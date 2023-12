Smartphones compacts en promotion : iPhone 12 ou Asus Zenfone 10 sous le sapin ?

Si vous avez un budget d'environ 600 euros, et souhaitez changer de smartphone ou d'en offrir pour les fêtes, l'iPhone 12 et l'Asus Zenfone 10 sont en promotion. Mais, lequel de ces deux modèles mérite votre argent ? Découvrez notre comparatif afin de déterminer lequel est fait pour vous.

Pour avoir un smartphone haut de gamme, il n’est pas nécessaire de débourser plus de 1 000 euros. Vous avez deux solutions qui s’offrent à vous, soit attendre que le nouveau modèle soit remplacé, soit vous diriger vers les modèles ambitieux et un peu moins coûteux, que l’on surnomme les « flagships killers ».

Ici, c’est ce qu’on vous propose, avec l’iPhone 12 vous avez un ancien smartphone, qui a encore de bons restes aujourd’hui et dont son prix a fortement chuté depuis son lancement. De l’autre, on vous propose le Zenfone 10 d’Asus, un appareil à la fois compact, très performant et autonome pour un bon prix grâce à cette offre. Reste à savoir lequel des deux répond au mieux à vos besoins et quelle expérience vous tente le plus entre iPhone ou Android ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif.

Les deux smartphones en promotion

De belles finitions sur les deux appareils

Avec l’Asus Zenfone 10, vous avez un smartphone qui tient confortablement dans la main et s’oublie dans la poche grâce à son format compact réussi. On adore son look atypique avec un dos en plastique texturé qui a l’avantage d’éviter toute glissade. On notera la présence d’un port jack, qui est assez rare de nos jours. L’iPhone 12 de 2020 propose lui un design reproduit encore aujourd’hui avec l’iPhone 15. Un design bien exécuté avec son format rectangulaire, ses bords arrondis en aluminium brossé, et son dos en verre.

Source : Robin Wycke – Frandroid Source : FRANDROID / Anthony WONNER

Une fois retourné, les deux téléphones dévoilent un module avec deux capteurs photo. Pour la configuration photo du Zenfone 10, on a droit à un grand angle de 50 mégapixels, et un ultra-grand angle de 13 mégapixels. On manque de polyvalence, que ce soit par l’absence de téléobjectif ou les faiblesses de l’ultra-grand angle. Heureusement, le capteur principal offre une bonne prestation. Pour l’iPhone 12, on a un grand angle et ultra-grand angle de 12 mégapixels. Même chose ici, on manque de polyvalence, mais ces deux capteurs font largement le job et conviendra à la très grande majorité des utilisateurs qui ne cherchent pas à jouer les photographes professionnels.

Une face avant et un logiciel différent : iOS ou Android

Une fois les écrans allumés, les deux appareils sont différents. Si l’un choisi d’opter pour un poinçon plus discret, du côté de la marque à la Pomme, c’est une encoche assez disgracieuse qui est affiché en plein milieu. L’expérience visuelle n’est pas la même, mais c’est toujours mieux que les iPhone équipés du bouton Touch ID. Ici, l’iPhone 12 est plus agréable à regarder avec ses bordures fines. L’écran Oled Super Retina XDR de 6,1 pouces est un régal pour les yeux. Pas de 120 Hz adaptatif, le taux de rafraîchissement est cantonné aux 60 Hz. Celui du Zenfone 10 n’a pas à rougir, au contraire, il fait même mieux que son rival. Il offre un bel écran Amoled de 5,9 pouces capable d’afficher une définition en Full HD + et de monter jusqu’à 144 Hz en mode gaming. On aurait apprécié une luminosité maximale un peu meilleure.

iPhone 12 // Source : Frandroid / Arnaud Gelineau Source : Robin Wycke – Frandroid

