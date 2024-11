C’est le top départ du Black Friday chez Cdiscount : les meilleures offres et codes promo

Le Black Friday est de retour cette annĂ©e avec de fortes promotions au programme. Pour cela, Cdiscount va encore plus loin en proposant deux codes promo, pour des prix encore plus tirĂ©s vers le bas, mĂŞme sur de rĂ©centes rĂ©fĂ©rences. Voici celles qui ont retenu notre attention.Â

Le Black Friday est lancĂ© chez Cdiscount ! Pour l’occasion, de nombreuses offres sont disponibles Ă prix bas grâce Ă la mise en place de deux codes promo. Nous avons regroupĂ© les meilleures offres que l’on recommande les yeux fermĂ©s. C’est l’occasion de faire ses emplettes Ă prix sacrifiĂ©s.

Les meilleures offres chez Cdiscount lors du Black Friday

Il y a deux codes promo disponible pour le Black Friday : 15DES199 qui permet d’Ă©conomiser 15 euros dès 199 euros d’achat. L’autre code est 25DES299 qui permet d’économiser 25 euros dès 299 euros d’achat.

Notez aussi que les nouveaux membres peuvent cumuler cette prĂ©cĂ©dente offre avec le code HELLO10 qui permet d’Ă©conomiser 10 euros dès 50 euros d’achat.

JBL Partybox Encore Essential

À côté de ses enceintes Bluetooth portables Flip, Charge et Boombox, JBL propose des enceintes Sonos faites pour animer vos soirées. Que ce soit en extérieur ou en intérieur, ces dernières en mettent plein les oreilles, mais aussi plein les yeux avec son système d’éclairage dynamique. C’est le cas de la Partybox Encore Essential.

Les points forts de la JBL Partybox Encore Essential

Une enceinte robuste et pratique Ă transporter

Des jeux de lumières dynamiques et personnalisables

Une puissance de 100 W et 6 heures d’autonomie

D’abord Ă 199 euros, la JBL Partybox Encore Essential est en ce moment remisĂ©e Ă 164 euros sur Cdiscount avec le code promo 15DES129. Elle coutait 299 euros au lancement.

Medion Erazer Deputy P60

Le Black Friday est aussi l’occasion de changer son équipement gaming sans devoir vendre un rein pour cela. Vous pourriez par exemple opter pour le laptop gaming Medion Erazer Deputy P60i, avec sa RTX 4060 et son écran rafraîchi à 144 Hz, affiché actuellement à seulement 624,99 euros chez Cdiscount.

Ce qu’il faut retenir du Medion Erazer Deputy P60

Une dalle Full HD de 15,6 pouces rafraîchie à 144 Hz

Un combo i5 de 12e gen + RTX 4060 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

De base 749,99 euros, le Medion Erazer Deputy P60i est en ce moment proposé à 649,99 euros, mais en appliquant le code 25DES299, le laptop revient à 624,99 euros sur Cdiscount.

Pour les joueurs et joueuses avec une petite plus petite bourse, vous pouvez très bien vous tourner vers le modèle Erazer Crawler E30e avec une RTX 2050 pour seulement 374,99 euros grâce au même code promo sur le site Cdiscount.

AirPods 4

Alors qu’ils sont commercialisés depuis deux mois seulement, les derniers écouteurs AirPods 4 d’Apple sont déjà en promotion grâce au Black Friday. On les trouve en ce moment à 129 euros au lieu de 149 euros sur Cdiscount, pour le modèle sans réduction de bruit active.

Les AirPods 4, c’est quoi ?

Des écouteurs qui ne rentrent pas totalement dans les oreilles (pour ceux qui n’aiment pas les intra)

Compatibles avec l’Audio Spatial et le Dolby Atmos

Ils sont très légers, on les sent à peine dans les oreilles

De base Ă 149 euros, les AirPods 4 d’Apple sans rĂ©duction de bruit active sont en ce moment affichĂ©s Ă 129 euros sur Cdiscount.

Samsung Galaxy A15 4G

Vous souhaitez un nouveau smartphone, mais votre budget est limité ? Le Black Friday est l’occasion parfaite pour faire de bonnes affaires, comme avec ce Samsung Galaxy A15 4G qui tombe à moins de 125 euros.

