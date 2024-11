Amazon casse le prix du DJI Mini 3, un excellent drone compact de plus en plus abordable grâce au Black Friday

Avec son DJI Mini 3, la marque a souhaitĂ© proposer un drone compact taillĂ© pour celles et ceux qui dĂ©butent dans la vidĂ©o aĂ©rienne, mais qui ont aussi un budget limitĂ©. Un drone qui prĂ©sente aussi un très bon rapport qualitĂ©-prix, et que l’on trouve avec plus de 30 % de remise pour le Black Friday.

Au sein du catalogue de drones conçus par DJI, on trouve Ă la fois des modèles taillĂ©s pour les professionnels de la vidĂ©o aĂ©rienne et des rĂ©fĂ©rences abordables et plus grand public, qui se dĂ©marquent notamment par leur format compact facile Ă prendre en main. Le DJI Mini 3 fait partie de cette catĂ©gorie. Et s’il est moins complet sur sa version Pro, il a de solides arguments pour convaincre les vidĂ©astes amateurs, comme sa capacitĂ© Ă filmer en 4K.

Les points forts du DJI Mini 3

Un drone compact

Des images filmées en 4K à 30 ips

Une bonne autonomie

Au lieu de 579 euros, le DJI Mini 3 avec sa radiocommande est actuellement en promotion à 314 euros. On le trouve aussi à  414 euros au lieu de 629 euros avec sa radiocommande munie d’un écran.

Il est mĂŞme encore moins cher sur Cdiscount, Ă 304 euros avec le code promo 25DES299.

Un poids plume facile Ă manipuler

C’est son format compact et sa lĂ©gèretĂ© qui permettent au DJI Mini 3, qui porte bien son nom, de se dĂ©marquer de bien des concurrents. Ce drone pèse moins de 250 g et mesure seulement 14,8 cm de haut, 9 cm de large et 6,2 cm de profondeur lorsqu’il est repliĂ©. On veillera tout de mĂŞme Ă ne pas le faire voler au milieu de grosses rafales de vent, son poids plume le rendant bien plus vulnĂ©rable face Ă ces phĂ©nomènes. Notez par ailleurs que ce poids contenu vous Ă©vite d’avoir Ă dĂ©tenir une licence de vol (obligatoire pour les drones de plus de 250 g), mais une formation ne fait jamais de mal.

Autrement, le drone s’accompagne d’une radiocommande RC-N1 qui nĂ©cessite l’utilisation d’un tĂ©lĂ©phone en parallèle pour fonctionner et visionner les images capturĂ©es en direct sur l’application DJI Fly. Si vous prĂ©fĂ©rez avoir un Ă©cran directement sur la radiocommande, vous devrez vous diriger vers le modèle accompagnĂ© d’une radiocommande RC, plus haut de gamme et donc Ă©quipĂ©e d’un Ă©cran.

Des vidéos aériennes bien détaillées

Le DJI Mini 3 a beau ĂŞtre bien plus abordable que sa version Pro, il est tout de mĂŞme Ă©quipĂ© de la mĂŞme camĂ©ra que son grand frère. Il est ainsi dotĂ© d’un capteur CMOS de 1/1,3 pouce de 48 mĂ©gapixels et d’un objectif grand-angle ouvrant Ă f/1,7 Ă©quivalent 24 mm. Le drone peut donc capturer des clichĂ©s en 12 mĂ©gapixels grâce au pixel binning. Et cĂ´tĂ© vidĂ©o, c’est en 4K Ă 30 ips qu’il peut filmer. Certes, la version Pro fait mieux avec de la 4K Ă 60 ips, mais la qualitĂ© de la vidĂ©o et la richesse des dĂ©tails proposĂ©es par le DJI Mini 3 restent tout de mĂŞme plus que satisfaisantes.

Le DJI Mini 3 intègre également le système de transmission O2 limité à 10 km et met à disposition plusieurs fonctions de prise de vue, comme les QuickShots (Drone, Fusée, Cercle, Spirale et Boomerang) et le mode Panorama. Les modes Timelapse et les prises de vue MasterShots, disponibles sur le DJI Mini 3 Pro, sont en revanche absents, mais les vidéastes amateurs ont déjà largement de quoi faire avec les options déjà comprises. Enfin, le DJI Mini 3 se rattrape nettement avec son autonomie : de 38 à 51 minutes de vol ici contre 34 à 47 minutes de vol pour le Pro. Avantage net pour le DJI Mini 3, donc.

Afin de comparer le DJI Mini 3 avec d’autres modèles que l’on recommande chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs drones du moment.

