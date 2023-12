La petite enceinte connectée d’Amazon est le cadeau de Noël pas cher grâce à cette offre

Si vous n’avez pas pu profiter des nombreuses offres sur les produits Amazon durant le Black Friday, le géant américain baisse à nouveau le prix de son enceinte connectée qui aujourd’hui coûte 40 % de moins.

L’Echo Dot de cinquième génération voit le jour en fin 2022. Cette petite enceinte ne subit aucun changement majeur esthétiquement, ils sont principalement internes : de nouveaux haut-parleurs pour une expérience sonore améliorée, l’ajout d’un capteur de température et d’un accéléromètre vient agrémenter la liste des nouveautés. Et si vous êtes intéressés par la petite dernière des enceintes intelligentes du géant américain, aujourd’hui, elle coûte 40 euros de moins.

Que propose l’Amazon Echo Dot 5 (2022) ?

Des performances sonores revues à la hausse

Une enceinte qui fait aussi répéteur Wi-Fi

Un design toujours raffiné

Initialement à 64,99 euros, l’enceinte connectée Amazon Echo Dot (5ᵉ génération, modèle 2022) est remisée à 24,99 euros sur le site Amazon, mais aussi sur le site Boulanger.

Si vous êtes intéressés par le modèle avec Horloge, celui-ci est aussi en promotion : 44,99 euros contre 74,99 euros sur Amazon. On trouve même le petit modèle Echo Pop à seulement 19,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Amazon Echo Dot (2022). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Amazon Echo Dot (2022) au meilleur prix ?

En quoi cette enceinte connectée est-elle intéressante ?

Les enceintes connectées d’Amazon sont bien connues, et la cinquième génération est déjà bien appréciée. Ce modèle tout en rondeur offre toujours des petites dimensions pour s’intégrer facilement dans votre intérieur. Amazon vient surtout améliorer les performances audio et promet des basses deux fois plus puissantes, des voix plus claires et globalement un son plus puissant. Que vous souhaitiez lancer un titre depuis n’importe quelle plateforme de streaming, ou allumer la radio, vous bénéficierez donc d’une belle qualité sonore.

Autre nouveauté : l’apparition d’un capteur de température pour les routines en lien avec un thermostat et un accéléromètre revu pour davantage de gestes de contrôle. On peut même intégrer cette enceinte à un réseau Mesh Eero pour étendre encore plus sa connexion Wi-Fi. Enfin, cet Echo Dot s’accompagne de son assistant vocal Alexa, qui obéira à toutes vos requêtes vocales (demander la météo du jour, de programmer un rappel…). Mais aussi de vous permettre de contrôler vos objets connectés compatibles (caméras, ampoules…) présents dans votre domicile.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles pour les comparer avec l’Echo Dot d’Amazon, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes connectées en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.