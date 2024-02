140 Go pour 10,99 €/mois : voici le forfait 4G le plus intéressant du moment

Besoin d'un forfait gonflé en données sans pour autant gaspiller son argent ? Coriolis fait fort cette semaine en proposant un forfait 4G sans engagement de 140 Go pour 10,99 euros par mois seulement.

Après une période de moins bonnes affaires du côté des forfaits mobiles, on remarque une tendance à la baisse des prix en ce début de mois chez la plupart des opérateurs et notamment chez les MVNO. Coriolis fait partie de ceux-là et propose son forfait sans engagement « Le Zen » avec 140 Go qui ne dépasse pas les 11 euros par mois et sans que le prix soit amené à changer.

Les principaux détails de ce forfait chez Coriolis

140 Go de 4G en France Métropolitaine, dont 12 Go utilisables en Europe et dans les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

La qualité du réseau de SFR

Disponible en version 5G

Actuellement, le forfait mobile 4G 140 Go sans engagement de Coriolis Télécom est proposé à 10,99 euros par mois sans que le prix augmente au bout d’une certaine période. L’option 5G est aussi disponible pour 5 euros de plus par mois.

Une très grande quantité de données

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Coriolis Télécom n’est pas avare en données 4G : son forfait mobile « Le Zen » met à disposition une enveloppe de 140 Go, ce qui vous permettra de naviguer sur Internet autant que vous le souhaitez, de jouer à des jeux en ligne ou encore de regarder des contenus en streaming sur votre smartphone. Vous aurez aussi la possibilité de faire du partage de connexion avec plusieurs de vos appareils si besoin, dans les situations où la connexion Wi-Fi laisse à désirer. Sachez tout de même que s’il y a très peu de chance que vous parveniez à épuiser toute cette quantité de données avant la fin du mois, le débit sera réduit au-delà de ces 140 Go.

Un voyage prévu en Europe ou dans les DOM ? Pas de problème avec le réseau ! Le forfait donne le droit à une enveloppe de 16 Go de 4G depuis ces territoires pour continuer d’utiliser votre forfait hors de la France métropolitaine de manière confortable. Il s’agit là d’une enveloppe décomptée du forfait de base et non proposée en plus : il faudra donc veiller à vérifier combien de données il vous reste après votre voyage.

La qualité du réseau de SFR

Par ailleurs, ce forfait Coriolis Télécom comprend aussi les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Toutefois, il y a quelques conditions à respecter : 3 h au maximum par appel, dans la limite de 99 destinataires par mois.

Enfin, Coriolis Télécom étant un opérateur virtuel racheté en 2021 par SFR, les utilisateurs de ce forfait profitent du réseau de l’opérateur français. Ce dernier couvre quasi toute de la France métropolitaine.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir à Orange lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

