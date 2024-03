L’Apple Watch Series 9 (45 mm) est de retour à son plus bas prix sur Amazon

Avec un processeur plus puissant, un écran plus lumineux et un logiciel avec quelques nouveautés appréciables, l’Apple Watch Series 9 est un bon investissement pour qui souhaitant s’en offrir une. Et ça tombe bien, sa version 45 mm passe de 479 euros à 429 euros.

Dernier-née des wearables Apple, la Series 9 reprend ce qui marchait bien sur l’Apple Watch Series 8, mais avec quelques nouveautés : un écran plus lumineux, une fonction double tap plutôt prometteuse et un processeur plus puissant. Et, si vous attendiez une baisse de prix sur ce modèle, sachez qu’il profite de 10 % de remise dans sa version 45 mm.

Les forces de l’Apple Watch Series 9

Son écran lumineux et de très bonne qualité

Le suivi efficace du GPS et de la fréquence cardiaque

De très nombreuses applications sur une interface fluide

Proposé à 479 euros dans sa version 45mm et GPS, l’Apple Watch Series 9 est en ce moment remisé à 429 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple Watch Series 9. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple Watch Series 9 au meilleur prix ?

Un design inchangé, mais un écran plus lumineux

Avec la Series 9, Apple n’innove pas son design par rapport aux précédentes générations. On retrouve le boîtier carré (de 45 mm ici), avec un écran bord à bord, et la Digital Crown sur la tranche droite. Un design soigné et de belles finitions, avec une dalle Oled LTPO de 1,9 pouce, et une définition de 396 × 484 pixels, 326 pixels par pouce. L’écran est de très bonne facture et le mode Always-On est toujours de la partie.

Là où elle fait mieux, c’est au niveau de son écran et plus particulièrement sa luminosité. La montre est capable de monter jusqu’à 2000 cd/m², une valeur qui n’était jusqu’à présent atteinte que par les Apple Watch Ultra, ou encore sa rivale, la Galaxy Watch 6. Résultat : elle apporte un confort certain au quotidien. Elle est même capable de descendre jusqu’à une luminosité de 1 cd/m². Pratique pour éviter de vous éblouir en pleine nuit ou dans un endroit sombre.

Un suivi efficace et complet aussi bien côté santé que du sport

Avec sa puce Apple S9, basé sur la puce Apple A15 Bionic de l’iPhone 13, la Series 9 a de quoi assurer, que ce soit en termes de performance et de fluidité que pour les mesures effectuées et les fonctionnalités proposées. Elle assure un bon suivi santé et sport grâce à ses nombreux capteurs, dont un GPS et un cardiofréquencemètre particulièrement fiables. Avec WatchOS 10, la montre connectée d’Apple s’étoffe en matière de fonctionnalités comme avec le système de Double Tap. C’est une nouvelle manière d’interagir avec la montre qui va consister à pincer l’index et le pouce de la main pour valider des options.

Enfin, côté autonomie, lors de notre test, la Series 9 a pu encaisser 28 heures d’usage avant de tomber à 10 % d’autonomie. Une autonomie convenable qui a été atteinte avec le petit modèle. La version 45 mm, devrait tenir un peu plus, mais sans grande différence. Quant à la recharge, la montre en version 41 mm met un peu plus d’une heure pour passer de 0 à 100 %.

Pour vous faire un avis plus complet, retrouvez notre test sur l’Apple Watch Series 9.

Si l’Apple Watch ne convient pas à vos besoins, il existe d’autres références tout aussi intéressantes, c’est pourquoi nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.