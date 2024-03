Ce petit forfait mobile de 30 Go est moins cher qu’un menu kebab par mois

Un forfait de 100, voire 200 Go, c'est beaucoup trop pour vous ? Pas de problème, Auchan télécom propose une nouvelle série de forfaits parmi lesquelles se trouve une offre modeste de 30 Go qui coute seulement 5,99 euros par mois.

Alors que certaines personnes ont besoin d’un forfait mobile doté d’une enveloppe de données 4G importante, d’autres peuvent très facilement se contenter de 30 Go, ou moins, sans pour autant être embêté au quotidien. Si c’est votre cas, vous serez sans doute intéressé par cette offre sans engagement à moins de 6 euros par mois.

Que propose ce forfait chez Auchan Télécom ?

30 Go de données 4G en France + 10 Go à en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

La qualité du réseau Bouygues Télécom

Actuellement, le forfait mobile 30 Go de chez Auchan Télécom est actuellement disponible à seulement 5,99 euros par mois.

Une quantité suffisante de 4G

Ce forfait mobile d’Auchan Télécom met à disposition une enveloppe de 30 Go de données 4G. Certes, la quantité tranche avec celles proposées par les forfaits de plus de 100 Go, mais elle suffira amplement à celles et ceux qui n’ont pas besoin de naviguer de longues heures sur Internet. Vous pourrez d’ailleurs surfer sur le web, regarder des vidéos ou encore écouter votre musique en streaming de manière confortable, mais on vous conseille tout de même de vous connecter à votre Wi-Fi chez vous pour ne pas épuiser vos données trop rapidement. Notez que le débit sera réduit au-delà des 30 Go.

Par ailleurs, si vous comptez voyager hors de la France métropolitaine, sachez que vous aurez aussi droit à une enveloppe supplémentaire de 10 Go de 4G depuis l’Europe et les DOM.

Des communications illimitées

Le forfait propose aussi les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Cependant, il y a quelques conditions à respecter : 3 h maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires au maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Enfin, Auchan Télécom fonctionne sous le réseau Bouygues Télécom. Vous aurez donc l’assurance de bénéficier d’un réseau national de qualité avec une couverture 4G de près de 94 % de la France métropolitaine.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir à Auchan Télécom lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

