Avec ce forfait mobile 5G, les 100 Go sont à moins de 8 €/mois

L’un des forfaits mobile les plus intéressants du moment se trouve chez Prixtel. Ce MVNO, qui propose des forfaits flexibles pratiques, a lancé une offre dont le premier palier, soit de 0 à 100 Go de 5G, coûte 7,99 euros par mois.

S’il existe majoritairement des forfaits mobile mensuels fixes sur le marché, certains opérateurs préfèrent quant à eux proposer des offres flexibles, qui permettent aux utilisateurs de ne payer que ce qu’ils consomment réellement. Prixtel, MVNO qui fonctionne avec le réseau de SFR, est d’ailleurs devenu précurseur dans ce secteur. Actuellement, l’opérateur virtuel, qui met d’ailleurs en avant son engagement en faveur de l’environnement avec des forfaits écoresponsables, propose justement une offre 5G particulièrement intéressante dont le premier palier, qui va jusqu’à 100 Go, est affiché à moins de 8 euros par mois.

Que propose ce forfait Prixtel

100 Go de 5G en France métropolitaine + 15 Go depuis l’UE et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de SFR

Actuellement, le forfait « Oxygène » de Prixtel, avec 5G gratuite, est divisée en plusieurs paliers : de 0 à 100 Go à 7,99 euros par mois, de 100 Go à 120 Go à 9,99 euros par mois, puis de 120 Go à 140 Go à 11,99 euros par mois.

Une grosse enveloppe de données

Ce forfait mobile « Oxygène » propose plusieurs paliers, mais le premier est celui qui nous intéresse le plus en raison de son bon rapport Go-prix. Ce sont donc jusqu’à 100 Go de 5G qui sont mis à disposition ici, de quoi naviguer sur Internet durant de longues heures, jouer à des jeux en ligne, visionner des contenus en streaming ou encore faire du partage de connexion avec plusieurs appareils sans problème. L’option 5G permet en plus de bénéficier de débits bien plus rapides et d’une latence plus faible sur son smartphone, à condition qu’il soit compatible, bien sûr.

Et si vous avez besoin de plus de Go certains mois, vous pourrez toujours dépasser ces 100 Go pour aller jusqu’à 140 Go, mais votre forfait dépassera les 8 euros dans ce cas-ci. Par ailleurs, si vous comptez voyager dans un pays de l’Union européenne ou dans les DOM, vous aurez accès à une enveloppe de 15 Go de données, une quantité qui ne bouge pas, peu importe le palier que vous aurez atteint à la fin du mois.

Un bon réseau 5G

Ce forfait mobile comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine et vers l’UE et les DOM ainsi que vers la France si l’on se trouve dans un pays européen ou dans les DOM. En revanche, ces communications ne sont pas illimitées vers les DOM, l’UE et l’international depuis la France.

Enfin, depuis son rachat par SFR via sa maison mère Altice, Prixtel, qui est un MVNO, est tributaire de manière exclusive du réseau d’antennes national de l’opérateur français. La branche mobile de SFR dispose d’un réseau d’antennes national qui a gagné en qualité ces dernières années, que ce soit en 4G ou en 5G. En 5G, SFR occupe la deuxième place du podium concernant les sites 3,5 GHz, avec 7 955 sites à l’heure actuelle d’après l’ARCEP.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Prixtel.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

