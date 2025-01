Ce grand classique des casques sans fil de chez Sony revient à un super prix pour les soldes d’hiver

Le Sony WH-1000XM4 est un casque Bluetooth à réduction de bruit active qui est une vraie référence dans le domaine. Même la sortie de son successeur, le WH-1000XM5, n’a pas réussi à ternir son succès. Alors quand le XM4 est en forte promotion, on peut uniquement le recommander les yeux fermés.

Le Sony WH-1000XM4 est disponible depuis presque cinq ans et pourtant : il reste un classique absolu. Confortable, avec une autonomie solide, un son équilibré et une réduction de bruit active dont les concurrents se comptent sur les doigts d’une main (dont un qui est de la même marque, le Sony WH-1000XM5).

Pourquoi le Sony WH-1000XM4 a tant de succès ?

Une autonomie monstre de30h, même avec l’ANC

Des coussinets super confortables pour de longues sessions d’écoute

La gestion de la réduction de bruit sur 20 niveaux

Lancé à 379 euros, le Sony WH-1000XM4 a bien entendu baissé de prix au fil du temps, notamment avec la sortie de son successeur. Aujourd’hui pour les soldes, on le trouve à seulement 206,99 euros sur Boulanger avec le code promo AUDIO10.

Il est toujours au top après plusieurs années sur le marché

Le Sony WH-1000XM4 avait fort à faire pour succéder avec succès au modèle 3 et surtout faire face à la concurrence solide du Bose Headphones 700. Le pari est largement réussi puisque le casque de Sony aligne une fiche technique solide sur ses appuis, à commencer par un bon confort de port grâce à la mousse à mémoire de forme de l’arceau. Il faut tout de même attendre quelques jours pour que ça se fasse, pendant lesquels vous pourriez ressentir une petite gêne, mais ça va vite s’estomper.

C’est un modèle circum-aural, qui se pose donc autour de l’oreille, et non sur elle : ça permet d’avoir une bonne isolation passive et de ne pas ressentir de pression sur les oreilles. Sur les écouteurs, vous retrouvez des commandes tactiles ainsi que des boutons physiques pour allumer le casque et alterner entre les modes ANC, Transparence ou éteindre les deux.

Une fois allumé, vous partez pour 30h d’écoute

L’une des forces du Sony WH-1000XM4, c’est sa gestion de la batterie avec une autonomie solide qui peut atteindre les 30h, même si vous utilisez la réduction de bruit active. Cette option, pourtant réputée énergivore, ne semble pas ébranler plus que ça les capacités du casque.

L’ANC d’ailleurs, parlons-en : Sony a fait de gros progrès sur celle-ci depuis le modèle précédent, en proposant un réglage sur 20 niveaux via l’app mobile. Celle-ci est d’ailleurs indispensable pour mettre à jour le firmware du casque, régler l’égaliseur selon votre goût et bien sûr l’ANC. Vous pouvez choisir de filtrer les bruits constants, les voix, mais aussi d’utiliser l’option de contrôle adaptatif pour que l’ANC se règle en fonction de l’intensité du bruit.

Sans oublier la qualité du son et du rendu dans les oreilles : il peut diffuser des fréquences allant de 20 à 20 000 Hz en Bluetooth avec les codecs AAC et SBC, et va même jusqu’à 40 kHz en LDAC et en filaire. Car, et c’est une autre de ses particularités, vous pouvez le brancher en filaire avec une prise jack 3,5mm fournie pour profiter du casque même quand il n’a plus de batterie. Par contre, dans ces cas-là, l’ANC ne fonctionne pas.

Pour en apprendre plus sur le Sony WH-1000XM4, vous pouvez consulter notre test complet du casque directement sur Frandroid.

