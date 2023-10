Bose QC 45 : cet excellent casque ANC coûte 150 € de moins pendant le Prime Day d’Amazon

Pas besoin de dépenser une fortune pour avoir un casque Bose haut de gamme. Grâce au Prime Day, le QuietComfort 45 est à seulement 199 euros au lieu de 349 euros à sa sortie, sur Amazon uniquement.

Bose a présenté trois nouvelles références, dont le Bose QuietComfort héritier des QC35 et QC45. Ce dernier vient tout de même s’afficher au prix de 400 euros… Et si vous n’êtes pas prêt à payer ce prix, sachez qu’en ce moment le QuietComfort 45 de la firme américaine coûte 150 euros de moins à l’occasion du Prime Day. Une référence toujours intéressante, surtout à ce prix-là.

Que propose le Bose QC 45 ?

Un casque confortable

Une bonne réduction de bruit et le Bluetooth multipoint

Une charge rapide efficace

Lancé à 349, 95 euros, le casque Bluetooth Bose QuietComfort 45 s’affiche à un meilleur prix pour le Prime Day d’Amazon : 199 euros seulement.

Si vous êtes plutôt tentés par des écouteurs sans fil, les Bose QuietComfort Earbuds II sont aussi en promotion à 199 euros sur Amazon, au lieu de 299 euros habituellement.

Le confort avant tout

Comme son nom le suggère, le Bose QuitComfort 45 se veut confortable. Ce casque circum-aural est agréable à porter sur de longues sessions, et ce grâce à son poids de 240 g, mais aussi ses coussinets à mémoire de forme. Le poids est bien réparti entre les oreilles et le sommet de la tête, de sorte de soulager la pression sur le crâne.

Côté design, il garde le même look que son prédécesseur, avec les mêmes boutons physiques pour contrôler le casque, bien plus instinctif que des commandes tactiles parfois hasardeuses. On apprécie aussi le fait qu’il soit pliable et donc aisément transportable, mais aussi son arceau particulièrement solide.

Une bonne qualité sonore à la clé

Bose maîtrise bien la réduction de bruit active, et sur son QC 45 la marque y intrègre quatre microphones externes, en plus des micros internes chargés de réduire les bruits résiduels qui n’auraient pas été gommés par l’isolation passive permise par le format circum-aural. Dans l’ensemble, le casque atténue très bien les sons de la circulation, dans le train ou encore ceux qui nous perturbent un peu dans l’open space. En revanche, l’ANC ne pourra pas être modulée : soit elle est activée, soit elle ne l’est pas. Petite nouveauté sur ce modèle : le mode « transparence » a ici fait son apparition. Concrètement, il vous permettra d’entendre distinctement les bruits autour de vous, sans devoir ôter le casque de vos oreilles.

Le Bose QC 45 apporte un changement notable, c’est l’arrivée du port USB-C. Vous pourrez donc utiliser le même câble pour recharger votre casque que pour votre smartphone. Quant à l’autonomie, le casque est capable de tenir une bonne journée. Durant notre test, en activant la réduction de bruit et le volume à 75 %, le casque est tombé à court de batterie après 24 heures et 16 minutes. Pour une recharge complète, 2 h 30 seront nécessaires, mais 15 minutes vous suffissent pour profiter de votre casque pendant 3 heures.

Vous pouvez obtenir plus d’informations à travers notre test sur le Bose QuietComfort 45.

Qu’est-ce que sont les Jours Flash Amazon Prime ?

On l’a déjà vu au début de l’année avec les ventes flash du printemps, Amazon souhaite réitérer l’expérience de façon automnale en ce mois d’octobre avec ce nouvel événement intitulé Jours Flash Amazon Prime, qui se déroule du 10 au 11 octobre 2023. Ne vous y méprenez pas, c’est exactement comme le Prime Day, ce qui veut dire que les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs des Jours Flash, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.