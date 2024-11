La Fnac et Darty sortent le grand jeu pour ce week-end pré-Black Friday : voici les 20 offres qui méritent votre argent

En ce début de mois de novembre, la Fnac et Darty participent à l’avant-première du Black Friday. Les deux enseignes cassent les prix des meilleurs produits Tech, qu’ils soient anciens ou récents. : retrouvez ici celle que la rédaction de Frandroid a retenue.

Le Black Friday est de retour plus tôt que prévu cette année et, bien évidemment, les principaux e-commerçants français profitent de cette occasion pour mettre en ligne leurs offres pour rester compétitifs durant ce rush de fin d’année. La Fnac et Darty font partie des participants et voici les offres que nous avons retenues.

L’article sera régulièrement mis à jour, revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Black Friday 2024 : les meilleures offres chez la Fnac et Darty

Apple iPhone 14 Plus (128 Go) Ã 679 euros au lieu de 1 169 euros : Fnac

Asus ROG Ally Z1 Ã moins de 350 euros : Fnac

Samsung T5 Evo 2 To avec 36 % de réduction : Fnac / Darty

Acer Aspire A317-54-522N Ã moins de 500 euros : Fnac / Darty

Le Samsung TQ75Q73D Ã 1 199 euros au lieu de 1 499 euros : Fnac / Darty

Le Dyson Gen5 detect Absolute à 799 euros au lieu de 999 euros : Fnac / Darty

Le Philips 55OLED849 Ã -20 % : Fnac / Darty

Le Samsung Jet 65 Pet avec 120 euros de moins : Fnac Darty

Le Samsung Galaxy Book 2 Pro à -45 % : Fnac / Darty

L’Acer Swift Go 14 Ã moins de 880 euros : Fnac / Darty

Le pack Jabra Elite 8 Active + ceinture cardio à moins de 150 euros : Fnac / Darty

La Lenovo Tab P12 avec 46 % de réduction : Fnac / Darty

Le TV Philips 65PUS8949 sous les 900 euros : Fnac / Darty

Le MSI Gaming Pulse 16 avec RTX 4070 Ã moins de 1 300 euros : Fnac / Darty

La Samsung B-Series HW-B660D 2024 Ã seulement 199 euros : Fnac/ Darty

L’Apple MacBook Air M3 15 pouces avec 200 euros de remise : Fnac / Darty

Le DJI Air 3 et tous ses accessoires sous les 1 000 euros : Fnac / Darty

Le TV TCL 55C75B (Qled, 144 Hz) Ã moins de 550 euros : Fnac et Darty

L’Asus Vivobook OLED sous i7 12e gen avec 150 euros de réduction : Fnac

La trottinette Ninebot E2 Plus E Ã seulement 249 euros : Fnac / Darty

En proposant sa carte Fnac+, le site marchand offre la possibilité à ses adhérents de faire de bonnes affaires tout au long de l’année. Habituellement à 14,99 euros, la carte Fnac+ est aujourd’hui disponible à seulement 4,99 euros pour la première année.

Apple iPhone 14 Plus (128 Go)

Apple a délaissé son format Mini au profit d’un modèle plus grand comme l’iPhone 14 Plus. Il se trouve être tout son contraire, avec un écran et une batterie plus grande. Et même s’il a son connecteur Lightnning, il reste intéressant pour son prix attractif.

L’iPhone 14 Plus, c’est …

Un grand écran très agréable pour jouer ou regarder des choses

Une puissance à toute épreuve

Une autonomie solide

De base à 1 169 euros, l’iPhone 14 Plus d’Apple (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 679 euros sur le site de la Fnac. Pour profiter de cette offre, il faut être adhérent.

Asus ROG Ally Z1

Plus besoin de choisir entre console et PC portable, la ROG Ally Z1 d’Asus fait les deux. Cette console sous Windows 11 capable de faire tourner de nombreux jeux récents à 30 Fps constants perd 30 % de son prix.

Les forces de l’Asus Rog Ally Z1

Un écran tactile sublime de 7 pouces

Une meilleure autonomie que sa grande sœur

Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2

Lancée à 699 euros, l’Asus ROG Ally Z1 est en ce moment en promotion à seulement 349,99 euros sur le site de la Fnac.

Samsung T5 Evo 2 To

Pour toujours avoir vos données mobiles à portée de main, rien ne vaut un SSD externe facile à transporter comme le Samsung T5 Evo 2 To. Ce mini SSD vous pouvez le retrouvez en promo pour le Black Friday.

