Deux Philips Hue Go V2 pour le prix d’une, c’est ce que propose ce deal du Black Friday

On ne parle jamais assez des éclairages intelligents de Philips Hue, ces produits connectés font sensation depuis quelques années avec toute une gamme d'ampoules, d'appliques murales ou de lampes d'appoint diffusant des lumières chaudes, froides, colorées ou non, au choix. Pour le Black Friday, ces deux Philips Hue Go V2, des lampes d'appoint intelligentes, sont disponibles à 89,99 euros au lieu de 179,99 euros chez Rue du Commerce.

Référence incontournable du marché des éclairages intelligents, Philips Hue s’est longtemps distingué avec ses ampoules connectées, mais il ne faudrait pas oublier le reste de son catalogue tout aussi intéressant. Le constructeur propose entre autres des rubans LED, des appliques murales et des lampes portatives, tous profitant d’un éclairage coloré et intelligent. À l’occasion du Black Friday et pour préparer les illuminations de fin d’année, Rue du Commerce brade son pack de deux lampes Philips Hue Go V2 à -50 %.

La Philips Hue Go V2, qu’est-ce ?

Une lampe intelligente et portative

Compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant

Un éclairage pouvant diffuser un panel de 16 millions de couleurs

Au lieu de 179,99 euros habituellement, le pack de deux Philips Hue Go V2 White & Color Ambiance est maintenant disponible en promotion à 89,99 euros chez Rue du Commerce.

Nomade et connectée pour s’en servir n’importe où

Dans son immense catalogue d’éclairages connectés, Philips Hue propose les Go V2, des lampes portatives qui n’ont pas besoin d’être branchées à une alimentation pour fonctionner. Elles fonctionnent donc sur batterie et ont une autonomie variable selon l’intensité de l’éclairage pouvant s’étendre de 2h30 à 18 heures. Ces lampes sont tout indiquées pour les soirées d’été en plein air ou pour des ambiances chaleureuses dans un salon ou en tant qu’éclairage de chevet dans une chambre à coucher.

Il est possible de contrôler les Philips Hue Go V2 à partir de son smartphone grâce à l’application Hue Bluetooth, celle-ci étant capable de contrôler jusqu’à 10 éclairages connectés en même temps. En investissant dans un pont Hue, c’est jusqu’à 50 éclairages qu’il est possible de contrôler tout en faisant des économies d’énergie avec le protocole ZigBee. Les Philips Hue Go V2 peuvent être associées aux assistants vocaux Alexa et Google Assistant afin de pouvoir les allumer ou les éteindre au son de la voix.

Pour créer des ambiances colorées aux fêtes de fin d’année

À l’instar des éclairages Philips Hue portant le label « White & Color Ambiance », ces lampes connectées peuvent diffuser une lumière colorée avec une gamme de 16 millions de couleurs et moduler leur intensité pour proposer des teintes chaudes ou froides. Il est ainsi possible d’alterner entre différents éclairages selon les besoins, des soirées studieuses aux tête-à-tête romantiques, sans oublier les réveillons de Noël et du Nouvel An avec sa famille et ses amis. Il n’y a aucune limite tant qu’il y a de l’imagination.

Si jamais choisir soi-même un éclairage devient trop fastidieux, les Philips Hue Go V2 proposent cinq scénarios pré-enregistrés : Bougie Chaleureuse, Café du Dimanche, Forêt Enchantée, Méditation et Aventure Nocturne. Certains de ces modes sont même conçus pour aider à se réveiller ou à s’endormir en imitant un lever ou un coucher de soleil, ceci est possible en définissant des routines de sommeil sur l’application Hue Bluetooth. L’idéal pour se sentir frais et reposé !

Pour en savoir comment utiliser vos éclairages intelligents, lisez notre guide complet pour bien débuter avec les équipements Philips Hue.

