Chez La Poste Mobile, deux mois sont offerts sur les forfaits 4G de 60 Go et 120 Go

L'une des offres les plus intéressantes du moment en matière de forfaits mobiles se trouve du côté de La Poste Mobile. L'opérateur propose pas moins de 2 mois offerts sur ses forfaits de 60 Go et 120 Go.

Les fêtes de fin d’année étant passées, nombreux sont ceux à vouloir faire quelques économies après avoir fait souffrir leur compte bancaire. Et comme le forfait mobile représente généralement un certain budget chaque mois, La Poste Mobile a pensé à offrir pas moins de deux mois sur ses forfaits 4G sans engagement dotés de 60 Go et de 120 Go. Une bonne manière de commencer l’année en douceur côté porte-monnaie.

Que proposent ces forfaits de La Poste Mobile ?

60 Go ou 120 Go de 4G, dont 12 Go ou 20 Go depuis l’Europe et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM

Le réseau SFR

Jusqu’au 20 janvier 2024 inclus, La Poste Mobile offre deux mois sur ses forfaits 4G sans engagement de 60 Go et 120 Go. Au terme de ces deux mois, le premier passera à 10,99 euros par mois et le second à 14,99 euros par mois.

Un forfait 60 Go pour surfer en toute tranquillité

Le premier forfait 4G proposé ici avec deux mois offerts est donc doté d’une enveloppe de 60 Go en France métropolitaine, soit une quantité de data largement suffisante pour naviguer sur Internet, regarder des séries en streaming ou consulter ses réseaux sociaux au quotidien sans être trop limité. Vous pourrez même faire du partage de connexion si aucun réseau Wi-Fi n’est disponible à proximité. Il est évidemment toujours préférable de se connecter à un réseau Wi-Fi à la maison ou au travail pour pouvoir économiser des Go. Si les 60 Go sont épuisés avant la fin du mois, La Poste Mobile bloquera Internet, mais vous donne la possibilité d’acheter des recharges data si besoin. Depuis l’Europe et les DOM, vous pourrez par ailleurs profiter d’une enveloppe de 12 Go de 4G, décomptés des 60 Go utilisables en France métropolitaine.

Autrement, ce forfait propose bien sûr les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers la France et vers l’Europe et les DOM. Vous bénéficierez enfin du réseau de SFR, puisque La Poste Mobile utilise les infrastructures de l’opérateur français. Un réseau de qualité, d’ailleurs, puisque SFR couvrait plus de 99 % de la population à date du 21 juillet 2023 selon l’Arcep et 96 % du territoire de la France métropolitaine.

Un forfait 120 Go pour les grands consommateurs de data

Si vous avez besoin de bien plus de données 4G chaque mois et que vous souhaitez surtout ne pas avoir à vérifier votre solde de data restant à tout bout de champ, vous pourrez opter pour le forfait de 120 Go, dont les deux premiers mois sont aussi offerts. Une telle enveloppe vous permettra non seulement de naviguer sur Internet autant que vous le souhaitez, de jouer à des jeux en ligne, de regarder des contenus en streaming, mais aussi de faire du partage de connexion avec plusieurs de vos appareils. De quoi vous épargner tous vos petits soucis de connexion ADSL à la maison. Même s’il y a peu de chance que vous parveniez à épuiser toute cette quantité de 4G avant la fin du mois, sachez que là aussi, Internet sera bloqué pour éviter de mauvaises surprises. Depuis l’Europe et les DOM, c’est une enveloppe de 20 Go, décomptée de celle de 120 Go, qui sera proposée.

Là encore, les appels, SMS et MMS seront illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers la France et vers l’Europe et les DOM. Le réseau SFR est aussi naturellement de la partie.

Comment conserver son numéro de téléphone ?

Sachez d’abord que vous devrez rajouter 9,90 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM. Et si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez tout à fait en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO. Si vous ne savez pas comment le récupérer, on vous explique tout ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

Si vous souhaitez découvrir les meilleures offres du moment en matière de forfait mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des meilleurs forfaits 4G sans engagement.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

130 Go 5G Appels illimités 130 Go en France 30 Go en Europe 13.99€ 16.99€ Prime offert Découvrir RED Forfait 4G

40 Go Appels illimités 40 Go en France 10 Go en Europe 9.99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 50 à 90 Go Appels illimités 50 Go - 90 Go en France 15 Go en Europe 8.99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.