Les points positifs du Samsung Galaxy A15 4G

De belles finitions et un très bel écran Oled

One UI 6 et 4 MAJ majeures d’Android

De jolies photo et une autonomie correcte

Lancé à 219,99 euros, le Samsung Galaxy A15 4G se trouve à seulement 119 euros pendant le Black Friday sur le site Cdiscount, après avoir appliqué le code 15DES129.

Lenovo Legion S5 16ARP9

Vous êtes à la recherche d’un PC portable surpuissant pour faire tourner les jeux vidéo les plus récents ? C’est possible avec Lenovo qui propose son Legion S5 doté d’une RTX 4070 avec une belle remise au Black Friday.

Les atouts du Lenovo Legion S5 16ARP9

Un processeur AMD Ryzen 7-7435HS et une RTX 4070

Une dalle QHD rafraîchi à 144 Hz

Un stockage de 512 Go et 16 Go de RAM

Sans oublier la charge rapide

De base à 1 599,99 euros, puis réduit à 1 199,99 euros, le Lenovo Legion S5 16ARP9 peut vous revenir à 974,99 euros sur Cdiscount avec le code 25DES299.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G est un bon smartphone milieu de gamme à conseiller. C’est d’autant plus vrai, maintenant qu’il voit son prix chuter à 189 euros lors du Black Friday.

Les points Ă retenir du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Un grand Ă©cran Amoled Full HD+ Ă 120 Hz

Un capteur principal de 200 Mpx

Une bonne puissance de charge : 67 W

Au départ à 349,99 euros, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G se trouve aujourd’hui remisé à seulement 180 euros sur Cdiscount avec le code 15DES129.

Apple iPhone 16

C’est une offre spéciale du Black Friday chez Cdiscount : vous pouvez commander l’iPhone 16 pour moins de 900 euros.

Pourquoi passer à l’iPhone 16 ?

La démocratisation du bouton Action, apparu sur les iPhone 15 Pro

Il est prĂŞt pour accueillir Apple Intelligence en 2025 (en France)

Des performances qui dépassent l’entendement

Disponible depuis septembre dernier, l’iPhone 16 se négocie à 969 euros sur le site officiel. Sur Cdiscount, on le trouve à 899 euros.

Nvidia Shield TV

Le Nvidia Shield TV est un accessoire très pratique qui profite d’une très belle offre au Black Friday, et revient à moins de 115 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Nvidia Shield TV

Si l’écran est compatible, vous profitez de la 4K

8 Go de stockage, extensible avec un port microSD

Avec GeForce Now, votre Ă©cran devient un PC gaming 4K

On trouve la Nvidia Shield TV classique en promo qui passe de 159 euros à seulement 114 euros avec le code promo 15DES129.

iPad 10 2022

En quête d’une tablette Apple sans vous ruiner ? La Black Friday Week pourrait bien être l’occasion que vous attendiez ! L’iPad 2022 d’Apple profite en effet d’une jolie réduction et passe de 589 euros à son lancement à 349 euros aujourd’hui. Du jamais vu pour cette dixième génération.

Les atouts de l’Apple iPad 10 (2022)

Un design et des finitions travaillés

Un écran bien calibré

La puissance de sa puce A14 Bionic

iPadOS, toujours un plaisir Ă manipuler

Au lieu de 589 euros au lancement et maintenant affiché à 439 euros sur le site officiel de la Pomme, l’Apple iPad 10 (Wi-Fi – 64 Go) est actuellement disponible en promotion à 349 sur Cdiscount.

Xbox Series S

La Xbox Series S est la petite sœur de la Xbox Series X, la dernière console en date de Microsoft. C’est l’équivalent de la PS5 Digitale chez Sony, c’est-à -dire une console sans lecteur physique. Pour jouer, il faut donc passer par le Store où souscrire un abonnement au Game Pass qui permet de jouer à de nombreux jeux moyennant quelques euros tous les mois.

