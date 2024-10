Amazon brade la GoPro Hero 11 Black pour en faire l’une des action cam avec le meilleur rapport qualité-prix

Les action cam de GoPro sont des accessoires incontournables pour les vidĂ©astes amateurs grâce Ă leur qualitĂ© d’image et Ă leurs nombreuses fonctionnalitĂ©s. Si la GoPro Hero 11 Black n’est plus le modèle le plus rĂ©cent, elle reste intĂ©ressante Ă bien des Ă©gards, surtout grâce Ă cette promotion sur Amazon faisant passer son prix de 399 euros Ă 299 euros.

L’Ă©cran avant affiche uniquement le retour vidĂ©o // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

GoPro en est dĂ©jĂ Ă sa douzième itĂ©ration de sa fameuse action cam mais pour celles et ceux qui trouvent cette dernière trop cher, il reste possible de se tourner vers les modèles prĂ©cĂ©dents comme la GoPro Hero 11 Black. Si celle-ci ne change pas de l’extĂ©rieur, elle profite toutefois d’un nouveau capteur et de l’intĂ©gration de nouvelles fonctionnalitĂ©s, et elle est surtout plus abordable en passant sous les 300 euros.

Ce qu’il faut retenir de la GoPro Hero 11 Black

Une qualitĂ© d’image toujours excellente

Une stabilisation encore bluffante

Le verrouillage de l’horizon Ă 360°

Les nouveaux effets nocturnes

Au lieu de 399 euros, la GoPro Hero 11 Black est maintenant disponible en promotion Ă 299 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres promotions concernant le GoPro Hero 11 Black. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design inchangé et toujours aussi pratique

Ă€ chaque gĂ©nĂ©ration d’action cam, GoPro n’a que très peu touchĂ© au design, voire pas du tout. Ainsi, la GoPro Hero 11 Black est en tout point similaire Ă la GoPro Hero 10 Black : châssis, emplacement des boutons, mĂŞme le poids au gramme près. Pour info, la GoPro Hero 12 Black sortie cette annĂ©e reprend elle aussi ce design qui devient une vĂ©ritable marque de fabrique. Cela permet au constructeur de faire des Ă©conomies sur les lignes de production et cela a l’avantage de rendre les batteries des Hero 9 Black et Hero 10 Black compatibles avec la Hero 11 Black.

D’ailleurs, la GoPro Hero 11 Black est livrĂ©e avec une batterie Enduro, un modèle dĂ©voilĂ© deux mois après la sortie de la Hero 10 Black, dotĂ©e de la mĂŞme capacitĂ© de 1 720 mAh que la batterie classique mais d’une meilleure rĂ©sistance au froid. Le constructeur ne communique pas une amĂ©lioration de l’autonomie, et dans les faits, elle reste faible, mieux vaut emmener plusieurs batteries dans ses poches avant de partir en tournage. L’autonomie varie selon la dĂ©finition et la frĂ©quence d’image et elle peut s’Ă©lever au-delĂ de deux heures en 1080p 30 i/s.

Nouveau capteur, nouveaux effets

Dans sa GoPro Hero 11 Black, le constructeur met le plein de fonctionnalitĂ©s et de nouveautĂ©s : mode 10 bits, verrouillage de l’horizon Ă 360°, nouveaux effets pour les vidĂ©os de nuit, nouveau format en 8:7 qui permet un recadrage polyvalent en 16:9 ou en 9:16, mais surtout nouveau capteur. La GoPro Hero 11 Black se dote d’un capteur Sony de type 1/1,9 qui lui permet d’une part de proposer ce nouveau format en 8:7, un champ de vision plus large en HyperView et une meilleure qualitĂ© en basse lumière.

Comme d’habitude, GoPro dote ses action cam d’une excellente stabilisation et la Hero 11 Black a le droit Ă la version 5.0 de la stabilisation HyperSmooth. Le verrouillage de l’horizon Ă 360° rend la chose encore plus apprĂ©ciable, surtout quand on sait que cette fonction Ă©tait limitĂ©e Ă seulement 45° sur le modèle prĂ©cĂ©dent. Enfin, citons ces nouveaux effets qui rendent la vidĂ©o de nuit plus accessibles Ă tous : Star Trails qui capture les traĂ®nĂ©es des Ă©toiles avec le mouvement de la Terre, Vehicle Light Trails qui applique le mĂŞme principe aux phares des vĂ©hicules, et Light Painting qui est un effet « pinceau de lumière ». Nous les avons testĂ©s, et nous avons Ă©tĂ© conquis, tout simplement.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la GoPro Hero 11 Black.

Afin de comparer la GoPro Hero 11 Black avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures action cam du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.