On sent que le Black Friday arrive : ce forfait 5G de 80 Go n’est qu’à 6,99 €/mois

L’un des forfaits mobile les plus intéressants du moment se trouve chez Auchan Télécom. Ce MVNO propose en effet un forfait 5G de 80 Go à seulement 6,99 euros par mois.

Si vous pensiez qu’il fallait obligatoirement débourser plus de 10 euros pour avoir un forfait mobile généreux en données 5G, laissez-nous vous dire que vous faites fausse route. Les opérateurs virtuels, ou MVNO, proposent par exemple fréquemment des offres avec de grosses enveloppes de data à des prix vraiment avantageux. Aujourd’hui, c’est Auchan Télécom qui est à l’honneur puisqu’il propose 80 Go de 5G pour moins de 7 euros par mois. Vous trouverez difficilement meilleur rapport Go-prix.

Que propose ce forfait Auchan Télécom ?

80 Go de données 5G en France métropolitaine + 27 Go depuis l’Europe et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Télécom

Actuellement, le forfait 5G 80 Go d’Auchan Télécom est proposé à 6,99 euros par mois. Et c’est évidemment sans engagement.

Une enveloppe confortable

Ce forfait mobile d’Auchan Télécom comporte donc une enveloppe de données 5G de 80 Go ; une quantité tout à fait suffisante pour celles et ceux qui souhaitent pouvoir naviguer sur Internet durant de longues heures, visionner plusieurs épisodes de série à la suite en streaming, jouer à des jeux en ligne ou même faire du partage de connexion avec plusieurs appareils si le Wi-Fi laisse à désirer ou en cas d’absence de fibre. Le réseau 5G permet d’ailleurs de profiter de débits bien plus rapides qu’en 4G et d’une latence plus faible sur son appareil, pour tous ces usages. Votre smartphone doit toutefois être compatible, et vous devez aussi vous situer dans une zone couverte par le réseau 5G de Bouygues Télécom, qui est ici automatiquement attribué dès la mise en marche du forfait.

Notez tout de même que le débit sera réduit au-delà de ses 80 Go. Par ailleurs, si vous voyagez hors de la France métropolitaine, Auchan met à votre disposition une enveloppe de 27 Go de 4G à utiliser en Europe et dans les DOM.

Le bon réseau de Bouygues

Ce forfait comprend évidemment les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Retenez tout de même qu’il ne faut pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois.

Enfin, Auchan Télécom étant un MVNO, l’opérateur Bouygues Telecom vous sera attribué automatiquement dès la mise en marche du forfait. Vous pourrez donc profiter d’un réseau national de qualité : en 4G, l’opérateur français couvre en effet 99 % de la population et 95 % du territoire selon l’ARCEP. Et côté 5G, Bouygues Télécom figure derrière Orange et SFR concernant les sites 3,5 GHz, avec 6 765 sites à l’heure actuelle, toujours d’après l’ARCEP.

Pour en savoir plus sur ce MVNO, n’hésitez pas à lire notre article sur Auchan Télécom.

Notez que vous devrez rajouter 1 euro au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

