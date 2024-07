De 399 € à 268 € : le prix de la récente Honor Pad 9 dégringole pendant le Prime Day

Plus d'un an après la Honor Pad 8, la marque chinoise est revenue cette année avec une nouvelle tablette bien meilleure techniquement : la Honor Pad 9. Lancée à un prix plus élevé que sa prédécesseure, cette référence est actuellement moins chère grâce au Prime Day d'Amazon et à une petite promotion supplémentaire. Il est ainsi possible de la trouver affichée à 268 euros au lieu de 399 euros.

C’est lors du dernier MWC de Barcelone que Honor a présenté sa Honor Pad 9, une tablette plus chère, mais bien mieux équipée que sa prédécesseure. Une belle montée en gamme qui permet à la marque de se mesurer à Xiaomi et sa Pad 6. La tablette de Honor a tout de même le net avantage de présenter une fiche technique musclée pour un prix assez contenu, et c’est même encore plus le cas pendant le Prime Day d’Amazon puisque la Pad 9 est actuellement affichée avec 130 euros de réduction.

Ce que propose la Honor Pad 9

Une dalle 2,5K de 12,1 pouces + 120 Hz

Une puce Snapdragon 6 Gen 1

La charge rapide

Initialement affichée à 399 euros, la Honor Pad 9 est désormais vendue à 279 euros sur Amazon pendant le Prime Day. Mais grâce au code FLS7PNV2 qui accorde un coupon de -4 %, la tablette peut en réalité vous revenir à seulement 268 euros.

Une tablette légère et réactive

La Honor Pad 9 nous fait tout d’abord profiter de la finesse caractéristique des tablettes de cette gamme. Son épaisseur ne dépasse pas les 6,96 mm, ce qui devrait grandement faciliter sa prise en main. Et pour ne rien gâcher, son poids de seulement 555 g devrait la rendre encore plus agréable à l’usage.

Concernant la pièce maîtresse de ce modèle, soit son écran évidemment, on a ici droit à une dalle de 12,1 pouces qui offre un rapport corps/écran de 88 %, ce qui est plus que correct. La Honor Pad 9 est donc une grande tablette, dont la surface d’affichage est suffisamment grande pour regarder des séries confortablement ou pour y travailler ponctuellement. On peut en plus compter sur une définition 2,5 K (2560 x 1600 pixels), pour une résolution de 249 ppp. Toujours pas d’OLED ici, donc, mais les images devraient être suffisamment détaillées et agréables à regarder. Ajoutons à cela une luminosité maximale de 500 cd/m², contre 410 cd/m² sur la Honor Pad 8. Cerise sur le gâteau, cette dalle est rafraîchie à 120 Hz, ce qui promet une fluidité exemplaire et une bonne réactivité à tout moment.

Une configuration intéressante

Sur le papier, la Honor Pad 9 peut être une concurrente sérieuse à l’excellente Xiaomi Pad 6. Dans les entrailles de la tablette Honor, on trouve ainsi une puce Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 épaulée par un GPU Adreno 710 de Qualcomm également. À cela s’ajoutent 8 Go de RAM pour un peu plus de rapidité. Côté interface, il faut se contenter d’Android 13 avec la surcouche MagicOS 7.2, et non d’Android 14. La tablette propose par ailleurs plusieurs fonctionnalités bien utiles pour le travail, comme le mode multifenêtres pratique pour le multitâche ou encore la collaboration multiappareils qui permet de synchroniser les notes de la tablette avec un PC ou un smartphone compatibles.

Pour ce qui est de l’audio, la Pad 9 intègre huit haut-parleurs et est dotée d’une certification Hi-Res Audio pour écouter ses films et séries. Mais pas de Dolby Atmos ici. Enfin, concernant son autonomie, la Pad 9 renferme une grosse batterie de 8300 mAh, qui peut être rechargée en USB-C à une puissance maximale de 35 W, de quoi récupérer de la batterie rapidement.