Black Friday Samsung T5 Evo 2 To // Source : Frandroid

Ce qu’il faut retenir du Samsung T5 Evo

Il mesure seulement 40 x 95 x 17 mm pour seulement 102 grammes

Il peut atteindre une vitesse de lecture de 460 Mo/s

Résiste à des chutes de 2 mètres maximum

Alors qu’il est normalement vendu 199,99 euros, le Samsung T5 Evo version 2 To est affiché en ce moment à 129,99 euros chez Darty. L’offre est également disponible à la Fnac.

Acer Aspire A317-54-522N

Efficace et transportable, l’Acer Aspire A317-54-522N est un bon laptop qui a l’avantage d’embarquer un processeur i5-1235U. Ce modèle voit son prix baisser de 20 % à l’occasion de l’avant-première du Black Friday.

L’Acer Aspire A317-54-522N, c’est quoi ?

Un laptop soigné

Une grande dalle mat FHD de 17,3 pouces

Un combo i5-1235U + 8 Go de RAM + SSD de 512 Go

Au lieu d’un prix barré à 629,99 euros, le laptop Acer Aspire A317-54-522N s’affiche à présent à 499,99 euros sur le site de la Fnac et le site Darty.

Le Samsung TQ75Q73D

Si vous souhaitez faire l’acquisition d’un grand téléviseur doté d’une belle qualité d’image, c’est le bon moment, puisque le très bon TV Qled Samsung TQ75Q73D coûte 20 % de moins.

Quels sont les points forts du Samsung TQ75Q73D ?

Un écran 4K de 75 pouces avec affichage QLED

Support des traitements HDR10+

Ports HDMI 2.1 4K@120 Hz + VRR et ALLM pour le gaming

TizenOS pour la partie Smart TV

Avec un prix barré à 1 499 euros, le téléviseur Samsung TQ75Q73D est aujourd’hui en promotion à 1 199 euros sur le site de la Fnac, mais aussi sur le site Darty.

Le Dyson Gen5 detect Absolute

Le Gen5 Detect Absolut est capable d’aspirer efficacement tout, des poussières aux virus, analyser ce que vous aspirez et même détecter les poussières cachées. Si cet appareil Dyson vous fait de l’œil, son prix de départ s’allège de 200 euros chez les deux enseignes françaises, la Fnac et Darty.

Les points forts du Dyson Gen5 Detect Absolute

Capable de passer d’un aspirateur-balai à un aspirateur à main

Une puissance de 280 AW !

Une autonomie de 70 minutes en mode Eco

La lumière verte qui révèle les saletés invisibles

Au lieu de 999 euros habituellement, le Dyson Gen5 Detect Absolute est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez la Fnac et Darty.

Le Philips 55OLED849

Le TV Philips 55OLED849 avec Ambilight devrait faire de l’œil à celles et ceux qui souhaitent profiter d’une belle immersion et d’images bien détaillées et joliment contrastées.

Les 3 bonnes raisons de craquer pour le Philips 55OLED849

Une dalle 4K OLED de 55 pouces

La technologie Ambilight

Des ports HDMI 2.1 + 144 Hz + G-Sync + VRR + FreeSync

Initialement vendu à 1 590 euros, le téléviseur Philips 55OLED849 voit son prix baisser lors de l’avant-première du Black Friday et se trouve à présent à 1 290 euros sur les site Darty et Fnac.

Le Samsung Jet 65 Pet

Un balai aspirateur peut vite coûter cher, surtout si vous optez pour un modèle Dyson. Heureusement, certains constructeurs proposent de bonnes références, comme ce JET 65 Pet de chez Samsung qui passe sous les barre des 300 euros.

Les atouts du Samsung Jet 65 Pet

Un balai aspirateur léger et maniable

Une bonne puissance d’aspiration sur la plupart des sols

Une autonomie de 40 minutes

Avec un prix barré à 399 euros, le balai aspirateur Samsung Jet 65 Pet se négocie aujourd’hui à un prix plus doux : il s’affiche à 279 euros sur le site Darty et celui de la Fnac.

Le Samsung Galaxy Book 2 Pro

Léger, mais surtout assez endurant pour tenir au moins une journée de travail, le Galaxy Book 2 Pro est un bon investissement pour qui veut changer de PC Portable.

