Xiaomi Electric Scooter 4 Pro : presque 300 € de réduction pour cette trottinette électrique premium

Avec l'arrivée prochaine d'une seconde génération, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro n'est pourtant pas un mauvais investissement, puisque son prix passe de 799 euros à 522 euros.

Dans le catalogue de Xiaomi, nous allons voir très prochainement deux nouvelles trottinettes électriques débarquer : les Xiaomi 4 Pro Max et Plus. Des modèles ultra haut de gamme, qui seront aussi accompagnés de deux autres références que l’on connait déjà, la 4 Lite et la 4 Pro. Cette dernière devrait être améliorée certains points, mais celle sortie en 2022 reste une bonne référence. On la trouve d’ailleurs avec une belle réduction de quasi 300 euros par rapport à son prix de base.

Les atouts de la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Une trottinette soignée, robuste avec un deck large

Accélérations, reprises et maniabilité

Des freins rassurants et une bonne autonomie

Disponible en 2022 au prix de 799 euros, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro se négocie à un meilleur prix chez E. Leclerc : 522 euros.

Une trottinette agréable à utiliser, mais un peu lourde…

La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est bien plus robuste que ses prédécesseurs. Avec des roues qui font dorénavant 10 pouces, contre 8,5 pouces autrefois, et un deck élargi (de 16 cm contre 14,5 cm), la trottinette est plus agréable à conduire et rassurante sur n’importe quelle route. Vous allez pouvoir placer vos pieds côte à côte. La hauteur du guidon a même été revu, ce qui la rend plus ergonomique en conduite et confortable.

Ces changements ne sont pas sans conséquences. Tous ces ajustements ont un impact sur son poids : 16,5 kilos sur la balance. De ce fait, l’engin est plus difficilement transportable. C’est faisable, mais pas idéal. Si vous êtes adepte de l’intermodal, la Scooter 4 Pro n’est pas la bonne candidate. Elle garde tout même le système de pliage où il suffit d’actionner une gâchette pour déplier le mécanisme.

Une montée en puissance

La trottinette de Xiaomi s’appuie sur un moteur à 350 W avec une puissance maximale de 700 W. La vitesse est bien évidemment limitée à 25 km/h, comme l’oblige la loi, mais les accélérations sont franches, et les reprises sont tout aussi agréables et pêchues. Elle aussi capable de gravir des côtes à hauteur de 20 %, mais ne vous attendez tout de même pas à filer à 25 km/h sur ce genre de route. Sur des côtes moyennes, votre engin remplit sa tâche haut la main. Niveau conduite, la trottinette est maniable et stable, et le système de freinage sera quant à lui très efficace.

Sur le guidon, vous allez pouvoir consulter l’écran qui affichera des informations telles que la vitesse, l’état de la batterie et le mode de conduite choisi en fonction de la situation. L’application propose plus d’informations et devient d’ailleurs plus accueillante grâce à une mise à jour. Pour finir sur l’autonomie, Xiaomi mentionne une autonomie de 55 km, hors la Scooter 4 Pro indique 45 km d’autonomie. Dans tous les cas, ce modèle est endurant et tient 40 km en fonction de votre conduite. Pour la recharge, il faudra patienter (beaucoup) puisqu’il faut entre 8 et 9 heures pour la recharger à 100 %. Cela devrait changer sur les nouveaux modèles premium, compatible avec la charge rapide.

Pour vous faire un avis plus complet, voici notre test sur la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro.

À côté de la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, on trouve de nombreuses références sur le marché. Si vous souhaitez les découvrir, nous vous invitons alors dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques en 2024.