Sur la partie logiciel, là encore, les deux modèles ont une philosophie différente. L’un tourne sous iOS et l’autre sous Android. Apple maîtrise à la perfection son OS : une interface fluide, très complète et facile à prendre en main. Pour les personnes possédant déjà un appareil de la firme de Curpertino, vous ne serez pas dépaysé. Sorti sous iOS 14, il tourne maintenant sous iOS 17. De quoi profiter des dernières nouveautés logicielles de la marque. Et l’iPhone 12 a un suivi logiciel généreux, et devrait encore profiter de deux ou trois ans de mise à jour. Le Zenfone 10 s’appuie sur l’OS maison ZenUI basée sur Android 13. Une interface légère et complètement personnalisable. On retourne facilement à la version « stock » d’Android si on le souhaite. Les petites fonctions du fabricant comme ZenTouch sont les bienvenues. Seul hic : le téléphone est mis à jour que deux ans.

De bonnes performances chez l’un et l’autre

Asus a de nouveau bien équipé son petit smartphone. Le Zenfone 10 a droit à la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, soit la meilleure puce de 2023. Résultat, il fait des merveilles aussi bien sur le multitâche que les jeux 3D avec les graphismes poussés au maximum. De son côté, l’iPhone 12 est animé par la puce A14 Bionic, une puce datant de 2020. Et même après trois ans, elle se défend encore très bien. L’expérience utilisateur est fluide sous iOS 17, que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications gourmandes, ou bien des jeux 3D.

Malgré son petit gabarit, le Zenfone 10 impressionne non seulement par sa puissance, mais aussi pour son autonomie. Avec sa batterie de 4 300 mAh, l’appareil d’Asus s’est révélé être un monstre d’endurance durant notre test. Il a pu tenir deux jours, même avec des heures de consultation web et vidéo en 4G. Et grâce à son chargeur 30 W fourni dans la boîte, il récupère 50 % de batterie en 30 minutes. L’appareil d’Apple, quant à lui, est un bon élève et tient une bonne journée et demie en usage normal. En revanche, il l’est moins pour la charge, qui est lente en lightning : 1 h 45 pour atteindre les 100 %. C’est un peu léger, surtout que le chargeur n’est pas fourni…

iPhone 12 ou Asus Zenfone 10 : lequel choisir ?

Un choix cornélien ? Il est vrai que les qualités ne manquent pas d’un côté comme de l’autre. D’autant plus que chacun propose une expérience logicielle réussie, mais des différences sont à prendre en compte.

Si vous possédez un appareil Apple, alors se diriger vers l’iPhone 12 sera le plus judicieux. Cet appareil a beau daté de 2020, il séduit encore par son design, mais également par sa puissance. Il a encore des années devant lui, car le constructeur est réputé pour proposer un suivi logiciel d’une durée de 5 ans, voire plus. Bon en photo, avec un joli écran et une bonne autonomie, on peut tout de même lui reprocher son taux de rafraîchissement à 60 Hz, et sa charge lente…



reconditionné au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPhone 12 reconditionné au meilleur prix ?

Le Zenfone 10 d’Asus séduira plutôt ceux qui sont plus à l’aise sous Android, et qui préfèrent une interface personnalisable. Il a de sérieux arguments à faire valoir pour son petit gabarit, comme son taux de rafraichissement à 144 Hz, qu’on ne retrouve pas sur l’iPhone 12. Pour quiconque cherche un petit smartphone haut de gamme à la fois très puissant et endurant, il est un très bon choix. Entre sa journée et demie d’utilisation et un processeur capable de tout faire tourner, il fait mieux que certains de ses concurrents. En revanche, il ne faudra pas trop être tatillon sur la photo, il manque de polyvalence et ne brille pas sur ce point.



au meilleur prix ? Où acheter L' Asus Zenfone 10 au meilleur prix ?

Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver nos avis complets et détaillés dans :

Si le smartphone d’Asus ou de la marque Apple ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles compacts. Pour les découvrir, retrouvez notre guide des meilleurs téléphones de 5 à 6 pouces en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.