La Fnac et Darty mettent le paquet lors de la Black Friday Week : les 26 offres à ne pas louper

La Fnac et Darty profitent de la Black Friday Week pour baisser davantage le prix des références Tech du moment. Les offres sont nombreuses, c’est pourquoi cet article vous sera bien utile pour suivre les bonnes affaires des deux enseignes.Â

En ce lundi 18 novembre, c’est le début de la Black Friday Week qui vient intensifier les promotions sur toutes les enseignes du web. Chez Fnac/Darty de nombreuses offres sont disponibles. Évidemment, toutes les offres ne sont pas bonnes à prendre, nous avons alors fait le tri pour vous afin de vous proposer les véritables pépites pendant cet événement : smartphones, téléviseurs, PC portables, écouteurs sans fils… Cet article sera régulièrement mis à jour, donc revenez y faire un tour si vous n’avez pas trouvé votre bonheur la première fois.

Les meilleures offres Fnac et Darty lors de la Black Friday Week

Pack Nebula Capsule 3 Ã moins de 450 euros : Fnac / Darty

SSD Lexar Play 2280 (2 To) avec 60 euros de moins : Fnac

Lenovo IdeaPad Slim 5x à -20 % : Fnac / Darty

Asus Vivobook OLED S5506WA-MA054W Ã -19 % : Fnac / Darty

Apple iPad 10 Ã moins de 360 euros : Fnac / Darty

Samsung Odyssey G9 G95C Ã 599 euros : Fnac / Darty

Google Pixel 9 Ã moins de 800 euros : Fnac / Darty

Acer Nitro 5 avec 29 % de remise : Fnac / Darty

Sony Inzone H9 Ã 199 euros au lieu de 299 euros : Fnac / Darty

Kobo Libra Colour à 209 euros au lieu de 229 euros : Fnac / Darty

Microsoft Surface Laptop 7 (Snapdragon X Plus) Ã 1 099 euros au lieu de 1 449 euros : Fnac / Darty

Google Pixel Buds Pro 2 Ã 219 euros au lieu de 249 euros : Fnac / Darty

Google Pixel Tablet à 349 euros au lieu de 499 euros : Fnac / Darty

Samsung Galaxy Tab S9 Ã 649 euros au lieu de 899 euros : Fnac / Darty

Huawei FreeBuds 6i à 79 euros au lieu de 99 euros : Fnac / Darty

Ninebot E2 Plus E Ã seulement 249 euros : Fnac / Darty

TV TCL 55C75B (Qled, 144 Hz) Ã moins de 550 euros : Fnac et Darty

DJI Air 3 et tous ses accessoires sous les 1 000 euros : Fnac / Darty

Samsung B-Series HW-B660D 2024 Ã seulement 199 euros : Fnac/ Darty

MSI Gaming Pulse 16 avec RTX 4070 Ã moins de 1 300 euros : Fnac / Darty

TV Philips 65PUS8949 sous les 900 euros : Darty

Samsung Jet 65 Pet avec 120 euros de moins : Fnac / Darty

Bundle GoPro Hero 13 Black avec 100 euros de moins : Fnac / Darty

Instax Mini 11 Ã moins de 70 euros : Fnac / Darty

Apple iPhone 13 (128 Go) Ã moins de 565 euros : Fnac / Darty

Asus Vivobook OLED sous i7 12e gen avec 150 euros de réduction : Fnac

Pack Nebula Capsule 3

Avec l’Anker Nebula Capsule 3, vous avez un vidéoprojecteur léger, qui tient limite dans la poche, pour regarder vos films et jouer partout, le tout pour moins de 450 euros.

Pack Nebula Capsule 3 // Source : Frandroid

Pourquoi faut-il craquer pour l’Anker Nebula Capsule 3 ?

Vous profitez de Google TV intégré, le must pour le multimédia

Une cannette de 120 ml qui affiche une image de 120″ max

Une résolution Full HD compatible HDR10 pour une immersion totale

Le pack proposé par Darty est original puisqu’il est proposé uniquement ici (et chez Fnac). Il est composé du vidéoprojecteur Anker Nebula Capsule 3 et d’un trépied télescopique, que vous retrouvez pour 449,99 euros alors qu’il coûte d’habitude 499,99 euros. Il est aussi en promotion sur fnac.com.

Lexar Play 2280 (2 To)

Si vous possédez une PlayStation 5, quel que soit son modèle, vous pouvez très facilement ajouter un SSD pour avoir plus de stockage, comme ce Lexar Play 2280 2 To à -30 %.

