LG OLEDG2 : le meilleur TV 4K de 2022 est bradé à moins de 1 000 € 

Même après 2 ans, le TV OLEDG2 de LG fait partie des cadors du marché. Ce genre de téléviseur à un coût, mais parfois une belle surprise tombe comme aujourd’hui puisque LG a décidé de retirer 600 euros du prix de 1599 euros, faisant passer le tarif à 999 euros.

LG G2 OLED

La firme LG fait partie des leaders du marché des téléviseurs haut de gamme, et son étendard, la gamme G2 propose une fiche technique impressionnante. La version 55 pouces de la gamme G2 a le droit à une belle ristourne en passant de 1599 euros à 999 sur le site de LG.

Le puissant LG OLED55G26LA en trois points

Une des meilleures dalles OLED du marché

L’agréable WebOS

Un processeur a9 Gen 5 IA

Au lieu de 1599 euros, le LG OLED55G26LA est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros sur LG.

Encore une excellente référence sur le marché des téléviseurs OLED

La gamme G2 de LG offre une belle luminosité (jusqu’à 1000 cd/m2), chose qui fait généralement défaut sur les téléviseurs OLED. La combinaison unique de plusieurs technologies, dont le processeur Alpha 9 Gen 5 AI et la nouvelle dalle OLED EVO. Ce mélange offre des images d’une qualité premium avec des contrastes infini, des couleurs toujours plus éclatantes, avec une immersion visuelle encore plus présente.

Pour orchestrer tout cela, c’est le système d’exploitation WebOS qui sera au contrôle. Son interface simple et clair permettra de facilement s’y retrouver, mais aussi d’y télécharger vos applications favorites comme les plateformes de streaming disponible sur le LG Content Store. WebOS vous permet aussi d’utiliser la fonction Multi-View permettant de scinder l’écran en deux pour y afficher deux contenus différents, pratique pour le multi Ligue 1 !

La partie audio n’est pas délaissée

Le LG 55G2 compte quatre haut-parleurs de 10 watts avec un woofer de 20 W afin de délivrer un son surround 7.1. Le haut de gamme de LG sont aussi compatibles avec les protocoles Dolby Audio et Dolby Atmos, HDR10, HLG permettant d’apporter un détail dans le son et l’image plus qu’immersif et si vous en avez besoin de plus, vous pouvez éplucher notre guide des barres de son du moment.

Pour les joueurs, LG a prévu le coup avec la compatibilité des technologies d’Adaptive Sync G-Sync pour les cartes graphiques NVIDIA, ainsi que FreeSync Premuim pour les GPU d’AMD avec le support des 120 Hz en taux de rafraichissement et pour les consoles le VRR est supporté. Coté connectique, c’est aussi très complet, nous avons le droit à 4 entrées HDMI 2.1 (dont une compatible eARC), trois ports USB-A, un port Ethernet et un port PCMIA. À noter l’absence de rétroéclairage, et d’un micro sur la télécommande.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la version 65 pouces du LG OLED G2.

