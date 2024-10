Pixel Watch 2 : la montre de Google coûte 160 € de moins sur Amazon, merci le Prime Day !

Même si elle a maintenant un successeur, la Pixel Watch 2 est une montre connectée plaisante à utiliser au quotidien, que ce soit pour des usages applicatifs ou sportifs. La bonne nouvelle, c’est qu’elle est aujourd’hui à 241 euros au lieu de 399 euros sur Amazon.

La Pixel Watch 3 a été lancée, et pourtant le modèle précédent reste toujours intéressant. Cette montre plus convaincante que le premier modèle est fluide, autonome, et avec des capteurs vraiment précis. Elle est toujours recommandable, d’autant plus qu’elle perd actuellement plus de 160 euros de son prix initial grâce au Prime Day.

Pourquoi choisir la Google Pixel Watch 2 ?

Pour son design soigné, avec son très bel écran Oled

Pour son capteur cardiaque très précis

Pour Wear OS et ses très nombreuses applications

Lancée à 399 euros, la Google Pixel Watch 2 (Bluetooth/Wi-Fi) se trouve aujourd’hui en promotion à 241 euros sur le site d’Amazon.

Un suivi plus poussée sur le sport et santé

Après une première génération qui faisait office de brouillon, la Pixel Watch 2 vient corriger plusieurs défauts. À commencer par l’autonomie, la montre peut désormais fonctionner 24 heures, mais avec l’always-on activé, et le passage de 0 à 50 % de batterie s’effectue en 30 minutes environ.

Google a apporté des améliorations sur la partie santé et sport, et marque des points, notamment avec son électrocardiogramme complet. Le résultat est tout simplement impressionnant et la montre peut suivre le rythme cardiaque avec précision. On trouve aussi un capteur SPO2 et un capteur de température cutanée. La montre peut aussi suivre le niveau de stress, mais pas établir un suivi du cycle menstruel, malheureusement.

Quant au sport, on a droit à un suivi GPS globalement fiable, mais gagnerait en efficacité.

Un design de petit galet toujours aussi mignon

Mignonne, solide et efficace, la Pixel Watch 2 reste sur un petit cadran tout en rondeur de 41 mm, et garde les grosses bordures autour de l’écran… Ce dernier n’a pas changé non plus et on retrouve ici aussi une dalle Oled always-on d’une définition de 450 × 450 pixels recouverte d’un Corning Gorilla Glass 5 3D qui protège efficacement contre les rayures. Sa luminosité monte à 1000 cd/m², ce qui est un bon score.

Enfin, au cœur de cette montre connectée, on trouve évidemment WearOS, une interface complète et pratique à utiliser. Il est aussi possible de profiter d’un très grand nombre d’applications sur le Play Store (sport, divertissement, contrôle d’objets connectés…). Elle est d’ailleurs couplée à l’écosystème Fitbit, ce qui donne un résultat très polyvalent. Celle-ci vient centraliser toutes les données de santé et permet de suivre ses progrès sportifs au quotidien.

Découvrez plus en détail la Google Pixel Watch 2 en lisant notre test complet.

