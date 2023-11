Pas besoin de dépenser une fortune pour jouer sur PC avec ce laptop sous RTX 3050 lors du Black Friday

Loin d’être le plus puissant sur le marché, l’Asus TUF Gaming F15 propose tout de même une configuration solide et surtout un prix abordable puisqu’il se négocie à seulement 649 euros pendant le Black Friday Week.

Si la plupart des pc portables équipés d’une RTX de la série 4000 voient leur prix baisser, cela reste encore un sacré budget pour certains. Vous pouvez toujours vous diriger vers d’anciens modèles, comme ce très bon Asus TUF Gaming F15 avec une RTX 3050 qui se négocie à moins de 650 euros lors du Black Friday Week.

Ce qu’il faut retenir de l’Asus TUF Gaming F15

Un écran de 15,6 pouces en FHD rafraîchi à 144 Hz

Le combo RTX 3050 + i5-12500H

Accompagné de 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go

Au lieu d’un prix barré à 799 euros, le PC portable Asus TUF Gaming F15 se négocie en ce moment à 649,99 euros sur le site Cdiscount.

Une machine suffisante pour jouer en FHD

L’Asus TUF Gaming F15 n’a pas la plus performante des cartes graphiques, mais c’est le parfait compromis pour les petits budgets. Équipé d’une RTX 3050 qui, a depuis été remplacée par la 4050, elle reste suffisante pour jouer dans de bonnes conditions en 720p ou Full HD, même aux jeux les plus récents.

Durant notre test, la version bureau de la RTX 3050 a pu faire tourner Resident Evil Village avec les paramètres graphiques au maximum, en Full HD et avec le ray tracing à 56 FPS. Pour jouer dans de meilleures conditions, Asus intègre une dalle de 15,6 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’affichage est fluide, vous permettant de ne louper aucun détail, notamment dans les jeux types FPS.

Aussi bien efficace pour les tâches du quotidien

Le PC portable d’Asus convient aussi pour d’autres usages que le gaming. Avec son Intel Core i5-12500H à 2,5 GHz (et boost jusqu’à 4 GHz), couplé à 16 Go de mémoire vive, vous pourrez vous adonner à toutes vos activités favorites sans ralentissement. Que ce soit dans le cadre d’une utilisation multitâche ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Quant au stockage, il est assuré part à un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système.

Niveau autonomie, ce n’est pas un champion. Il ne faut pas oublier que les cartes graphiques ont tendance à faire chuter rapidement la batterie. Côté connectique, le TUF Gaming F15 possède un port Ethernet, deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, dont un USB 3,2 Type-C, un port HDMI, un lecteur de carte SD et une prise combo casque/micro. Côté sans-fil, c’est un combo Wi-Fi 6 ax (2×2) et Bluetooth 5.1. Notez cependant qu’il ne dispose pas de système d’exploitation préinstallé.

