La Fnac et Darty enlèvent 250 € à ce pack Samsung Galaxy S23 FE + Buds FE + coque officielle des JO

Lancé l'année dernière, le Samsung Galaxy S23 FE vaut toujours le coup actuellement, surtout depuis l'arrivée de One UI 6.1, et donc de Galaxy AI. Si ce smartphone vous tentait, mais que vous attendiez une baisse de prix, votre patience vient d'être récompensée puisque le pack comportant non seulement un S23 FE, mais aussi les efficaces Samsung Galaxy Buds FE, peut actuellement vous revenir à 579 euros au lieu de 829 euros à la Fnac et chez Darty grâce à une réduction et à une ODR.

Samsung préparerait en ce moment-même un Galaxy S24 FE, mais rien n’a été confirmé et sa sortie serait même lointaine. En attendant, autant se concentrer sur le Galaxy S23 FE qui reste toujours un bon smartphone assez abordable qui propose pourtant une expérience haut de gamme. En plus, il bénéficie depuis fin mars de l’interface OneUI 6.1, qui apporte son lot de nouvelles fonctionnalités contenues dans Galaxy AI. Une bonne mise à jour qui le rend encore plus recommandable, surtout quand il est inclus dans un pack qui comporte aussi des écouteurs sans fil efficaces, les Samsung Galaxy Buds FE, et qui est affiché avec 250 euros de réduction.

Ce que propose ce pack Samsung

Un smartphone avec écran AMOLED de 6,4 pouces

Et l’interface OneUI 6.1

Des écouteurs sans fil endurants avec réduction de bruit active

Initialement affiché à 829 euros, le pack Samsung Galaxy S23 FE + Samsung Galaxy Buds FE + coque en silicone des JO est actuellement disponible à 649 euros, mais le tout peut vous revenir à 579 euros à la Fnac et chez Darty grâce à une ODR de 70 euros valable jusqu’au 26 mai 2024.

Un smartphone avec de nouvelles fonctionnalités IA

Le Samsung Galaxy S23 a beau être un smartphone plus épais et plus lourd que son grand frère, le S23, il nous fait tout de même profiter d’une sensation premium grâce à ses tranches en aluminium et ses trois capteurs bien isolés les uns des autres. Un aspect haut de gamme renforcé par son très bel écran AMOLED Full HD+ de 6,4 pouces, capable d’afficher une large palette de couleurs et d’offrir une belle luminosité. Pour couronner le tout, on a même droit à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de quoi profiter d’une excellente fluidité.

Côté logiciel, le smartphone tourne sous Android 14. Surtout, il a eu droit, fin mars, à une grosse mise à jour vers One UI 6.1, une interface disponible nativement sur les Galaxy S24 et qui permet de profiter des fonctionnalités d’intelligence artificielle Galaxy AI. Amélioration de photos et de vidéos, meilleure formulation des messages écrits, traductions… Les options intelligentes sont nombreuses.

Côté puissance, le S23 FE est équipé d’une puce Exynos 2200 qui promet de bonnes performances, mais le smartphone souffrira un peu trop sur les tâches exigeantes. Concernant la photo, le S23 FE rend une belle copie avec un capteur grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif x3 de 8 Mpx. Son capteur principal promet notamment un piqué agréable et une saturation qui embellit le réel. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie de l’appareil, elle est plutôt satisfaisante : vous n’aurez aucun mal à atteindre la fin de journée avec un usage assez normal. Pour une recharge complète avec un bloc de 30 W, comptez 1h de patience.

Des écouteurs avec une réduction de bruit satisfaisante

Également inclus dans ce pack, les Samsung Galaxy Buds FE sont de petits écouteurs ronds, très compacts et légers. Ces intra-auriculaires ont en plus l’avantage de bien tenir dans l’oreille même plusieurs heures grâce à leurs petites ailettes. Côté audio, les Galaxy Buds FE sont dénués du codec « Hi-Fi » de Samsung, le SSC Hi-Fi, mais sont équipés de l’AAC et du SBC. Dommage pour l’absence des 24 bits et de la qualité Dolby Atmos, toutefois. Dans les entrailles, on trouve non pas deux (comme sur les Galaxy Buds 2 ou Buds 2 Pro), mais un seul transducteur de 6,5 mm, ce qui impacte forcément la précision du son. En revanche, au niveau de leur signature sonore, les écouteurs mettent bien en avant les basses et nous font profiter d’un audio bien riche et profond. Autrement, on peut aussi profiter de la fonctionnalité Auto Switch, qui vous permet de basculer d’un appareil Galaxy à un autre pour écouter votre musique.

Les écouteurs sont également dotés de la réduction de bruit active, qui s’est révélée plutôt bonne au cours de notre test. Les bruits de moteurs, les sons sourds et graves ont été bien gommés, mais le résultat est plus inégal quand les bruits sont plus aigus. Un mode « Son environnant » est d’ailleurs aussi disponible. Enfin, côté autonomie, les Galaxy Buds FE ont pu fonctionner durant six heures avec la réduction de bruit activée et le volume poussé aux deux tiers au cours de notre test. Pour la recharge, comptez moins d’une d’une demi-heure pour revenir à 100 %.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire nos tests complets du Samsung Galaxy S23 FE et des Samsung Galaxy Buds FE.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung Galaxy du moment.

