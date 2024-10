L’édition limitée du très bon casque Bose QuietComfort est 130 € moins cher pendant le Prime Day d’Amazon

Remplaçant du déjà très bon QuietComfort 45, le Bose QuietComfort – tout simplement – a placé la barre encore un peu plus haut. Avec une note de 9/10 à notre test, le casque audio à réduction de bruit active s’est positionné comme une référence dans le milieu. Avec son édition limitée, il se démarque plus largement. Cerise sur le gâteau, il devient plus alléchant encore durant le Prime Day d’Amazon : 219 euros au lieu de 349 euros à sa sortie.

En quête d’un casque audio sans fil avec réduction de bruit active qui tient ses promesses ? Ne cherchez plus. Le Bose QuietComfort a tout ce qu’il vous faut. On a pu en avoir la preuve durant notre test. Le remplaçant du QC 45 s’est en effet largement démarqué avec une note de 9/10. Il faut dire qu’il possède de nombreux atouts, son excellente réduction de bruit active en première place. Son point faible ? Certainement son prix, car avec ce niveau de qualité, il n’est clairement pas donné. Fort heureusement, il voit son prix réduit durant le Prime Day.

Les trois points forts du Bose QuietComfort

Une réduction de bruit active époustouflante

Un casque léger et confortable

Une autonomie qui dépasse la journée

Au lieu de 349 euros à sa sortie, le Bose QuietComfort Édition limitée est maintenant disponible en promotion à 219 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Bose QuietComfort. Le tableau s’actualise automatiquement.

La Rolls-Royce des réductions de bruit actives

Bose a su faire ses preuves au fil des années et n’a eu de cesse de confirmer son savoir-faire par après. Et son QuietComfort sorti en 2023 en est la preuve. Surtout au niveau de la réduction de bruit active. Sa technologie écrase (presque) toute la concurrence. De quoi proposer un casque qui se place dans le top 3 des meilleures ANC. Le QuietComfort parvient en effet à éradiquer les sons les plus graves de notre environnement tout en atténuant les bruits clairs. Alors évidemment, certains sons parviennent malgré tout à nos oreilles, mais ils ne sont plus gênants et la musique écoutée parvient à les couvrir sans grande difficulté. À noter que le casque dispose d’un mode « attentif » qui permet d’entendre ce qui se passe autour de soi en mixant les bruits environnants avec la musique. Histoire de garder une certaine connexion avec la réalité et de rester en sécurité.

Bien avant de se démarquer grâce à sa technologie de réduction de bruit active, Bose s’est surtout construit une solide réputation dans le milieu de l’audio. Et le Bose QuietComfort ne fait pas exception. C’est du joli. Il offre un son généreux et clair, très dynamique, avec une belle mise en avant des graves et des aigus. L’application associée, Bose Music, propose un égaliseur pour ajuster les sonorités comme bon nous semble. Un joli tableau jusque-là, mais légèrement entaché par une balance tonale moins flatteuse et des aigus timides en mode passif (avec son câble mini-jack).

Le max du confort

Profiter tout au long de sa journée – dans les meilleures conditions grâce au savoir-faire de Bose – ne sera pas un problème puisque l’autonomie du Bose QuietComfort assure largement. Durant notre test, le casque a tenu le coup 26 heures à 50 % de volume d’un iPhone. Excellent, tout simplement, d’autant plus que l’ANC était bien évidemment activée. Mais le casque audio de Bose brille également du côté de la recharge puisqu’il ne lui faut que 2 heures pour refaire le plein. Et pour les plus pressés, 15 minutes suffisent pour profiter de 3 heures d’autonomie.

Autre point sur lequel le casque se démarque : son confort. La pression exercée sur le crâne est très douce et les coussins de ce modèle circum-aural englobent les oreilles. La mousse à mémoire de forme est très tendre, le contact du cuir synthétique agréable et l’arceau est tout aussi confortable. Son poids plume de 240 g est aussi un vrai bon point. Autrement dit, le casque peut être porté longuement sans être gênant. En résumé, le QuietComfort porte bien son nom.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Bose QuietComfort.

Prime Day : pour ne rien rater des Jours Flash Prime d’Amazon

Afin de trouver toutes les meilleures offres en fonction d’une catégorie de produits, nous avons rédigé plusieurs sélections en ce sens :

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

N’oubliez pas qu’il faut être membre Amazon Prime pour profiter des offres, et ça tombe bien, les 30 premiers jours sont offerts.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.