Lexar Play 2280 2 To // Source : Frandroid

Quels sont les avantages du Lexar Play 2280 2 To ?

Jusqu’Ã 6 500 Mo/s en lecture sur PS5, 7 400 Mo/s sur PC

Le dissipateur thermique, indispensable pour la console de Sony, est déjà en place

Il est doté d’un cache dynamique HMB et SLC

Quand ce n’est pas la Black Friday Week, le Lexar Play 2280 2 To coûte 199,99 euros. Heureusement, en ce moment, vous pouvez économiser pas moins de 70 euros et le commander pour 139,99 euros.

Lenovo IdeaPad Slim 5x

Le Lenovo IdeaPad Slim 5x est un PC portable compact et plutôt puissant avec un écran OLED de 14″ que vous retrouvez à 799,99 euros chez Fnac et Darty durant la Black Friday Week.

L’essentiel à retenir du Lenovo IdeaPad Slim 5x

L’écran WUXGA OLED de 14″ est sacrément impressionnant

Le processeur Snapdragon X Plus couplé à 16 Go de RAM envoie du lourd

Avec le WiFi 7 et le Bluetooth 5.3, tout va beaucoup mieux

C’est l’une des offres phares de cette Black Friday Week. Le Lenovo IdeaPad Slim 5x, un PC portable compact adapté aux télétravailleurs, créateurs et étudiants, passe de 999,99 euros à 799,99 euros. Avec en plus le choix pour la crèmerie : Fnac ou Darty, en fonction de celui que vous préférez.

Asus Vivobook OLED S5506WA-MA054W

Avec un écran OLED 3K, une puce Ryzen AI 9 365 couplé à 32 Go de RAM et 1 To de stockage, ce laptop d’Asus est le parfait allié au quotidien. S’il vous fait de l’oeil, il est aujourd’hui 250 euros moins chers.

Asus VivoBook S5506WA-MA054W // Source : Frandroid

Ce qui vous attend avec l’Asus Vivobook S5506WA-MA054W

La puissance du processeur s’adapte à toutes vos tâches malgré l’absence de carte graphique dédiée

L’écran 15,6″ de 2,8K OLED monte jusqu’à 120 Hz est compatible HDR

Le combo 32 Go de RAM + SSD de 1 To fait des ravages

Jusqu’alors affiché à 1349,99 euros, l’Asus Vivobook S est en ce moment disponible à 1099,99 euros chez Darty pendant la Black Friday Week.

Apple iPad 10

En quête d’une tablette Apple sans vous ruiner ? La Black Friday Week pourrait bien être l’occasion que vous attendiez ! L’iPad 2022 d’Apple profite en effet d’une jolie réduction et passe de 589 euros à son lancement à moins de 360 euros aujourd’hui.

Les trois points forts de l’iPad 10

Un écran lumineux et bien calibré

Une qualité de finitions haut de gamme

L’expérience iPadOS complète, riche et fluide

Au lieu de 589 euros à son lancement, puis réduit officiellement à 439 euros par Apple, l’iPad 10 (Wi-Fi – 64 Go) est maintenant proposé à seulement 359 euros sur le site de la Fnac et le site Darty.

Samsung Odyssey G9 G95C

Avec sa courbure 1000R qui maximise l’immersion, son taux de rafraîchissement de 240 Hz ou encore sa dalle massive de 49 pouces, le Samsung Odyssey G9 nous en met clairement plein la vue. La bonne nouvelle c’est que durant durant la Black Friday Week tombe sous les 600 euros.

Pourquoi choisir le Samsung Odyssey G9 G95C

Pour sa dalle géante de 49 pouces incurvée avec une défintion DWQHD (5120 x 1440)

Pour sa réactivité : 240 Hz + 1 ms

Pour sa technologie AMD FreeSync Premium Pro

Avec un prix barré à 799 euros, l’écran PC Samsung Odyssey G9 G95C bénéficie de 200 euros de remise immédiate et s’affiche à présent à 599 euros sur le site de la Fnac et Darty.

Google Pixel 9

Le Google Pixel 9 est le modèle de base de la dernière génération de smartphones de la marque. Il est épaulé par de nombreuses fonctions liées à l’intelligence artificielle, sans compter une puissance à la hauteur de ses prétentions. À l’occasion du Black Friday, vous pouvez le commander 100 euros moins chers.

