter, c’est à vous de vous amuser en créant des figures à l’aide des sept panneaux de ce kit de démarrage en suivant seulement votre imagination. Ces panneaux ont besoin d’un câble d’alimentation (fourni dans la boîte) pour fonctionner et vous pouvez les contrôler à l’aide d’un contrôleur manuel sans Wi-Fi, de l’application de Nanoleaf ou d’un assistant vocal.

Un éclairage ludique et connecté

Les panneaux Nanoleaf Elements proposent jusqu’à 11 scènes d’éclairage qui s’ajustent en fonction du moment de la journée (éclairage circadien), mais aussi de vos activités (cuisine, télévision, lecture…). Les panneaux réagissent également au toucher ainsi qu’au rythme de vos musiques favorites, ils sont même capables d’imiter le crépitement d’une cheminée ou un coucher de soleil. En revanche, contrairement à d’autres gammes du constructeur, ce kit Elements ne diffuse pas un éclairage couleur.

Comme mentionné plus haut, ces panneaux LED peuvent être utilisés avec un assistant vocal, ils sont plus précisément compatibles avec Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit. Vous pouvez ainsi les allumer et les éteindre au simple son de votre voix. Avec cette réduction de quasiment 100 euros durant ces Prime Day, vous avez la possibilité de mettre la main sur une décoration lumineuse, ingénieuse, personnalisable et vraiment fun !

Amazon Prime Day 2023, c’est quoi ?

Le Prime Day est un événement propre à Amazon, où l’on trouve de nombreuses promotions sur des milliers de produits, exclusif aux abonnés Prime. Cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 juillet 2023, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment profiter des bons plans du Prime Day ?

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

