Belle promo du Black Friday pour les récents true wireless premium de Sony

C'est la Black Friday Week en ce moment, la période de l'année avec les plus belles promotions. C'est le cas avec ces écouteurs Sony haut de gamme, les WF-100XM5. Leur prix passe de 319 euros à 249 euros seulement sur Amazon, pour une période (très) limitée.

Écouter les chants de NoĂ«l, c’est bien, les Ă©couter dans la meilleure qualitĂ©, c’est encore mieux. C’est ce que peuvent vous permettre les Sony WF-1000XM5, les derniers Ă©couteurs sans-fil haut de gamme de la marque. Durant la Black Friday Week, ils sont Ă seulement 249 euros sur Amazon au lieu de 319 euros en temps normal.

Les Sony WF-1000XM5 en bref

Des Ă©couteurs confortables qu’on peut porter plusieurs heures ;

Une très bonne qualité audio ;

Du Bluetooth multipoint ;

Une application et des contrĂ´les complets.

Sortis en juillet 2023, ces écouteurs sont proposés au tarif de 319 euros. Cependant, durant la Black Friday Week qui a lieu en ce moment, on trouve les Sony WF-1000WM5 à seulement 249 euros sur Amazon.

La qualité audio Sony, durant longtemps

Ces Sony WF-1000XM5 ont eu droit Ă des transducteurs inĂ©dits, dĂ©veloppĂ©s pour eux uniquement (pour l’instant), nommĂ©s Dynamic Driver X. Ils sont composĂ©s d’un diaphragme rigide en leur centre, mais plus souples sur les bords. CĂ´tĂ© codecs audio, on trouve le SBC, l’AAC ainsi que le LDAC : de quoi les certifier Hi-Res Audio Wireless et de profiter du dĂ©codage de signaux audio en 24 bits. Aussi, on a droit Ă l’audio spatial 360 Reality Audio, proposĂ© notamment par Tidal et Amazon Music.

De base, ces Ă©couteurs restituent un son mettant en avant les voix, de manière claire, ce qui est vraiment confortable sur certains morceaux. Plus gĂ©nĂ©ralement, ce sont les mĂ©diums qui sont les plus imposants. Heureusement, ce n’est pas assez appuyĂ© au point de trop minorer les basses et les aigus, qui profitent d’une jolie profondeur. En fait, les Sony WF-1000XM5 offrent une bonne qualitĂ© audio avec un rendu Ă©quilibrĂ©, qui plaĂ®t Ă une majoritĂ© d’utilisateurs.

Quant Ă l’autonomie, elle est très bonne : une session d’Ă©coute peut durer jusqu’Ă huit heures avec la rĂ©duction de bruit active (ANC) Ă un volume d’Ă©coute Ă©levĂ©. C’est bien au-delĂ d’autres rĂ©fĂ©rences du marchĂ© au mĂŞme prix. Pour la recharge des Ă©couteurs dans l’Ă©tui, elle prend une heure pour passer de 0 Ă 100% de batterie. Le boĂ®tier se recharge en USB-C ou en sans-fil par induction (via le protocole Qi).

Des Sony WF-1000XM5 accompagnĂ©s d’une application et des contrĂ´les complets

Pour personnaliser l’expĂ©rience des Ă©couteurs, il y a l’application Headphones Connect. Elle permet de modifier les contrĂ´les Ă©couteurs, qui sont très complets. Ces derniers permettent de changer le mode d’Ă©coute, de piste, activer son assistant vocal ou encore modifier le volume.

De plus, l’application offre diffĂ©rents paramètres pour modifier les profils de rĂ©duction automatiquement, en fonction de votre gĂ©olocalisation ou de votre position. On peut mĂŞme gĂ©rer la connexion Bluetooth, pour prioriser certains appareils. L’algorithme DSEE Extreme permet quant Ă lui d’upscaler les fichiers MP3 de mauvaise qualitĂ©. En bref, c’est l’une des applications compagnon les plus complètes qu’on puisse trouver.

Les Sony WF-1000XM5 sont de plus dotĂ©s du Bluetooth multipoint, ce qui permet de les connecter simultanĂ©ment Ă deux appareils. De quoi passer de sa musique sur son ordinateur Ă un appel vocal sur son smartphone sans rien faire. Quant Ă la rĂ©duction de bruit active, si elle est très bonne, elle est tout de mĂŞme en dessous de ce qu’arrivent Ă faire Apple ou encore Bose. Elle est d’ailleurs aidĂ©e par une bonne isolation passive.

Pour en savoir plus sur cette paire d’Ă©couteurs, vous pouvez lire notre test des Sony WF-1000XM5.

