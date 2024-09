Ce pack home cinema premium de chez Sony voit son prix dégringoler de 42 % pendant les French Days

Si vous souhaitez reproduire chez vous l’expérience des salles obscures, alors il faudra vous concocter une installation home cinema bien immersive. Et grâce au pack Sony comprenant une barre de son compatible Dolby Atmos et DTS:X, un caisson de basse et deux enceintes, le tout proposé à 1 230 euros au lieu de 2 138 euros chez Boulanger pendant les French Days, vous pourrez le faire sans payer le prix fort.

Installer un téléviseur 4K dans sa pièce, c’est bien, mais pouvoir profiter d’une immersion sonore maximale comme au cinéma grâce à une barre de son couplée à un caisson de basse et à des enceintes, c’est encore mieux. Justement, un pack Sony comprenant tout ce beau monde est actuellement proposé à -42 % pendant les French Days. De quoi se concocter, à moindre coût, une installation home cinema aux petits oignons, avec option son surround et basses bien puissantes.

Que contient ce pack audio Sony ?

Une barre de son Sony Theatre Bar 8, compatible Dolby Atmos et DTS:X

Un caisson de basse de 300 W

Deux enceintes pour un son surround

Initialement affiché à 2 138 euros, le pack comprenant une barre de son Sony Theatre Bar 8, un caisson de basse Sony SASW5 et un kit d’enceintes Sony SARS5 est aujourd’hui proposé à 1 230 euros par Boulanger.

Une barre de son qui offre un son surround en 3D

Pièce maîtresse de ce pack audio complet Sony, la barre de son Theatre Bar 8 est équipée de pas moins de 11 haut-parleurs, dont certains sont orientés vers le plafond. Le son va ainsi pouvoir se diriger vers de nombreuses directions afin de plonger l’utilisateur dans une bulle. Un très bon point pour l’immersion. Et pour maximiser cette dernière, Sony a pensé à rendre cette barre de son compatible avec le Dolby Atmos et le DTS:X. Quand la première technologie garantit un son vaste et immersif, la deuxième donne au son une dimension plus verticale et lui permet de se diffuser dans toutes les directions. En résultent ainsi des effets sonores 3D bien agréables lors des séances ciné à la maison. Notez que la barre de son est aussi certifiée Hi-Res Audio, et donc compatible avec l’audio haute définition, et qu’elle embarque un caisson de basse, pour un rendu des basses bien puissant.

Outre ses 11 haut-parleurs, la Sony Theatre Bar 8 embarque également la technologie 360 Spatial Sound Mapping, qui crée des enceintes fantômes pour un son encore plus enveloppant et donc une scène sonore bien plus étendue. Et pour que la barre de son s’adapte parfaitement à votre pièce, Sony a opté pour un système de calibrage acoustique, accessible depuis l’application de la marque, pour optimiser le son en fonction de votre position. Enfin, la Theatre Bar 8 est équipée d’une entrée et d’une sortie HDMI, compatibles avec les flux vidéo jusqu’en 8K et 4K à 120 ips. On peut aussi compter sur les protocoles HDMI ARC/eARC, ainsi que sur le Bluetooth 5.2 et les codecs SBC, AAC et LDAC.

Des accessoires pour booster l’expérience

Oui, la Sony Theatre Bar 8 embarque un caisson de basse, mais quand on peut en avoir un autre en prime dans un pack moins cher, on ne va pas s’en priver. C’est donc un caisson de basse sans fil Sony SASW5 que ce pack contient. Avec sa puissance de 300 W, il est tout à fait capable de sonoriser une surface jusqu’à 15 m2, et couplé à la barre de son, il saura booster le rendu des basses et les rendre bien plus puissantes. Effet garanti lors des scènes d’action à la télévision.

Également incluses dans ce kit, les deux enceintes arrière Sony SARS5 (2 x 90 W) complètent le tout et permettent de profiter d’un son qui nous entoure réellement, puisqu’elles seront positionnées derrière nous. Si les barres de son ont aujourd’hui tendance à remplacer les enceintes surround, la spatialisation que ces dernières offrent est incomparable. Et si on peut les associer à une barre de son et à un caisson de basse, l’effet home cinema sera parfait.

