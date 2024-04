Samsung vous fait économiser 270 € sur la Galaxy Tab S9+, sa tablette qui a tout d’un modèle premium

La Samsung Galaxy Tab S9 FE+ est le modèle le plus cher de la série, et pourtant elle apporte un bon rapport qualité-prix. Aujourd’hui, on la retrouve en promotion à 429 euros, contre 699 euros de base.

La Samsung Galaxy Tab S9 FE+ est une ardoise tactile en laquelle on a confiance. Elle n’est pas la meilleure sur la photo par exemple, mais c’est une honorable tablette Android pour quiconque souhaite avoir un outil de productivité très fiable. En ce moment, on la trouve à un prix plus contenu avec jusqu’à 270 euros de remise.

Quels sont les atouts de la Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus ?

Un joli design avec un écran sublime (Amoled, WCXGA, et 90 Hz)

L’interface One UI 6 basé Android 14 est un plaisir à utiliser

Une grosse autonomie

Au lieu de 699 euros à son lancement, la Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus (version Wi-Fi, 128 Go et 8 Go) est aujourd’hui en promotion à 529 euros sur le site de la marque, mais grâce à une offre de reprise de 100 euros, la tablette peut vous revenir à seulement 429 euros.

Des finitions réussies, avec un écran très fidèle

Même à côté de la Galaxy Tab S9 Ultra, la Samsung Galaxy Tab S9 FE+ a beau être une version plus abordable, elle a tout d’un modèle très haut de gamme, aux finitions excellentes. Elle offre un design sobre, avec le logo de Samsung ainsi que des lignes droites aux angles plutôt arrondis. Avec ses dimensions de 185,4 par 285,4 par 6,5 mm, on est face à un appareil assez grand, mais qui offre un bon équilibre entre bonne prise en main et diagonale d’écran.

Sa dalle de 12,4 pouces n’est toujours pas Oled et propose une définition de 2 560 par 1 600 pixels (ce qui correspond à du WCXGA). Le taux de rafraîchissement qui peut monter jusqu’à 90 Hz. Dommage de ne pas retrouver du 120 Hz pour ce prix, mais cela reste satisfaisant pour avoir des animations fluides. En pratique, l’écran est assez lumineux pour pouvoir utiliser la tablette en intérieur, voire en extérieur. Les couleurs sont jolies, équilibrées, et très fidèles.

Un bon outil de productivité avec une autonomie musclée

Pour maintenir un tarif contenu, Samsung intègre sur son ardoise la puce l’Exynos 1380, celle qu’on trouve aussi dans le Samsung Galaxy A54. Ce n’est pas un foudre de guerre, mais elle est très correcte. Pour faire de la bureautique, du streaming vidéo et de jeux légers, la tablette se montre très réactive et sans ralentissements. Même en affichant quatre applications simultanément, la tablette ne fléchit pas. Elle a quelques difficultés en revancher pour lancer les jeux gourmands dans les meilleures conditions graphiques. Heureusement, on a droit à One UI 6, Android 14 et quatre ans de mises à jour majeures, sans oublier un mode multitâche efficace et un mode DeX soigné, c’est tout simplement un régal.

Samsung n’oublie pas de délivrer une tablette très endurante. Elle est capable d’assurer durant deux grosses journées grâce à sa batterie de 10 090 mAh. Petit plus : elle dispose d’une fonction de charge inversée, qui demande que le niveau de batterie soit d’au moins de 30 %. C’est parfait pour recharger ses écouteurs sans-fil, voire son smartphone. Malheureusement, la puissance maximale de 15 W n’est disponible que pour une liste très restreinte d’appareils Samsung. Quant à la recharge, la puissance maximale disponible sur ce modèle est de 45 W.

Obtenez plus de détails dans notre test sur la Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus.

Si la Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus ne vous pas convaincu, il existe des références moins chères sur le marché qui pourraient vous intéresser : nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères du moment.

