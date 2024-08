À peine sortie, le nouveau Realme GT 6 profite déjà d’une baisse de prix sur Amazon

Le smartphone Realme GT 6 a tout récemment débarqué sur le marché avec de belles promesses. Sa fiche technique intéressante comporte de bons points, dont on peut actuellement profiter pour 579,99 euros au lieu de 699,99 euros sur Amazon.

Après avoir été particulièrement discret en 2023, Realme a souhaité, cette année, faire un comeback remarqué sur le marché français en lançant plusieurs nouveaux smartphones, comme les récents Realme C67 et le Realme 12+. C’est en juin dernier que le concurrent de Xiaomi a officialisé l’arrivée d’un tout nouveau smartphone, le Realme GT 6, sorti aux côtés du GT 6T, plus puissant. Et le fabricant n’a pas été avare en promesses : il assure par exemple que l’écran de son GT 6 peut atteindre les 6 000 nits en pic HDR. C’est alléchant, certes, mais peut-être pas plus que son prix actuel, qui bénéficie déjà d’une réduction de près de 20 %.

Les points essentiels du Realme GT 6

Une dalle Amoled de 6,78 pouces + 6 000 nits

De bonnes performances en photo

Une batterie de 5 000 mAh

Lancé à 699,99 euros, le Realme GT 6 (12+256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 579,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme GT 6. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un écran lumineux, TRÈS lumineux

Le Realme GT 6 a beau avoir été lancé à moins de 700 euros, son design nous ferait presque penser qu’il appartient plutôt au secteur du haut de gamme. Ses lignes épurées, sa finesse et ses bords courbés avec soin nous ont par exemple vraiment plu. Alors certes, le smartphone est en plastique, ce qui n’est pas la matière la plus élégante, mais son armature en aluminium et sa couche de verre Corning Gorilla Glass Victus 2 bien résistante rattrapent le tout.

Ce qu’on a davantage retenu lors de notre prise en main, c’est évidemment cet écran Amoled de 6,78 pouces avec une définition de 2700 × 1264 pixels qui offre une colorimétrie vive et un bon niveau de contraste. Le taux de rafraîchissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz s’est quant à lui montré très convaincant lors de nos usages comme la navigation web. Mais là où cette dalle fait vraiment le show, c’est au niveau de sa luminosité, laquelle peut atteindre, selon la marque, les 6 000 nits (pic local de luminosité). 2 000 nits suffisent amplement pour bien lire au soleil, mais celles et ceux qui aiment profiter de contenu HDR devraient être ravis.

Un module photo intrigant

Côté performances, le Realme GT 6 embarque un puissant processeur Snapdragon 8S Gen 3 couplé à 12 Go de RAM et à 256 Go de stockage. Lors de notre prise en main, le smartphone a géré sans effort le multitâche et les applications gourmandes en ressources, ce qui est rassurant.

Pour la photo, le smartphone réserve de belles surprises avec son bloc photo (grand-angle de 50 Mpx + ultra grand-angle de 8 Mpx + téléobjectif de 50 Mpx). Les photos affichent un très beau piqué et une colorimétrie vive. Et ce, en grande partie grâce à l’IA : tout comme Google avec ses Pixel, Realme a en effet misé sur l’intelligence artificielle pour booster le rendu des photos. Grâce à l’IA, les vidéos dans le noir sont d’ailleurs vraiment bluffantes.

Enfin, côté autonomie, le Realme GT 6 renferme une batterie de 5 000 mAh, qui devrait permettre d’utiliser le smartphone toute une journée sans difficulté. En revanche, nous n’avons pas eu le temps de tester la charge rapide à 120W, qui, selon Realme, devrait recharger le téléphone à 100 % en moins d’une heure.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Realme GT 6.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Realme du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.