La console Xbox Series S propose…

Elle est toute indiquée pour utiliser le Game Pass

Le stockage est extensible avec un emplacement dédié

Son format compact plus séduisant que la Xbox Series X

La Xbox Series S est une console qui vaut normalement 299 euros. Mais si vous allez sur Cdiscount, on la trouve aussi dans un pack avec un casque sans fil JBL Quantum 100 offert, pour seulement 214 euros avec le code 15DES129.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Le prix des montres connectées ne convient pas toujours à toutes les bourses. Pour cela, vous pouvez vous tourner vers la Xiaomi Redmi Watch 3 Active qui se montre efficace et ne coûte pas plus de 30 euros.

Que propose la Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Un grand Ă©cran lumineux

Une bonne endurance

Un tarif accessible

D’abord Ă 49,99 euros, la montre connectĂ©e Xiaomi Redmi Watch 3 Active est en ce moment affichĂ©e Ă 25,99 euros sur le site Cdiscount.

MacBook Air 13 M2 2022

Le MacBook Air 2022 est un PC portable de choix chez Apple. Il embarque la puce M2, qui a su démontrer sa puissance et son efficacité. Et, si son prix de départ était un frein, grâce à cette offre Black Friday Week, il devient plus accessible en tombant à moins de 1 000 euros.

Quels sont les avantages du MacBook Air M2 ?

Un écran bien calibré

Le rapport performance/autonomie inégalé

Une machine parfaitement silencieuse

Lancé à 1 499 euros, l’Apple MacBook Air 13 M2 2022 est en ce moment disponible à 879 euros chez Cdiscount.

Les meilleures offres de la Black Week encore disponibles

Samsung 55Q60C

Pour profiter au mieux de ses contenus favoris, nous pouvons être tentés par un TV de 65 pouces, de 75 pouces, voire plus. Mais certaines personnes se contentent d’une diagonale inférieure, mieux adaptée à un petit salon ou une chambre, et avec ses 55 pouces, ce TV Samsung en promotion se suffit à soi-même avec sa dalle QLED, sa définition 4K et ses fonctions connectées

Un téléviseur de 55 pouces avec la technologie Qled

La définition 4K et des traitements HDR

Smart TV sous Tizen OS et Gaming Hub

Avec un prix barré à 579,99 euros, le téléviseur Samsung 55Q60C se négocie maintenant à 504 euros seulement sur Cdiscount avec le code 25DES299.

Acer Nitro V (RTX 4050)

Eh oui, nul besoin de se ruiner pour enfin s’offrir un PC portable gamer puissant avec des composants récents sous le capot. La preuve avec l’Acer Nitro V, doté d’une RTX 4050 et d’un Ryzen 5, que l’on trouve à moins de 700 euros.

Une dalle IPS FHD de 15,6 pouces + 144 Hz

Un combo RTX 4050 + Ryzen 5 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Habituellement Ă 899 euros, le PC portable Acer Nitro V se vend aujourd’hui Ă 624 euros sur le site Cdiscount avec le code 25DES299.

Forfait 5G de 300 Go

Cdiscount mobile souhaite visiblement fêter le Black Friday en grande pompe. L’opérateur virtuel propose en effet un forfait 5G de 300 go à un prix mensuel complètement dérisoire pour la quantité de data octroyée.

300 Go de 5G en France métropolitaine + 19 Go de 4G en Europe et dans les DOM

Les communications illimitées

Le réseau de Bouygues Télécom

Jusqu’au 2 décembre 2024, le forfait mobile 5G 300 Go de Cdiscount mobile est proposé à 9,99 euros par mois. C’est évidemment sans engagement, et la carte SIM coûte 1 euro.

Asus ROG Ally

Version bodybuildée du Steam Deck, l’Asus ROG Ally Z1 Extreme est une console portable qui ne fait aucune concession sur les performances. Assez onéreuse, la voilà à un prix plus intéressant grâce à la Black Friday Week.

Un excellent Ă©cran 120 Hz anti-tearing

Une performante puce APU Z1 Extreme

Armoury Crate SE, la meilleure interface pour console Windows

Au départ à 799 euros, l’Asus ROG Ally Z1 Extreme est actuellement disponible en promotion à 484 euros sur Cdiscount avec le code 25DES299.

