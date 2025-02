La Garmin Epix Pro Gen 2 est une montre sportive ultra-premium bien plus envisageable à moitié prix

La Garmin Epix Pro Gen 2 est une montre connectĂ©e sportive ultra-complète en termes de fonctionnalitĂ©s. Elle possède mĂŞme une lampe torche pour courir la nuit en toute sĂ©curitĂ©. Mieux encore, elle se nĂ©gocie aujourd’hui Ă 599 euros contre 1 098 euros de base.Â

La Garmin Epix Pro (Gen 2) // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Si vous souhaitez vous offrir une montre connectĂ©e sportive, vous pouvez vous diriger les yeux fermĂ©s vers celles de Garmin. Le fabricant ajoute des modèles haut de gamme, tous plus impressionnants les uns que les autres Ă son catalogue, et la Garmin Epix Pro Gen 2 fait partie de ses dernières moutures. En plus d’un design robuste, elle se dĂ©marque avec un Ă©cran OLED bien fini ainsi qu’avec une lampe torche. La bonne nouvelle, c’est que cette montre connectĂ©e sportive d’Ă©lite est presque Ă moitiĂ© prix.

La Garmin Epix Pro (Gen 2), c’est quoi ?

Une montre robuste avec lampe torche et Ă©cran OLED

La prĂ©cision des donnĂ©es d’entraĂ®nement

La cartographie pour le trail et les randonnées

De base Ă 1 098 euros, la Garmin Epix Pro Gen 2 de 51 mm est en ce moment en promotion Ă 599 euros sur le site de LEPAPE.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres promotions concernant la Garmin Epix Pro (Gen 2). Le tableau s’actualise automatiquement.

Comme une Garmin Fenix 7 avec Ă©cran OLED

En termes de design, les montres de la gamme Epix de Garmin ressemblent beaucoup Ă celles de la gamme Fenix. On retrouve ainsi sur l’Epix Pro (Gen 2) cette mĂŞme apparence robuste qu’on sent taillĂ©e pour les activitĂ©s en extĂ©rieur, avec verre Gorilla Glass sur cette version standard et certification 10 ATM pour l’emmener sous la douche ou dans la piscine. Mais ce qui distingue cette montre des autres, c’est sa lampe torche paramĂ©trable sur la tranche du boĂ®tier qui devient très pratique lors de randonnĂ©es et courses nocturnes.

La principale diffĂ©rence entre la Fenix 7 et l’Epix Pro (Gen 2) se situe surtout au niveau de l’Ă©cran. Alors que la première est dotĂ©e d’un affichage MIP transflectif, la Garmin Epix Pro (Gen 2) embarque une dalle AMOLED, plus Ă©nergivore certes, mais avec une meilleure dĂ©finition, des couleurs plus dynamiques et des contrastes infinis. Pour ce qui est de l’autonomie, le constructeur amĂ©ricain une dizaine de jours en mode montre connectĂ©e, ce qui reste un excellent score. Attention toutefois Ă la lampe torche qui est très Ă©nergivore !

Une montre sportive ultra-complète !

Avec ses fonctionnalitĂ©s sport & santĂ© ultra-complètes, la Garmin Epix Pro (Gen 2) fait honneur aux autres montres connectĂ©es haut de gamme du constructeur amĂ©ricain. On retrouve exactement les mĂŞmes capteurs que sur la Fenix 7 Pro : un cardiofrĂ©quencemètre, un oxymètre de pouls, un gyroscope, un accĂ©lĂ©romètre ainsi qu’un GPS multi-GNSS et multibande (L1 + L5). Que ce soit avec ce dernier ou avec le capteur de frĂ©quence cardiaque, le suivi des donnĂ©es est d’une prĂ©cision remarquable.

En termes de suivi d’activitĂ© multisport, la Garmin Epix Pro (Gen 2) se hisse lĂ aussi dans les hautes sphères. Course, natation cyclisme, golf, ski, y a que l’embarras du choix, sachant que l’accent est surtout mis sur la randonnĂ©e et le trail avec la cartographie ainsi que la mesure des efforts en pente. Bien sĂ»r, la Garmin Epix Pro (Gen 2) ne se limite pas seulement aux fonctions sportives, on retrouve aussi les analyses de santĂ© ainsi que le paiement sans contact avec Garmin Pay, le stockage de musique ou encore l’affichage des cours de la bourse.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Garmin Epix Pro (Gen 2).

Afin de comparer la Garmin Epix Pro (Gen 2) avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées pour le sport du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.