Les points à retenir du Google Pixel 9

Son écran OLED de 6,3″ qui affiche 2424 x 1080 pixels à 120 Hz

La marque promet 7 ans de mises à jour, c’est énorme

Un nouveau design moderne et un côté photo au top

Lancé à 899 euros, le Google Pixel 9 est disponible à 799 euros pendant la Black Friday Week sur le site de Darty ou celui de la Fnac.

Acer Nitro 5

Si vous recherchez un ordinateur portable pour jouer tranquillement à vos jeux préférés, sans débourser plus de 1 000 euros, nous avons la solution : l' »‘Acer Nitro 5 avec RTX 4060 passe de 1 199 euros à 849 euros chez la Fnac et Darty.

Ce qu’on apprécie du Acer Nitro 5

L’alliance de la RTX 4060 avec un Ryzen 7 7735H + 16 Go de RAM

L’écran peut monter jusqu’à 144 Hz, l’idéal pour le gaming

Le SSD de 512 Go avec Windows 11 dessus, une bonne base

Jusqu’à il y a peu, l’Acer Nitro 5 avec une GeForce RTX 4060 était à 1199,99 euros. Mais grâce à la Black Friday Week, vous pouvez avoir ce bon petit PC pour 849,99 euros chez Darty et la Fnac.

Sony Inzone H9

Avoir un bon casque avec sa console et son PC, c’est l’assurance de passer bons moments, aussi bien en lignes avec vos amis et coéquipiers, mais aussi en solo dans vos expériences narratives les plus immersives. C’est ce que vous propose le Sony INZONE H9, un casque gaming Bluetooth qui coûte 100 euros de moins lors de la Black Friday Week.

Sony INZONE H9 // Source : Frandroid

Le Sony Inzone H9 propose…

Une autonomie plus que correcte de 27h

Un son 360° (sur PC) qui fonctionne très bien

La double connexion radio sans-fil 2,4 GHz et Bluetooth 5.0

Depuis sa sortie en 2022, le Sony INZONE H9 coûte 299 euros. Mais grâce à la Black Friday Week, vous pouvez le commander à 199 euros aussi bien chez Fnac que chez Darty.

Kobo Libra Colour

L’écran couleur, les performances, l’ergonomie, l’autonomie de la batterie et les capacités d’écriture sont tous les éléments que l’on a appréciés de la Kobo Libra Colour lors de notre test. Si vous êtes en quête d’une liseuse couleur, elle se négocie moins chère lors de la Black Friday Week.

Les points à retenir de la Kobo Libra Colour

Les couleurs !

L’ergonomie

C’est fluide avec de bonnes performances

Les autres usages : prise de notes + livres audio

Disponible à 229 euros, la liseuse Kobo Libra Colour se négocie aujourd’hui à 209 euros sur le site de la Fnac et le site Darty.

Microsoft Surface Laptop 7

Une fois n’est pas coutume, cet ordinateur n’est pas équipé d’une puce Intel ou AMD, mais bien d’une Qualcomm, et plus précisément la Snapdragon X Plus. Résultat : un PC puissant, avec un format très compact, le top pour la mobilité et une bonne autonomie. En plus, il est en promo pour les offres de la Black Friday Week.

Ce qu’il faut retenir du Microsoft Surface Laptop 7

Un châssis tout simplement sublime

Le puissant Snapdragon X Plus

Une bonne autonomie

De base à 1 449 euros, le Microsoft Surface Laptop 7 s’affiche en ce moment à 1 099 euros chez la Fnac et Darty.

Google Pixel Buds Pro 2

Les Google Pixel Buds Pro 2 apportent des améliorations notables. Leur design compact et confortable, associé à une réduction de bruit active nettement plus performante, en font une option intéressante pour les utilisateurs Android. Intéressés ? Ça tombe bien, ils sont en promo durant la Black Friday Week.

Qu’est-ce que les Google Pixel Buds Pro 2 approtent ?

Une réduction de bruit active (ANC) nettement améliorée

Une bonne qualité des appels

Un mode transparence de bonne qualité

L’intégration poussée avec l’écosystème Google (notamment l’IA Gemini)

Au lieu de 249 euros, les Google Pixel Buds Pro 2 sont dorénavant proposés à 219 euros sur le site de la Fnac et Darty.

Google Pixel Tablet

La Google Pixel Tablet, une ardoise qui a beaucoup de points positifs, comme la Pixel Experience ou encore sa récente intégration de la fonction d’IA Circle to Seach. Et en ce moment, elle coûte 150 euros de moins.

Pourquoi choisir la Google Pixel Tablet ?