Le Samsung Galaxy Book 2 Pro en bref

Un laptop léger et fin, avec un écran Oled de 13 pouces

Combo Ultra 7 + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Une très bonne autonomie

Au lieu d’un prix barré à 1 649 euros, le Samsung Galaxy Book 2 Pro se trouve en promotion à 899 euros chez Darty et la Fnac.

L’Acer Swift Go 14

Avec son format ultraléger, sa dalle Oled 2,8K et son i5 de 13ᵉ gen, l’Acer Swift Go 14 est un laptop que l’on recommande chaudement. Surtout quand ce dernier coûte désormais moins cher à l’occasion du pré-Black Friday.

Les points forts de l’Acer Swift Go 14

Un laptop fin et léger

Un écran Oled de 14 pouces avec une définition 2,2K

Le combo i5-1335U + 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Au lieu d’un prix barré à 999 euros, le PC portable Acer Swift GO 14 (SFG14-71) se négocie aujourd’hui à 879,99 euros sur le site Darty et aussi le site de la Fnac.

Pack Jabra Elite 8 Active + ceinture cardio

Les Jabra Elite 8 Active représentent le haut de gamme des écouteurs sans fil sportifs de la marque. En plus de leur robustesse et d’une certification d’étanchéité élevée, ils parviennent à se démarquer par des prestations sonores dynamiques et une réduction de bruit adaptative plus que convaincante. Mieux encore il se négocie dans un pack avec une ceinture cardio à moins de 150 euros.

Que propose ce pack Jabra ?

Des écouteurs avec une réduction de bruit active efficace

Un rendu sonore dynamique et de haute volée

La certification IP68 et une autonomie de 32 heures

Sans oublier une ceinture cardio

Avec un prix barré à 229,99 euros, le pack Jabra Elite 8 Active avec ceinture cardio s’affiche à présent à 149,99 euros sur le site Darty et le site de la Fnac.

Lenovo Tab P12

La Lenovo Tab P12 est une tablette dont la fiche technique comporte quelques caractéristiques très intéressantes, comme un grand écran 3K, une recharge rapide à 30 W possible ou encore une foule de fonctionnalités liées aux loisirs. Elle se montre suffisamment polyvalente pour s’adapter à chacun, et coûte bien moins cher aujourd’hui.

Les points forts de la Lenovo Tab P12

Un écran 3K de 12,7 pouces qui peut se diviser en 4

Un stylet réactif

Une grande autonomie

Avec un prix barré à 549 euros, la Lenovo Tab P12 est actuellement disponible à 299 euros sur le site de la Fnac et Darty.

TV Philips 65PUS8949

La popularité des téléviseurs Philips est en partie due à la fonction Ambilight qui donne une ambiance unique. Si vous en procurez, une vous intéresse, le modèle 2024 The One de 65 pouces se vend aujourd’hui 400 euros de moins.

Les avantages du Philips 65PUS8949

Une dalle LCD 4K de 55 pouces avec Ambilight

Une compatibilité Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et Dolby Atmos

Une connectique HDMI 2.1 et des fonctionnalités gaming (ALLM et VRR)

Le téléviseur Philips 65PUS8949 est aujourd’hui en promotion à 899 euros, au lieu de 1 299 euros sur le site de la Fnac et le site Darty.

Msi gaming Pulse 16

Si vous recherchez un PC portable sans compromis, c’est bien vers le MSI Pulse 16 AI qu’il faut se tourner. Doté d’un écran de 16 pouces QHD+ à 240 Hz, d’une carte graphique RTX 4070 et d’un processeur Intel Core i7 Ultra de dernière génération, il a tout ce qu’il faut pour lancer vos jeux AAA préférés.

Pourquoi choisir le MSI Gaming Pulse 16 ?

Un écran de 16 pouces en QHD+ rafraîchi à 240 Hz

Combo Intel Core Ulra 7 + RTX 4070 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Avec un prix barré à 1 999,99 euros, le laptop MSI Gaming Pulse 16 est actuellement remisé à 1 299,99 euros chez la Fnac et Darty.

Samsung B-Series HW-B660D

Si vous souhaitez compléter votre téléviseur avec une barre de son, la Samsung B-Series HW-B660D est puissante. Elle délivre un rendu 3.1 plus précis et plus puissant qu’une simple enceinte. Accompagnée d’un caisson de base sans fil, la voilà à moins de 200 euros.

Ce qu’on apprécie de la Samsung B-Series HW-B660D

Un joli design qui s’intègre dans votre salon

Un rendu sonore 3.1 avec caisson de base inclut

Compatible Dolby Audio et DTS:X

Au lieu de 329 euros, la barre de son Samsung B-Series HW-B660D se trouve aujourd’hui en promotion à 199 euros sur le site de la Fnac mais aussi le site Darty.

