Déjà plus de 100 € de remise pour la OnePlus Watch 2R lors des French Days

La montre connectée OnePlus Watch 2R est une déclinaison plus accessible de sa prédécesseure, la Watch 2. Plus abordable, oui, mais aussi bien performante, heureusement. Actuellement, on peut trouver ce modèle à 175 euros chez Rakuten au lieu de 279 euros, son prix de lancement.

C’est en juillet dernier que OnePlus a prĂ©sentĂ© la successeure de sa montre connectĂ©e OnePlus Watch 2. BaptisĂ©e OnePlus Watch 2R, ce modèle propose un meilleur rapport qualitĂ©/prix que son aĂ®nĂ©e, tout en reprenant plusieurs bons points de sa fiche technique. Cette montre connectĂ©e, plutĂ´t Ă©lĂ©gante et douĂ©e pour le suivi sportif, a beau ĂŞtre toute rĂ©cente, elle est d’ores et dĂ©jĂ proposĂ©e avec plus de 100 euros de rĂ©duction pour les French Days.Â

Les points forts de la OnePlus Watch 2R

Une dalle Amoled de 1,43 pouce

De nombreuses fonctionnalités orientées santé et sport

Jusqu’Ă 100 heures d’autonomie

LancĂ©e Ă 279 euros, la OnePlus Watch 2R (coloris Gris) est aujourd’hui disponible Ă 174,99 euros avec le code promo RAKUTEN15. Le modèle Vert forĂŞt est aussi affichĂ© au mĂŞme prix.

Une montre élégante et pratique à porter

La OnePlus Watch 2R est une version plus accessible que son aĂ®nĂ©e ; la marque a donc dĂ» faire quelques concessions pour maintenir un prix plus bas, notamment au niveau du design. Ainsi, si la OnePlus Watch 2 adopte un châssis en acier inoxydable, la Watch 2R arbore quant Ă elle un châssis en aluminium. Une matière certes moins rĂ©sistante aux rayures que l’acier, mais elle a tout de mĂŞme l’avantage d’ĂŞtre plus lĂ©gère. Cette montre promet donc d’ĂŞtre plutĂ´t confortable sur le poignet. Globalement, la OnePlus Watch 2R affiche des lignes Ă©lĂ©gantes et une belle finesse. Mention spĂ©ciale pour sa lunette bicolore qui rappelle les chronographes horlogers.

Autre point fort de son design : ses certifications 5 ATM et IP68, qui lui permettent de vous accompagner dans toutes vos aventures sportives. Mais, attention, si elle est compatible avec des sĂ©ances de natation Ă faible profondeur, elle n’a pas Ă©tĂ© conçue pour de la plongĂ©e. Concernant son Ă©cran, on a ici droit Ă une dalle tactile Amoled de 1,43 pouce, similaire Ă celle de la OnePlus Watch 2, et qui propose, elle aussi, une luminositĂ© maximale de 1000 cd/m². C’est bien pratique pour lire sans difficultĂ© les informations de sa montre mĂŞme en plein soleil.

Un modèle pour les sportifs

La Watch 2R embarque par ailleurs le système Wear OS, offrant ainsi une intĂ©gration fluide avec l’Ă©cosystème Google. La montre s’accompagne Ă©galement d’une application, OHealth, qui met Ă disposition un suivi dĂ©taillĂ© de la santĂ©. Pour ça, la montre abordable de OnePlus embarque une variĂ©tĂ© de capteurs et peut notamment analyser la qualitĂ© de votre sommeil, votre frĂ©quence respiratoire, votre niveau de stress via la variabilitĂ© de la frĂ©quence cardiaque (VFC) et proposer un suivi de la frĂ©quence cardiaque et du SpO2.

CĂ´tĂ© sport, ce sont plus de 100 modes qui sont pris en charge par la montre, qui se rĂ©vèle ainsi bien polyvalente. Pour les amateurs de course Ă pied, sachez que la Watch 2R permet en thĂ©orie de suivre des paramètres prĂ©cis tels que le temps de contact au sol, l’Ă©quilibre GCT et la VO2 max. Ajoutons Ă cela la prĂ©sence d’un GPS Ă double frĂ©quence.

Enfin, passons Ă l’un des gros atouts de cette tocante : son autonomie. La marque garantit que grâce Ă sa batterie de 500 mAh, la montre peut fonctionner pendant 100 heures en mode intelligent et jusqu’Ă 48 heures en utilisation intensive. Et, grâce Ă la technologie de charge rapide VOOC de 75 W, une recharge complète ne prend que 60 minutes, une fonction rare dans l’univers des montres connectĂ©es.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres rĂ©fĂ©rences avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleures montres connectĂ©es du moment.

