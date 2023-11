La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro coûte 150 € de moins pendant le Cyber Monday

La récente trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Pro délivre une belle puissance sur la route, une qualité qui se paie généralement au prix fort. Heureusement, la facture diminue un peu pendant le Cyber Monday : à la Fnac, on peut en effet la trouver à 549,99 euros au lieu de 699,99 euros.

Si la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro figure toujours dans notre top des meilleures trottinettes électriques du moment quasiment un an après sa sortie, ce n’est pas pour rien. Puissant, robuste et endurant, ce modèle a tout pour plaire, mais son prix de lancement très élevé pouvait être vraiment rédhibitoire. D’où l’intérêt de guetter les promotions qui rendraient cette trottinette bien plus recommandable. C’est justement le cas pendant ce Cyber Monday, durant lequel on peut trouver la Scooter 4 Pro à avec 150 euros de réduction.

Les points essentiels de la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Un modèle robuste avec son large deck

Une puissance maximale de 700 W

Une bonne autonomie

D’abord affichée à 699,99 euros, la trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est désormais vendue à 549,99 euros à la Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro au meilleur prix ?

Un modèle plus robuste

C’est en 2022 que la trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Pro a succédé à la Scooter Pro 2, et pour ce nouveau modèle, la marque a misé sur plusieurs changements. Le premier, et non des moindres : l’installation d’un deck plus large (16 cm au lieu de 14,5 cm) qui offre donc davantage de place pour positionner ses pieds. Il est même possible de se mettre pieds joints sur ce plateau, qui comporte d’ailleurs un grip très efficace et rassurant.

Parmi les autres changements, on compte également une taille globale augmentée de 5 mm pour plus d’ergonomie, et des pneus agrandis (10 pouces contre 8,5 pouces sur la Scooter 3) qui permettent d’amortir un peu plus les chocs sur la route. Mais attention, en raison de l’absence de suspensions, les vibrations seront un peu trop nombreuses sur les pavés… Retenez aussi qu’à cause de ces ajustements, qui la rendent heureusement plus robuste, la trottinette est plutôt lourde puisqu’il pèse 16,5 kg.

Puissance et endurance, le combo gagnant

Concernant ses performances, la Scooter 4 Pro intègre un moteur d’une puissance nominale de 350 W et maximale de 700 W. Elle peut donc atteindre la vitesse maximale légale de 25 km/h de façon assez rapide, y compris sur des pentes inclinées jusqu’à 20 %. La vitesse actuelle ou encore le mode de conduite choisi s’affichent d’ailleurs sur l’écran présent sur le guidon. On peut aussi compter sur une bonne maniabilité en conduite, et sur un système de freinage rassurant grâce à son double frein à disque à l’arrière et son ABS à l’avant pour éviter de bloquer sa roue.

Enfin, la Scooter 4 Pro se révèle très endurante puisqu’on peut l’utiliser sur 45 km avant de devoir repasser par la case recharge. Cette indication de distance maximale parcourue dépendra toutefois du poids de l’utilisateur, de la météo ou encore de l’état de la route. Pour ce qui est de la recharge, la patience sera de mise puisqu’il faudra la laisser branchée entre 8 et 9 heures.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro.

Lire aussi

Quelle est la meilleure trottinette électrique à choisir en 2023 ?

Cyber Monday : ou l’après Black Friday !

Le Black Friday est terminé et le Cyber Monday a pris le relai pour une seule journée de prolongation sur les promotions.

Retrouvez nos sélections par thématiques :

Retrouvez nos sélections par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Cyber Monday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.