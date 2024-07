En promotion, les AirPods 3 d’Apple s’affichent à un prix inédit lors du Prime Day d’Amazon

On le sait, les prix sont bien souvent élevés sur les produits Apple, alors quand les promotions se présentent, elles sont bien accueillies. Par exemple, les AirPods 3 sont aujourd’hui proposés à 155 euros pendant le Prime Day, contre 209 euros habituellement.

Les écouteurs sans fil ouverts ne sont pas les plus populaires puisque ce qu’ils gagnent en confort, ils le perdent en performances. Pourtant, cette logique semble ne pas s’appliquer aux Apple AirPods 3, les meilleurs écouteurs open-fit du marché. Quasiment aucun autre modèle n’est capable de telles performances sonores sans tomber dans les pièges du format open-fit. À l’occasion du Prime Day d’Amazon, ils coûtent 54 euros de moins grâce à cette offre.

Les AirPods 3 proposent…

Un format open-fit, donc un bon confort

Une bonne qualité audio, avec l’audio spatial avec les appareils Apple

Une autonomie solide

Au lieu de 209 euros habituellement, les Apple AirPods 3 sont maintenant disponibles en promotion à 155 euros chez Amazon. Idem pour les Apple AirPods 2 qui sont disponibles en promotion à 94 euros au lieu de 149 euros chez le même marchand.

Des écouteurs confortables et endurants

Les Apple AirPods 3 sont des écouteurs sans fil ouverts et ne sont donc pas dotés d’embouts. Une joie pour les allergiques à l’intra-auriculaire, mais avec ce format, ils ne peuvent être dotés de l’ANC. Des fuites de sons peuvent survenir et être audibles autour de soi. Toutefois, ce qu’ils perdent en isolation, les AirPods de troisième génération le gagnent en confort et grâce aux fines tiges, ils tiennent parfaitement en place.

Sur ces tiges, on retrouve d’ailleurs des contrôles tactiles, à l’instar des AirPods Pro, afin de faire défiler sa playlist, mais aussi invoquer Siri lorsque les écouteurs sont connectés à un iPhone. Pour écouter votre playlist en entier, ils vont pouvoir assurer cette tâche sans problème puisqu’ils sont parmi les modèles les plus endurants du marché. Si la firme de Cupertino annonce une durée de six heures par charge, nous avons atteint dans les 7 h 30 lors de notre test (avec un smartphone Android). Quant au boîtier, il permet de rajouter 30 heures d’autonomie supplémentaire.

L’Audio Spatial en plus

Leur format ouvert ne les empêche pas d’offrir de belles prestations audio. On a une excellente mise en avant des graves et des infragraves alors que ce sont les fréquences qui se dispersent le plus en format ouvert. Quant aux aigus, ils sont cristallins, quoique parfois marqués par des sibilances, mais globalement, le son est particulièrement précis avec des graves audibles et très agréables.

Ce n’est pas pour autant parfait, la dynamique est plutôt moyenne et la scène manque de profondeur par exemple, mais pas de quoi noircir le tableau. De plus, les AirPods 3 compensent largement avec la technologie Spatial Audio avec détection des mouvements de la tête (compatible uniquement avec iPhone). Dans la pratique, on a l’impression d’avoir une scène de concert juste en face de soi, avec la sensation que la musique vient de la gauche ou de la droite si on tourne la tête. Enfin, les AirPods 3 sont compatibles seulement avec les codecs SBC et AAC.

Découvrez plus d’informations dans notre test des AirPods 3 d’Apple.

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’année 2024 se déroule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles à tout le monde. Les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

