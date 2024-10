Decathlon remet en promotion son Riverside 500 E, un vélo électrique avec 90 km d’autonomie

Le vélo électrique Riverside 500 E conviendra à celles et ceux qui recherchent un modèle endurant qui ne les abandonnera pas au bout de deux trajets. La bonne nouvelle, c’est qu’il est de retour en promotion actuellement : Décathlon le propose à 899 euros au lieu de 1 299 euros.

L’endurance fait partie des premiers critères à prendre en compte lorsqu’on prévoit d’acheter un vélo électrique. Un VAE qui ne tombe pas en rade avant un bon bout de temps part avec un vrai avantage. Et, s’il est en plus doté d’un moteur puissant, c’est un combo gagnant. Le Decathlon Riverside 500 E est justement au point sur ces deux aspects. Son autre atout, c’est son prix qui diminue de 400 euros aujourd’hui.

Ce que propose le Decathlon Riverside 500 E

Une grosse autonomie (90 km)

Un moteur puissant

Un bon confort

Initialement affiché à 1 299 euros, le vélo électrique Riverside 500 E (taille XL) est désormais proposé à 899 euros sur le site de Decathlon. Sachez par ailleurs que vous pouvez avoir accès à des aides de l’État et des collectivités locales pour réduire encore un peu plus la facture.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Decathlon Riverside 500 E. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un vélo confortable et robuste

Si vous cherchez un vélo électrique solide sur la durée, le Decathlon Riverside 500 E pourrait bien vous convenir. La marque a en effet opté pour un cadre fermé en aluminium, qui a l’avantage de rendre le VAE bien plus rigide, et donc plus robuste, ce qui s’avère bien utile sur des terrains moins stables qu’en ville. Toutefois, ce type de cadre est plus difficile à enjamber qu’un cadre ouvert, mais Decathlon assure que le cadre a été abaissé au maximum pour que la montée ne soit pas trop compliquée.

Notez d’ailleurs que le cadre comporte des inserts pour installer un porte-bidon et un porte-bagage. La marque n’a d’ailleurs pas oublié le confort avec des pneus renforcés « CST TIRENT » de 28 pouces, qui promettent un meilleur amorti sur la route. La selle est tout aussi agréable.

Une excellente autonomie

Sur la route, le Decathlon Riverside 500 E peut compter sur un moteur brushless 250 W, situé dans le moyeu de roue arrière et qui est capable de délivrer un couple de 42 Nm. Autant dire que ce VAE peut atteindre sans souci et sans gêne la limite des 25 km/h ainsi que grimper les pentes sans difficulté. On a ainsi droit à une conduite dynamique et naturelle grâce à une assistance électrique proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales. Côté freinage, le VAE est équipé de freins à disques hydrauliques, qui promettent un freinage très efficace, y compris sous la pluie, mais aussi précis et progressif. Autrement, notez que plusieurs modes de conduite sont disponibles.

Le mode 1 « assistance douce » est d’ailleurs celui qui promet la plus grosse autonomie, à savoir 90 km dans des conditions normales. Un excellent score, en somme. Avec le mode 2, l’autonomie baissera à 80 km, et le mode « Boost », le plus gourmand en énergie, n’offre que 50 km de conduite. Dans tous les cas, ces distances affichées sont à affiner selon le poids de l’utilisateur, les pentes ou encore la météo.

