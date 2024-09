L’iPhone le moins cher pour profiter d’iOS 18 est à moins de 450 € grâce aux French Days

Pour profiter des nouveautĂ©s d’iOS 18 sans pour autant casser sa tirelire pour l’iPhone 16, la solution, c’est l’iPhone SE de 2022, le modèle le moins cher pouvant accueillir le nouvel OS d’Apple. De plus, vous le retrouvez moins cher pour les French Days sur Amazon.

Apple iPhone SE 2022 // Source : Frandroid

Les iPhone SE sont des modèles plus petits, un peu moins puissants, mais toujours très intĂ©ressants parmi les smartphones d’Apple. Ce modèle-ci, de 2022, est la troisième itĂ©ration et est particulièrement intĂ©ressant, car il est le plus « ancien », et le moins cher grâce aux French Days, Ă pouvoir recevoir la mise Ă jour iOS 18 disponible depuis le 16 septembre 2024.

Les avantages Ă choisir l’iPhone SE

Il fonctionne avec la puce Apple A15 Bionic

Un petit format très plaisant à tenir dans la main

Un iPhone avec iOS 18 à moins de 450 euros, ça vaut le coup

Lors de sa sortie, l’iPhone SE 2022 coĂ»tait 529 euros. Un petit prix en adĂ©quation avec son format. Chez Amazon, il est aujourd’hui disponible Ă 442,95 euros.

Un design qui va parler aux plus nostalgiques

L’iPhone SE 2022 conserve le design emblĂ©matique de ses prĂ©dĂ©cesseurs, s’inspirant directement de l’iPhone 6, 7 et 8. MalgrĂ© son allure quelque peu datĂ©e dans un monde de smartphones aux Ă©crans sans bordures, ce modèle compact (138,4 x 67,3 x 7,3 mm) reste un choix pertinent si vous cherchez la simplicitĂ©. En main, il offre une sensation rĂ©tro que certains apprĂ©cieront, tandis que d’autres pourront le trouver dĂ©suet face aux innovations modernes.

Toutefois, Apple a bien compris que l’apparence extĂ©rieure de l’iPhone SE n’Ă©tait pas son atout majeur. Avec son Ă©cran Retina de 4,7″, entourĂ© de larges bordures, et le retour du bouton Home, il rĂ©pond aux attentes d’un public plus traditionnel, soucieux de sĂ©curitĂ© avec le lecteur d’empreinte Touch ID. Ce modèle se positionne clairement pour une utilisation quotidienne, durable et pratique.

Il ne manque pas de puissance pour autant

Ce qui distingue vraiment l’iPhone SE 2022, c’est qu’il est propulsĂ© par la puce A15 Bionic, la mĂŞme que celle de l’iPhone 13, il offre des performances encore intĂ©ressantes, surpassant de nombreux modèles concurrents. Que ce soit pour le jeu vidĂ©o ou les applications gourmandes, le SE 2022 ne montre aucun signe de faiblesse.

Mais la puissance ne se limite pas aux performances brutes. Grâce à cette puce, la photographie computationnelle fait des merveilles, optimisant les clichés avec un seul capteur de 12 Mpx. Malgré cette configuration modeste, la qualité des photos reste surprenante, notamment grâce aux fonctions Smart HDR 4 et Deep Fusion, qui améliorent les détails et les textures, même en faible luminosité.

Bon, il ne faut pas ĂŞtre trop regardant sur l’autonomie et la charge, qui sont un peu Ă la ramasse : une journĂ©e seulement et une charge qui plafonne Ă 18W. Mis Ă part ça, pour le prix et sa relative anciennetĂ©, il reste très attrayant.

Si vous hĂ©sitez encore un peu et souhaitez en apprendre plus sur l’iPhone SE avant de craquer, vous pouvez consulter notre test complet disponible juste ici.

Si jamais vous cherchez un autre smartphone pour pas trop cher, nous avons ce qu’il vous faut : le guide des meilleurs smartphones Ă moins de 500 euros.

