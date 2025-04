Xiaomi baisse déjà le prix de son nouveau vidéoprojecteur abordable, le Smart Projector L1, équipé de Google TV

Le Xiaomi Smart Projector L1 classique est un vidéoprojecteur connecté qui vient à peine de sortir et que vous retrouvez déjà sur le site de la marque pour 179,99 euros, contre 199,99 euros initialement.

Xiaomi Smart Projector L1 // Source : Xiaomi

Le Xiaomi Smart Projector L1 a été dévoilé lors du MWC 2025, aux côtés d’un modèle Pro qui, lui, sera disponible à la fin du mois d’avril 2025 en France. Ici, c’est donc un modèle plus classique, dont l’une des différences est sur la luminosité de 200 lumens, qui fait qu’il est plutôt conçu pour une utilisation en intérieur, dans un environnement sombre. En plus d’être connecté avec Google TV et d’utiliser l’IA pour améliorer l’image, vous le retrouvez avec 20 euros de réduction pour fêter sa sortie.

Les points forts du Xiaomi Smart Projector L1

Lecture de vidéos en Full HD, avec prise en charge de la 4K

La projection d’une image de 120 pouces maximum

La correction d’image automatique pour une utilisation immédiate

Alors qu’il est sur le marché depuis seulement quelques jours, vous pouvez retrouver le Xiaomi Smart Projector L1 à 179,99 euros au lieu de 199,99 euros avec un coupon à activer juste avant le paiement.

Prix affiché une fois le coupon de réduction de 10 % appliqué // Source : mi.com

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Smart Projector L1. Le tableau s’actualise automatiquement.

Le Xiaomi Smart Projector L1 invite le cinéma à la maison

Les vidéoprojecteurs se font de plus en plus petits et abordables. La 4K commence même à se démocratiser sur certains modèles. Avec le Xiaomi Smart Projector L1, vous avez un vidéoprojecteur moderne, puisqu’il vient de sortir, mais qui se contente de la Full HD, en l’exploitant à son maximum. Ainsi, vous avez du 1 920 x 1 080 pixels sur une surface maximale de 120 pouces de diagonale. Nous vous recommandons tout de même de vous limiter à 100 pouces pour éviter que l’image ne soit dégradée sur les côtés.

Le Xiaomi Smart Projector L1 fonctionne avec Google TV. La télécommande fournie permet de naviguer dans les menus ou d’utiliser l’assistant vocal pour lancer vos programmes préférés à la voix. Google TV est un bon choix, car c’est un OS assez permissif permettant d’installer des applications externes, comme les plateformes de streaming Netflix, Prime Video, YouTube, etc. Il est aussi compatible Chromecast, permettant ainsi d’envoyer des contenus sans fil depuis un appareil mobile.

Un vidéoprojecteur qui s’adapte automatiquement

Avec son processeur, le Xiaomi Smart Projector L1 utilise l’IA pour vous faciliter son installation. Si vous ne le posez pas exactement en face du mur ou de l’écran sur lequel vous allez projeter, il va faire automatiquement le point. Il peut même détecter les obstacles qui le gênent et adapte sa taille de projection pour les éviter sans avoir à rogner l’écran.

Comme nous l’avons dit plus haut, ce modèle classique a un pic de luminosité qui culmine à 200 lumens, là où le Pro est à 400 lumens. Ce qui limite quelque peu son utilisation, même si ça reste parfaitement potable pour se faire une séance cinéma le soir. Pour le son, vous avez deux haut-parleurs de 3 W, donc n’hésitez pas à lui adjoindre une barre de son ou un casque/des écouteurs Bluetooth.

Si vous cherchez un nouveau vidéoprojecteur ou souhaitez vous renseigner sur le sujet, vous pouvez passer par notre guide d’achat qui fait également office de comparatif.