Pour son bel écran

Ses fonctionnalités Pixel

Son expérience fluide

Initialement proposée à 499 euros, la tablette Google Pixel Tablet est aujourd’hui disponible en promotion à 349 euros à la Fnac et chez Darty.

Samsung Galaxy Tab S9

La Galaxy Tab S9 est la plus abordable des tablettes haut de gamme Samsung, et pourtant elle semble être la plus intéressante des trois. Cette ardoise est un très bon produit, avec son design soigné, ses performances de haute volée et son autonomie solide. Bonne nouvelle : aujourd’hui elle est à un prix bien plus attractif.

Les forces de la Samsung Galaxy Tab S9

Un écran Amoled de 11 pouces rafraîchi à 120 Hz

Une puce puissante : Snapdragon 8 Gen 2

Endurante, avec sa batterie de 8 400 mAh

Proposée dans un pack à 899,99 euros, la Samsung Galaxy Tab S9 avec Smart Cover et chargeur revient à 649 euros à la Fnac et Darty.

Huawei FreeBuds 6i

Pour des écouteurs généralement proposés à moins de 100 euros, les récents Huawei FreeBuds 6i offrent des performances plutôt impressionnantes, avec notamment une réduction de bruit que l’on a jugée excellente. De bons petits écouteurs sans fil qu’on recommande, surtout lorsqu’ils sont moins chers durant la Black Friday Week.

Ce que proposent les Huawei FreeBuds 6i

Un son puissant et dynamique

Une excellente réduction de bruit active

Une bonne autonomie

Habituellement proposés à 99 euros, les Huawei FreeBuds 6i sont actuellement affichés à 79 euros sur le site de la Fnac et le site Darty.

Les anciennes offres Fnac/ Darty lors du Black Friday en avance toujours disponibles

Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E II

Pour rappel, les trottinettes électriques en libre-service quittent les rues de Paris. Il est donc plus possible de louer un deux-roues de chez Lime, Dott ou d’autres compagnies, mais rien ne vous empêche de prendre votre trottinette personnelle pour rouler dans la capitale. La Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E II est un modèle entrée de gamme simple et agréable à utiliser au quotidien. Il est intéressant pour les personnes se déplaçant sur de courts trajets et qui ne souhaitent pas débourser une grande somme.

Un design réussi pour une entrée de gamme

Une conduite agréable pour les petits trajets quotidiens

Avec clignotants intégrés

Au lieu de 299 euros, la trottinette électrique Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E II est à 249 euros chez la Fnac et Darty.

TCL 55C75B

Commercialisé cet été, le TCL 55C75B profite d’une des dernières technologies en matière d’affichage QLED, la QLED Pro. Pour l’instant présente sur certains TV TCL et Thomson, la QLED Pro est censée améliorer la pureté des couleurs. Ce TV en promotion peut ainsi restituer dans les 95 % de couleurs de la gamme DCI-P3, vraiment pas mal pour un TV à moins de 550 euros.

Une dalle QLED Pro 4K de 55 pouces

Le gaming jusqu’Ã 144 Hz avec les ports HDMI 2.1

Un système audio Onkyo en 2.1 de 45 W RMS

Au lieu de 749 euros, le TCL 55C75B est aujourd’hui disponible en promotion à 549 euros sur la Fnac. Cette offre est également disponible chez Darty.

DJI Air 3

Remplaçant du très apprécié DJI Air 2S, le DJI Air 3 est un récent drone qui a profité de quelques améliorations, dont l’ajout d’un second objectif, un privilège jusqu’ici réservé à la gamme premium Mavic. Et ce n’est pas là son seul point fort, loin de là : ce drone a récolté la note de 9/10 au terme de notre test, grâce notamment à son excellente qualité d’image, sa bonne détection des obstacles ou encore son autonomie en nette hausse.

Deux objectifs, dont un téléobjectif équivalent 70 mm

Une bonne détection des obstacles omnidirectionnelle

Un meilleur temps de vol

Au lieu de 1 209 euros, le DJI Air 3 accompagné de ses accessoires (télécommande RC-N2, station de recharge de batteries, trois batteries, câbles, protection de nacelle, hélices de rechange et sac en bandoulière) est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros à la Fnac et chez Darty.

Si vous préférez utiliser le DJI Air 3 avec une télécommande RC2, sachez que le pack avec le drone et ses accessoires est proposé à 1 099 euros au lieu de 1 389 euros à la Fnac et chez Darty.

