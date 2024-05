C’est chez Boulanger que l’iPhone 15 Pro est le plus abordable, le fleuron ultime d’Apple

Rares sont les promotions sur la gamme Pro des iPhone, et pourtant Boulanger baisse le prix de l’iPhone 15 Pro et le fait descendre sous les 1 000 euros grâce à cette offre de reprise.

La prochaine génération d’iPhone fait déjà l’objet de quelques rumeurs et augure de belles choses. Toutefois, il est encore un peu tôt, car leur arrivée est prévue courant septembre 2024. Les iPhone 15 Pro et Pro Max constituent donc à l’heure actuelle les meilleurs smartphones de la marque. Avec son sublime écran, ses performances de hautes volées et ses capacités photographiques, l’iPhone 15 Pro devrait plaire, et encore plus avec 250 euros de moins.

L’iPhone 15 Pro offre…

L’un des meilleurs écrans du marché

D’excellentes performances

De bonnes capacités photos et vidéos

Disponible à sa sortie au prix de 1 229 euros, l’iPhone 15 Pro (128 Go) est aujourd’hui proposé à 979 euros sur le site Boulanger grâce à 120 euros de remise immédiate et 130 euros de bonus de reprise.

Des finitions toujours exemplaires, sublimés par le titane

À première vue, l’iPhone 15 Pro ne change pas réellement de design comparé à la génération précédente. La nouveauté de ce modèle, c’est son châssis en alliage de titane. Ce changement vient alléger le poids du téléphone (avec près de 20 g de perdu) et procure une meilleure sensation en main. Un nouveau bouton fait aussi son apparition, le bouton « Action » sur lequel on va pouvoir y configurer des raccourcis (mode silencieux, photo, minuteur, etc.). Puis, il y a l’USB-C. Enfin, il est possible d’utiliser le même câble que pour son ordinateur portable, y connecter tout un tas d’accessoires, comme des SSD externes ou des écrans.

Côté affichage, l’iPhone 15 Pro conserve le même Super Retina XDR avec ProMotion (120 Hz) que le 14 Pro. On apprécie de retrouver une dalle Oled de 6,1 pouces avec une définition de 1 179 x 2 556 pixels et une compatibilité avec le Dolby Vision. La Dynamic Island est bien sûr de la partie. Surtout, cette dalle se démarque par son excellente luminosité : l’écran est capable de monter à 2 168 nits. Côté logiciel, on peut compter sur iOS 17 et le suivi logiciel exceptionnel d’Apple.

Un modèle Pro à l’aise sur n’importe quelle tâche

En termes de performances, ce modèle est animé par la dernière puce maison ultra-puissante : l’A17 Pro. De ce fait, il est capable de faire tourner des logiciels à très haute intensité sans broncher. Il est même possibles de transformer cet iPhone en console de jeu en y connectant une manette en Bluetooth ou en branchant un écran via un dock USB-C, bien que quelques petits bugs puissent être repérés ponctuellement. Concernant son autonomie, c’est plutôt correct avec une journée d’utilisation, voire une journée et demie, mais pas plus. Quant à la recharge, nous n’avons toujours pas de chargeur rapide.

Concluons sur la partie photo. Il est composé d’un objectif principal de 48 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif x3 de 12 Mpx (contre x5 pour le Pro Max). Résultat : l’iPhone 15 Pro délivre des photos et des vidéos solides, avec une performance notable en vidéo, tout en laissant encore un espace d’amélioration dans le traitement photo, notamment avec des conditions d’éclairage plus difficiles.

N’hésitez pas à lire notre test sur l’iPhone 15 Pro d’Apple.

Pour comparer l’iPhone 15 Pro avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à acheter en ce moment.

