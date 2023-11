299 € pour un TV QLED 4K de 55 pouces (avec HDMI 2.1), qui dit mieux ?

Oui, vous ne rêvez pas : Rue Du Commerce brade ce téléviseur TCL Qled de 55 pouces à 399 euros, mais grâce à une ODR, il chute à 299 euros. Une offre à saisir rapidement !

La marque TCL propose de TV Qled de bonne qualité avec des prix très agressifs. Et si vous attendiez le Black Friday pour en procurer un sans exploser votre porte-monnaie, voilà déjà une grosse ristourne sur le modèle 55C649 de TCL qui passe de 549 euros à 299 euros seulement.

En quoi le TCL 55C649 est-il intéressant ?

Une dalle 4K Qled de 55 pouces

Compatible HDR10+, Dolby Vision et Atmos

Des ports HDMI 2.1 autorisant la 4K@120 Hz

Sans oublier Google TV

Au lieu d’un prix barré à 549 euros, le téléviseur TCL 55C649 de 2023 est remisé à 399 euros sur le site Rue du Commerce, mais grâce à une ODR de 100 euros (valable jusqu’au 13/11/2023), il peut vous revenir à seulement 299 euros.

En quoi ce TV Qled de chez TCL est une bonne affaire ?

Même s’il s’agit d’un modèle entrée de gamme, ce téléviseur C649 offre de belles finitions avec son cadre fin et son écran aux bordures fines. Sa diagonale de 55 pouces est suffisamment confortable pour regarder ses séries et ses films dans de bonnes conditions, et profite de la technologie Qled pour des couleurs plus vives et une luminosité plus élevée que le LCD.

Il est évidemment compatible 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels) et prend aussi en charge les meilleures normes vidéos, le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision pour assurer une bonne qualité d’image. La partie audio est quant à elle assurée par un haut-parleur compatible Dolby Atmos pour un son plus ample. Côté gaming, là aussi, on est gâté avec des ports HDMI 2.1 autorisant la 4K@120 Hz sur les consoles next-gen. Les technologies ALL et VRR sont aussi de la partie pour une expérience de jeu plus fluide. Pour finir, on apprécie la présence de Google TV qui donne accès à un tas d’applications comme Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Chromecast et assistans vocaux s’invitent aussi au menu.

Si vous voulez comparer le TCL 55C649 avec d’autres références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K 55 pouces (OLED, QLED ou LCD) en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.