Apple MacBook Air 15 M3

Apple a dévoilé en mars dernier sa nouvelle gamme de MacBook Air, désormais équipés de la puce M3. Ces récents ultraportables, dont l’arrivée a aussi signé la disparition des MacBook Air dotés de la puce M1, offrent évidemment des performances ultra-solides. Un modèle qui a naturellement obtenu une excellente note au terme de notre test.

Les points forts du MacBook Air 15 M3

Un design toujours aussi épuré

Une dalle lumineuse et contrastée de 15,3 pouces

Les performances de la puce M3, évidemment

Initialement affiché à 1 829 euros, le MacBook Air 15 M3 (16 + 256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 1 629 euros à la Fnac et chez Darty.

Le modèle 16 + 512 Go est également proposé en promotion à 1 859 euros au lieu de 2 059 euros, toujours à la Fnac et chez Darty.

DJI Air 3

Remplaçant du très apprécié DJI Air 2S, le DJI Air 3 est un récent drone qui a profité de quelques améliorations, dont l’ajout d’un second objectif, un privilège jusqu’ici réservé à la gamme premium Mavic. Et ce n’est pas là son seul point fort, loin de là : ce drone a récolté la note de 9/10 au terme de notre test, grâce notamment à son excellente qualité d’image, sa bonne détection des obstacles ou encore son autonomie en nette hausse.

Les points forts du DJI Air 3

Deux objectifs, dont un téléobjectif équivalent 70 mm

Une bonne détection des obstacles omnidirectionnelle

Un meilleur temps de vol

Au lieu de 1 209 euros, le DJI Air 3 accompagné de ses accessoires (télécommande RC-N2, station de recharge de batteries, trois batteries, câbles, protection de nacelle, hélices de rechange et sac en bandoulière) est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros à la Fnac et chez Darty.

Si vous préférez utiliser le DJI Air 3 avec une télécommande RC2, sachez que le pack avec le drone et ses accessoires est proposé à 1 099 euros au lieu de 1 389 euros à la Fnac et chez Darty.

TCL 55C75B

Commercialisé cet été, le TCL 55C75B profite d’une des dernières technologies en matière d’affichage QLED, la QLED Pro. Pour l’instant présente sur certains TV TCL et Thomson, la QLED Pro est censée améliorer la pureté des couleurs. Ce TV en promotion peut ainsi restituer dans les 95 % de couleurs de la gamme DCI-P3, vraiment pas mal pour un TV à moins de 550 euros.

Les points forts du TCL 55C75B

Une dalle QLED Pro 4K de 55 pouces

Le gaming jusqu’Ã 144 Hz avec les ports HDMI 2.1

Un système audio Onkyo en 2.1 de 45 W RMS

Au lieu de 749 euros, le TCL 55C75B est aujourd’hui disponible en promotion à 549 euros sur la Fnac. Cette offre est également disponible chez Darty.

Asus VivoBook S1505ZA OLED

Le VivoBook S15O5ZA d’Asus dispose d’un bel écran Oled de 15 pouces. Il a aussi de la puissance à revendre grâce à son processeur Intel Core i7-1255U et ses 16 Go de RAM. Un excellent compagnon au quotidien.

Les points forts du Asus VivoBook S1505ZA OLED

Écran OLED 15,6″ Full HD

CPU Intel Core i7-1255U

512 Go de stockage SSD

Le PC d’Asus est en ce moment proposé à 649 euros au lieu de 799 euros sur le site de la Fnac.

Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E II

Pour rappel, les trottinettes électriques en libre-service quittent les rues de Paris. Il est donc plus possible de louer un deux-roues de chez Lime, Dott ou d’autres compagnies, mais rien ne vous empêche de prendre votre trottinette personnelle pour rouler dans la capitale. La Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E II est un modèle entrée de gamme simple et agréable à utiliser au quotidien. Il est intéressant pour les personnes se déplaçant sur de courts trajets et qui ne souhaitent pas débourser une grande somme.

Ce qu’on apprécie de la Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E II

Un design réussi pour une entrée de gamme

Une conduite agréable pour les petits trajets quotidiens

Avec clignotants intégrés

Au lieu de 299 euros, la trottinette électrique Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E II est à 249 euros chez la Fnac et Darty.

Pour ne rien rater des offres en avant-première du Black Friday

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants français, une aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.