Samsung B-Series HW-B660D

Si vous souhaitez compléter votre téléviseur avec une barre de son, la Samsung B-Series HW-B660D est puissante. Elle délivre un rendu 3.1 plus précis et plus puissant qu’une simple enceinte. Accompagnée d’un caisson de base sans fil, la voilà à moins de 200 euros.

Un joli design qui s’intègre dans votre salon

Un rendu sonore 3.1 avec caisson de base inclut

Compatible Dolby Audio et DTS:X

Au lieu de 329 euros, la barre de son Samsung B-Series HW-B660D se trouve aujourd’hui en promotion à 199 euros sur le site de la Fnac mais aussi le site Darty.

Msi gaming Pulse 16

Si vous recherchez un PC portable sans compromis, c’est bien vers le MSI Pulse 16 AI qu’il faut se tourner. Doté d’un écran de 16 pouces QHD+ à 240 Hz, d’une carte graphique RTX 4070 et d’un processeur Intel Core i7 Ultra de dernière génération, il a tout ce qu’il faut pour lancer vos jeux AAA préférés.

Un écran de 16 pouces en QHD+ rafraîchi à 240 Hz

Combo Intel Core Ulra 7 + RTX 4070 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Avec un prix barré à 1 999,99 euros, le laptop MSI Gaming Pulse 16 est actuellement remisé à 1 299,99 euros chez la Fnac et Darty.

TV Philips 65PUS8949

La popularité des téléviseurs Philips est en partie due à la fonction Ambilight qui donne une ambiance unique. Si vous en procurez, une vous intéresse, le modèle 2024 The One de 65 pouces se vend aujourd’hui 400 euros de moins.

Une dalle LCD 4K de 55 pouces avec Ambilight

Une compatibilité Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et Dolby Atmos

Une connectique HDMI 2.1 et des fonctionnalités gaming (ALLM et VRR)

Le téléviseur Philips 65PUS8949 est aujourd’hui en promotion à 899 euros, au lieu de 1 299 euros sur le site de la Fnac et le site Darty.

Le Samsung Jet 65 Pet

Un balai aspirateur peut vite coûter cher, surtout si vous optez pour un modèle Dyson. Heureusement, certains constructeurs proposent de bonnes références, comme ce JET 65 Pet de chez Samsung qui passe sous les barre des 300 euros.

Un balai aspirateur léger et maniable

Une bonne puissance d’aspiration sur la plupart des sols

Une autonomie de 40 minutes

Avec un prix barré à 399 euros, le balai aspirateur Samsung Jet 65 Pet se négocie aujourd’hui à un prix plus doux : il s’affiche à 279 euros sur le site Darty et celui de la Fnac.

Bundle GoPro Hero 13 Black

La Hero 13 Black est la toute nouvelle action cam de GoPro, qui apporte quelques améliorations. Et même si elle vient tout juste d’être lancée, elle profite du Black Friday pour s’afficher à prix réduit avec un lot d’accessoires.

Filme en 5,3K Ã 60 fps et en 4K Ã 120 fps

L’excellente stabilisation HyperSmooth 6.0 de retour

Des séquences vidéos en HDR au format HLG

La fonction Ralenti (en 5,3K 120 fps !)

Au lieu de 499,99 euros, la GoPro Hero 13 Black et ses accessoires sont remisés à 399,99 euros sur le site de la Fnac et le site Darty.

Apple iPhone 13 (128 Go)

Même avec l’arrivée de l’iPhone 16, le nouveau fleuron d’Apple, les précédents modèles sont toujours très recommandables. C’est le cas par exemple de l’iPhone 13. Trois après, il reste un bon smartphone à conseiller, surtout pour son prix qui chute fortement lors du Black Friday en avance.

Un format compact et un écran Oled de qualité

De belles prestations avec sa puce A15 bionic

Une autonomie satisfaisante

Proposé à son lancement au prix de 909 euros, l’iPhone 13 d’Apple est aujourd’hui proposé à seulement 564 euros sur le site Darty et le site de la Fnac.

Asus VivoBook S1505ZA OLED

Le VivoBook S15O5ZA d’Asus dispose d’un bel écran Oled de 15 pouces. Il a aussi de la puissance à revendre grâce à son processeur Intel Core i7-1255U et ses 16 Go de RAM. Un excellent compagnon au quotidien.

Écran OLED 15,6″ Full HD

CPU Intel Core i7-1255U

512 Go de stockage SSD

Le PC d’Asus est en ce moment proposé à 649 euros au lieu de 799 euros sur le site de la Fnac.

