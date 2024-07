Amazfit Active : le look d’une Apple Watch pour seulement 109 € avec le Prime Day d’Amazon

Élégante et fonctionnelle, l’Amazfit Active est l’une des montres connectées les plus polyvalentes de la marque. Déjà très intéressant à l’origine, son rapport qualité/prix devient encore plus séduisant durant le Prime Day : la smartwatch passe ainsi à 109 euros sur Amazon, contre 149 euros habituellement.

Avec son catalogue ultra-diversifié, le fabricant chinois Amazfit cherche à répondre aux besoins et envies de toutes et tous. Avec l’Amazfit Active, le constructeur vise surtout les personnes actives à la fois soucieuses de leur portefeuille et de leur style. Outre sa variété de fonctionnalités et son suivi sportif, la montre connectée se veut en effet avant tout élégante.

Les points forts de l’Amazfit Active

Bel écran OLED

GPS précis

12 jours d’autonomie

Au lieu de 149 euros habituellement, l’Amazfit Active (42 mm) est maintenant disponible en promotion à 109 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Amazfit Active. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une smartwatch élégante et sportive

De par son nom, l’Amazfit Active donne tout de suite le ton : c’est une montre qui s’adresse aux personnes qui veulent suivre leur activité au quotidien. Une orientation aidée par des fonctionnalités de suivi sportif variées qui, en raison du positionnement de la montre, ne sont pas très poussées en comparaison de certains modèles plus haut de gamme, mais qui feront l’affaire dans la plupart des cas, surtout pour les sportifs du dimanche. Si vous êtes plus actif, l’Amazfit Active montrera rapidement ses limites.

Cela ne l’empêche d’afficher un design des plus élégants, qui n’est pas sans rappeler celui de l’Apple Watch. Le fabricant n’a pas lésiné sur les efforts pour en faire une smartwatch séduisante, efficace, tout en restant accessible. Elle embarque ainsi un écran AMOLED de 1,75 pouce en 390 x 450 pixels suffisamment lumineux pour être lisible même en plein jour.

Une autonomie XXL

En plus des fonctionnalités de suivi d’activité – la montre propose plus de 120 modes sportifs intégrés –, l’Amazfit Active se veut également fort connectée. Elle embarque ainsi un GPS précis, ainsi que toutes les fonctionnalités de base d’une smartwatch. On notera également la présence d’un cardiofréquencemètre acceptable et d’un suivi du sommeil.

Mais la vraie force de cette montre, c’est son autonomie. Dotée d’une batterie de 300 mAh, l’Amazfit Active assure environ 12 jours d’autonomie en utilisation intensive, avec suivi de la fréquence cardiaque, notification et activité physique quotidienne. Un excellent argument. Comptez un peu plus de 3h pour la recharger complètement avec le chargeur propriétaire fourni – ce qui se fait de plus en plus rare aujourd’hui.

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’année 2024 se déroule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles à tout le monde. Les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.