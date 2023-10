Les French Days, c’est aussi des forfaits mobiles sans engagement à prix mini

Les French Days battent leur plein et il est toujours temps d'économiser, notamment si vous souhaitez un nouveau forfait mobile. Voici notre sélection des meilleurs deals chez de nombreux opérateurs.

Avec toutes les références High Tech en promotion lors des French Days, on en oublierait presque que les forfaits mobile sont aussi sujets aux bons plans. Nous avons donc concocté cette sélection de quatre offres sans engagement correspondant à tous les besoins et toutes les bourses pour l’évènement.

Les meilleurs forfaits mobiles des French Days 2023

B&You : un forfait bien généreux en data

S’il ne fallait retenir qu’une seule chose de ce forfait, c’est qu’il offre la 5G pour un prix très attractif. En effet, pour moins de 20 euros par mois, le tout sans engagement. Vous pourrez profiter aussi de 30 Go de données utilisables en Europe/DOM, et bien sûr les appels & SMS/MMS illimités en France métropolitaine ; et depuis Europe/DOM.

Encore mieux, ce forfait bénéficie de la qualité du réseau de Bouygues Telecom couvrant près de 99 % du territoire métropolitain et offrant une des meilleures réceptions/émission en voix selon l’Arcep.

Cdiscount mobile : le réseau Bouygues Télécom pour pas cher

Comme à son habitude, Cdiscount participe aux French Days, et lance même un forfait spécialement pour l’occasion. L’offre contient 70 Go et s’adresse donc à celles et ceux qui ont besoin d’une grande quantité de données chaque mois, sans pour autant payer le prix fort, puisqu’il revient à moins de 8 euros par mois avec le réseau Bouygues Télécom.

Tout ceci comprend bien sûr les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et en Europe et DOM vers un numéro français. Et, si vous comptez voyager hors de la France métropolitaine, vous aurez droit à 9 Go de 4G supplémentaires depuis l’Europe.

NRJ Mobile : de la 5G et de la data à gogo

L’opérateur virtuel qui utilise le réseau Bouygue Télécom propose une nouvelle série très alléchante et qui met l’accent sur la 5G. Et une chose est sûre, NRJ Mobile ne lésine clairement pas sur la quantité de données : vous avez droit à 150 Go de data en France. Naviguer sur Internet, jouer à des jeux en ligne, ou regarder des contenus en streaming, tout cela ne sera pas un souci. Vous pouvez aussi faire du partage de connexion avec plusieurs de vos appareils, si besoin, dans les situations où la connexion Wi-Fi laisse à désirer, par exemple. Vous n’arriverez certainement pas à épuiser toute cette quantité de 5G avant la fin du mois.

À l’étranger, sachez que vous aurez également droit à une enveloppe supplémentaire de 21 Go depuis l’Europe et les DOM (en 4G seulement). Enfin, les appels, SMS et MMS sont illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Auchan télécom : un forfait au juste prix

C’est le plus gros argument de ce forfait en série limitée : la quantité de données en 4G pour un prix bas et surtout qui ne change pas après un an : 80 Go pour seulement 8,99 euros par mois.

C’est parfait pour un usage très régulier de votre mobile pour regarder du contenu vidéo sur les plateformes de VOD, naviguer sur les réseaux sociaux ou même en faire profiter facilement tout son entourage grâce au partage de connexion. Notez que Auchan Télécom utilise le réseau de Bouygues Télécom, qui est toujours l’un des réseaux mobiles les plus performants du marché. L’opérateur a même prévu une enveloppe de donnée à utiliser à l’étranger (Europe) et en DOM de 10 Go.

Prixtel : la flexibilité

Si vous ne connaissez pas cet opérateur virtuel, il profite pourtant de l’un des meilleurs fournisseurs de réseau mobile en France : SFR. Son véritable point fort : sa flexibilité. Il possède une enveloppe basique, qui peut être augmentée à la volée lorsque le besoin s’en fait sentir. Ici, par exemple, le forfait Oxygène propose 40 Go de data par mois (ce qui est correct pour un usage modéré). Il est toutefois possible de faire grimper le total jusqu’à 80 Go.

Palier 1 : il s’agit de l’offre de base, soit 40 Go de data pour 7,99 euros par mois ;

il s’agit de l’offre de base, soit 40 Go de data pour 7,99 euros par mois ; Palier 2 : si votre consommation de data est comprise entre 40 et 60 Go, la facture grimpe à 10,99 euros ;

si votre consommation de data est comprise entre 40 et 60 Go, la facture grimpe à 10,99 euros ; Palier 3 : pour finir, si votre consommation de data est comprise entre 60 et 80 Go, la facture augmente à 12,99 euros.

Cette augmentation se fait automatiquement en fonction de votre consommation, mais ne reste pas figée dans le temps. Ce n’est pas parce que vous avez payé plus cher un mois donné que vous paierez le même tarif le mois suivant. Concernant les data à l’étranger, elle reste la même, quel que soit le palier que vous atteindrez à la fin du mois, soit 15 Go depuis l’Europe et les DOM.

Pour ne rien rater des French Days de septembre 2023

L’édition de septembre pour les French Days a officiellement commencé depuis le mardi 26 septembre 2023 en France et se termine lundi prochain, soit le 2 octobre. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchand

Les French Days par catégorie

Les French Days par marque

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.