Idéal pour les films et les jeux vidéo, ce récent TV QLED 4K 55 (100 Hz) de Samsung est déjà 30 % moins cher

Le Samsung TQ55Q80D est un téléviseur connecté QLED 4K qui bénéficie d’une réduction sur Amazon et d’une offre de remboursement sur le site de la marque, pour une économie totale de près de 300 euros.

Samsung TQ55Q80D // Source : Frandroid

Pour tous vos divertissements multimédias, que ce soit un film, une série ou un jeu vidéo, vous pouvez compter sur le Samsung TQ55Q80D. Cette dalle 4K utilise la technologie QLED pour vous offrir de plus belles couleurs, avec en plus l’accès à plus de 130 chaînes gratuites dont Samsung TV et d’autres chaînes Premium. En ce moment, en cumulant les offres Amazon et Samsung, vous pouvez l’avoir pour 703,2 euros.

Pourquoi choisir le Samsung TQ55Q80D ?

Un taux de rafraîchissement natif de 100 Hz

Compatible Quantum HDR+

Propose le Gaming Hub et SmartThings pour les objets connectés

Le Samsung TQ55Q80D, avec écran de 55″ donc, est à 803,20 euros au lieu de 999 euros. En plus, vous avez une offre de remboursement de 100 euros de la part de la marque, pour un prix final de 709,20 euros.

Si jamais vous êtes intéressé, sachez que la version 65″ est affichée à 1099,99 euros chez Rue Du Commerce, avec cette fois 200 euros de remboursement. Donc, elle vous revient à 899,90 euros.

Un téléviseur bien équipé pour toutes les activités

Le Samsung TQ55Q80D, avec son écran de 55″, soit 140 cm, fait partie des modèles milieu de gamme qui ne lésinent pas sur les fonctionnalités. Sa dalle LCD rétroéclairée par des LED offre une résolution 4K UHD de 3840 × 2160 pixels. Avec son rétroéclairage efficace et à la technologie QLED, ce téléviseur assure des contrastes précis et des couleurs riches, naturelles, appliquées sur toutes les sources. Pour la connectique, vous avez 4 entrées HDMI (dont une ARC et eARC), 2 ports USB A, et une connectivité Wi-Fi dual band. Il permet même de connecter deux casques Bluetooth simultanément, chacun avec son propre volume, un avantage indéniable pour les soirées à plusieurs.

Ce téléviseur fonctionne avec l’interface Smart TV sous Tizen. Il n’y a pas autant de possibilités qu’avec un modèle sous Android, mais vous pouvez télécharger toutes les apps les plus courantes sur son store, donc pas de soucis. Sa télécommande SolarCell rechargeable par la lumière ambiante propose des raccourcis vers les plateformes de streaming Netflix, Disney+, Samsung TV Plus et Amazon Prime Video. Elle est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Bixby, pour tout piloter à la voix.

Idéal pour les gamers et les amateurs de technologie

Le Samsung TQ55Q80D ne se contente pas de proposer un traitement d’image de qualité, il est aussi taillé pour les amateurs de jeux vidéo. Grâce aux technologies Freesync, VRR (Variable Refresh Rate) et ALLM (Auto Low Latency Mode), ce téléviseur s’adapte à vos consoles dernière génération (les PS5 et les Xbox Series). L’auto-adaptation de la luminosité selon l’éclairage ambiant permet également d’ajuster automatiquement l’image pour un confort visuel optimal à tout moment de la journée.

Côté audio, ses 4 haut-parleurs délivrent une puissance totale de 40 W, ce qui, combiné à ses fonctionnalités avancées comme la compatibilité Airplay ou encore le Time Shift, fait que vous pouvez vraiment l’utiliser comme vous voulez. Vous pouvez mettre en pause un programme en direct, reprendre là où vous l’avez laissé ou encore enregistrer une émission tout en en regardant une autre.

Avant de vous lancer tête baissée dans l’achat d’un téléviseur, n’hésitez pas à comparer plusieurs modèles grâce à notre guide d’achat sur les meilleurs TV 4K du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.