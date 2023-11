Nothing Phone (2) : le prix de ce smartphone Glyph vers le bas pendant le Single Day

Pendant encore quelques jours, c'est le Single Day, sorte de Black Friday chinois permettant d'avoir un avant-goût du vrai Black Friday tant attendu. Au programme, cette bonne affaire sur le Nothing Phone (2), l'itération haut de gamme du fameux smartphone au Glyph. Au lieu de 729 euros en temps normal, il est disponible à 519 euros chez AliExpress.

Le Phone (1) fut un premier smartphone réussi pour la marque de Carl Pei et avec cette deuxième itération, Nothing se lance sur un segment encore plus haut de gamme. Ce Nothing Phone (2) se doit d’être à la hauteur du premier du nom, ce qui n’est pas une mince affaire, mais pour y parvenir, il reprend les éléments qui ont fait le succès du Phone (1) comme le Glyph et apporte des améliorations au niveau du processeur et de l’interface. En ce Single Day, on le trouve avec plus de 200 euros de réduction.

Les atouts du Nothing Phone (2)

Un design unique avec son Glyph

Les performances du Snapdragon 8+ Gen 1

Les ajouts de Nothing OS 2.0

Au lieu de 729 euros habituellement, le Nothing Phone (2) (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 519 euros chez AliExpress avec le code promo FR100.

Des nouveautés logicielles qui font plaisir

Le Glyph nous avait convaincus sur le Nothing Phone (1) et il est de retour sur le Nothing Phone (2) dans ce design légèrement retravaillé pour plus de confort et accompagné d’une certification IP54. Du côté de l’écran de 6,7 pouces, nous avons une dalle OLED en définition Full HD+ (2 412 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement adaptatif s’étendant sur une plage de 10 à 120 Hz. Ces caractéristiques conviennent à elles seules à une majorité d’utilisateurs, mais on peut se montrer taquin en pointant du doigt la colorimétrie qui ne couvre que 87 % du spectre DCI-P3.

Pour son Nothing Phone (2), le constructeur britannique a promis des nouveautés côté logiciel et on en a pour son argent. Nothing OS 2.0 se base sur Android 13 et rappelle énormément Pixel Experience avec ses animations fluides, les applis Google comme applis de base ou encore la barre de recherche Google en bas de l’écran d’accueil. On retrouve également un peu d’iOS 16 avec les widgets sur l’écran de verrouillage. Mais le plus gros point fort de cette interface est la possibilité de créer des dossiers de widgets et de raccourcis de sorte à ne quasiment jamais ouvrir une application lors de l’utilisation.

Un smartphone taillé pour le gaming

Le Nothing Phone (2) tourne avec un processeur haut de gamme, le Snapdragon 8+ Gen 1 épaulé ici par 12 Go de RAM. Il offre une bonne dose de puissance brute tout en assurant sur la gestion thermique, rendant ce smartphone parfaitement adapté pour les grosses applications du Play Store. Notre test le confirme avec Genshin Impact qui tourne en graphismes élevés à 60 FPS.

Pour le volet photo, le Phone (2) est doté d’un capteur principal de 50 Mpx (f/1,88) et d’un ultra grand-angle de 50 Mpx (f/2,2) et est capable de tourner jusqu’en 4K 60 FPS en mode vidéo. Il n’arrive pas à la hauteur du Google Pixel 7, mais le Nothing Phone (2) parvient à séduire avec une bonne maîtrise des couleurs et un piqué satisfaisant. Enfin, sa batterie de 4 700 mAh assure une autonomie confortable d’au moins une journée et la recharge de 45 W permet de récupérer l’intégralité de son énergie en moins d’une heure.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Nothing Phone (2).

