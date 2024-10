Super prix pour ce pack Philips Hue de rubans lumineux colorés pendant le Prime Day d’Amazon

Le ruban LED coloré intelligent Philips Hue Lightstrip Plus permet de se concocter une ambiance chaleureuse dans chaque recoin d’une pièce. Pratique, souple et détachable, ce modèle est actuellement inclus dans un pack comprenant également trois extensions d’un mètre, le tout proposé à 109,99 euros au lieu de 140 euros sur Amazon pour le dernier jour de son Prime Day.

Dans le catalogue d’éclairages intelligents créés par Philips Hue, on trouve des ampoules connectées, ses best-sellers, mais également des objets un peu plus originaux, comme le Lightstrip Plus, un ruban LED que l’on peut façonner à sa guise pour apporter une touche colorée dans un intérieur un peu terne ou pâlot. Le Lightstrip Plus mesure 2 mètres, ce qui est bien assez pour illuminer une pièce, mais des extensions existent pour créer encore plus de compositions. Justement, en ce dernier jour de Prime Day, Amazon propose un pack comportant un Lightstrip Plus et trois extensions d’un mètre à moins de 110 euros.

Que contient ce pack Philips Hue ?

Un ruban LED souple et détachable de 2 mètres

Trois extensions d’un mètre

Des rubans qui peuvent diffuser des millions de couleurs

Auparavant affiché à environ 140 euros, le pack Philips Hue White & Color Lightstrip Plus avec trois extensions est aujourd’hui disponible en promotion à 109,99 euros sur Amazon.

Un ruban lumineux pratique et entièrement personnalisable

Le Lightstrip Plus conçu par Philips Hue est un long ruban lumineux flexible de 2 mètres, que l’on peut coller grâce à sa surface adhésive sur n’importe quelle surface dure : derrière un téléviseur, le long des plinthes, sous des armoires de cuisine… Et puisqu’il est pliable et façonnable comme on le souhaite, il est aussi suffisamment souple pour s’adapter aux contours d’un escalier, par exemple, ou même autour d’un objet de décoration en particulier.

Et si le Lightstrip est trop long pour l’espace que vous voulez décorer, vous pouvez le couper le long des lignes indiquées sans l’endommager. Et si au contraire, vous avez besoin d’un peu de rab de lumière colorée, les extensions d’un mètre proposées dans ce pack vous permettront d’agrandir votre composition lumineuse

Des millions de couleurs disponibles

Une fois collé, le Lightstrip Plus White & Color peut diffuser une lumière colorée personnalisée. C’est sur l’application de la marque que vous pourrez choisir parmi plus de 16 millions de couleurs, mais aussi une foule de nuances de blanc, de la plus froide à la plus chaude. Et pour vous faciliter la tâche, Philips Hue a pensé à la compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Siri, pratique pour activer ou désactiver votre éclairage très facilement en une seule requête vocale.

Si le Lightstrip Plus est compatible avec le Bluetooth, ce qui vous permet de le contrôler et de moduler sa couleur depuis votre smartphone si vous êtes présent chez vous, l’expérience sera vraiment complète si vous vous équipez d’un pont de connexion Hue Bridge, vendu séparément. Cette pièce est indispensable pour bénéficier d’une plus longue portée qu’avec le Bluetooth grâce au protocole Zigbee, technologie que le pont utilise pour se connecter à votre Wi-Fi. Ce Bridge donne ainsi accès à une foule de fonctionnalités, comme la possibilité de contrôler votre éclairage même lorsque vous n’êtes pas chez vous, définir des routines ou encore simuler une présence chez vous en votre absence.

