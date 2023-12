Free se fait coiffer sur le poteau par ces deux forfaits mobile 5 Go à 3,99 €/mois seulement

Vous pensiez passer chez Free pour bénéficier d'un forfait 5 Go pas cher ? Cdiscount mobile et Auchan Télécom ont décidé de proposer la même offre pour moins cher : 3,99 euros par mois sans engagement, soit un euro de moins que chez le concurrent.

Après avoir relancé hier son option booster, passant son forfait le moins cher à 5 Go au lieu de 50 Mo pour moins de 5 euros par mois, Free ne s’attendait peut-être pas que la concurrence soit aussi réactive. Cette fois-ci, c’est Auchan Telecom et Cdiscount Mobile qui ont pris les devants en proposant leurs propres offres de forfaits de 5 Go à 3,99 euros par mois, faisant de ces derniers les forfaits mobile 4G les plus avantageux sur cette gamme.

Un forfait chez Auchan Telecom et Cdiscount Mobile, c’est quoi ?

Un prix vraiment très bas : 3,99 euros par mois

Les appels/SMS/MMS illimités

5 Go de données 4G en France et en Europe/DOM

En ce moment, les forfait mobile 5 Go en série limitée chez Auchan télécom et Cdiscount Mobile est disponible à seulement 3,99 euros par mois sans que les prix changent au bout d’un an. Notez également que ces offres sont éligibles à la carte SIM à 1 euro au lieu de 10 euros habituellement.

Si vous avez besoin de plus de data en 4G, ces opérateurs proposent également des forfaits plus importants : 20 Go pour 6,99 euros par mois chez Cdiscount mobile et le même chez Auchan Télécom.

Le réseau d’un grand opérateur à petit prix

Cdiscount Mobile et Auchan télécom sont des opérateurs mobile virtuels, ou MVNO, fonctionnant avec le réseau de Bouygues Télécom. Avez ces forfaits, vous bénéficiez donc du réseau de l’opérateur sur tout le territoire et de ses partenaires en Europe.

Côté communication, ces forfaits proposent les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. 30 destinations en Europe sont disponibles : 27 pays de l’UE auxquels s’ajoutent l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège en plus de 8 destinations en outre-mer.

Un forfait mini en 4G = maxi en économie

Forcément, avec une enveloppe de 5 Go de 4G seulement, les habitués de la consommation de data mobile risquent d’être à l’étroit. Ce n’est pas pour eux que ce forfait se destine, mais bien aux personnes n’ayant que peu d’usage de leur internet sur mobile et souhaitant faire des économies. 5 Go est pourtant tout à fait honnête pour consulter quelques informations et s’orienter ponctuellement via GPS lors d’un déplacement. En revanche, il ne faudra pas compter faire des appels en visio tous les jours ni du téléchargement de film et de séries à la chaîne. Pour ce dernier cas, nous vous recommandons d’activer le réseau Wi-Fi pour être sûr de ne pas dépasser sa consommation mensuelle.

Ces forfaits offrent tout de même la même quantité de données depuis l’Europe et les DOM. Là encore, c’est suffisant pour consulter Google Map ou Apple Plan en cas de besoin. Sachez cependant qu’en cas de dépassement de données, le débit sera simplement limité, mais ne donnera pas leu à une facturation supplémentaire.

Comment conserver son numéro de téléphone ?

Notez d’abord que vous devrez rajouter 1 euro au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe, expédiée en 48 heures. Et si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure. Notez cependant que ces forfaits ne sont pas éligibles à

