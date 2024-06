Le tout nouveau TV QD-Mini LED TCL de 75″ voit son prix dégringoler de 1 600 €

TCL vient tout juste de présenter ses nouveaux téléviseurs Mini-LED, dont ceux appartenant à la série haut de gamme C89B. Avec sa dalle LCD QD-Mini LED rafraîchie à 144 Hz et sa grande diagonale, la référence 75C89B marque beaucoup de points, et pour couronner le tout, elle peut en ce moment vous revenir à 1 399 euros au lieu de 2 999 euros à la Fnac et chez Darty grâce à une réduction doublée d'une ODR.

Ça y est, TCL a dévoilé ses nouvelles gammes de téléviseurs pour l’année 2024. Aux côtés des séries P755, C655 ou encore C655 Pro, on trouve ainsi les modèles C89B, qui profitent de la même 6ᵉ génération du système de rétroéclairage Mini-LED que le très remarqué 115X955 Max. Et ce n’est pas là le seul atout de ces TV. Aujourd’hui, c’est plus particulièrement la référence 75C89B qui retient toute notre attention, en grande partie en raison de son prix qui dégringole grâce à une promotion et à une ODR.

Les points forts du TV TCL 75C89B

Une dalle QD-Mini LED de 75 pouces + 144 Hz

Quatre ports HDMI 2.1

Compatible avec les formats audio Dolby Atmos et DTS Virtual:X

Lancé à 2 999 euros, le TV TCL 75C89B est actuellement affiché à 1 599 euros à la Fnac et chez Darty. Mais grâce à une ODR de 200 euros, valable jusqu’au 25 juin 2024, il peut vous revenir à 1 399 euros.

Une dalle sublime avec de beaux contrastes

TCL a encore une fois mis le paquet en 2024 en dotant ses TV de la série C89B d’une dalle QLED 4K bénéficiant de la 6ᵉ génération du système de rétroéclairage Mini-LED. Pour rappel, grâce à des LED plus petites, et donc plus nombreuses, cette technologie offre un rétroéclairage plus précis, des contrastes plus profonds et un rendu des couleurs plus fidèle tout en gardant une luminosité élevée. D’ailleurs, en parlant de luminosité, la dalle de ce grand modèle de 75 pouces propose un pic luminosité de 3 500 cd/m², ce qui est tout simplement excellent.

La marque a également misé sur une foule de compatibilités pour offrir la meilleure qualité d’image possible : les formats Dolby Vision IQ, HDR10 et HDR10+ et HLG sont évidemment supportés par le téléviseur. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour une fluidité exemplaire, surtout en jeu. Côté son, on a droit au système sonore Onkyo 2.0 et à des compatibilités avec les formats audio Dolby Atmos et DTS Virtual:X pour un rendu bien immersif et vaste. Bref, vos séances ciné et séries à la maison pourront être savourées dans les meilleures conditions, surtout que ce TV de 75 pouces nous fait profiter d’une très large et donc confortable diagonale.

Des sessions gaming jouissives

Le TV TCL 75C89B marque aussi des points avec ses quatre ports HDMI 2.1, qui permettent bien sûr de jouer en 4K à 120 ips. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les déchirures d’écran) sont aussi de la partie, de même que l’AMD FreeSync Premium Pro. Mais ce n’est pas tout : la technologie DLG, pour Dual Line Gate, est également présente et permet d’améliorer la fluidité des parties et d’obtenir un taux de rafraîchissement de 240 Hz, de quoi profiter d’actions bien plus nettes. Mais attention, avec cette technologie activée, les images seront en Full HD, et non en 4K.

Enfin, ce TV tourne sous le système Google TV, qui promet une bonne fluidité et grâce auquel on peut notamment retrouver les applications phares de streaming. Google Assistant est naturellement présent pour les requêtes vocales, de même que la fonction Chromecast pour diffuser du contenu sur le TV depuis un smartphone ou une tablette.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la même taille, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K de 75 pouces du moment.

